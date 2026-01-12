Végre: Európa beszáll az akkumulátorgyártásba, a nyugati országok létrehozták az új céget – most dől el, tud-e jobbat Kína

A belga kutatási és anyagtudományi vállalat, a Syensqo, valamint a francia energetikai és ipari technológiákra specializálódott Axens közös vállalatot hozott létre Argylium néven. Az új európai társaság célja a szilárdtest-akkumulátorokhoz szükséges anyagok fejlesztése, valamint az ezekhez kapcsolódó ipari léptékű gyártás előkészítése Európában – írja az e-cars.hu.

Európa beszáll az akkumulátorgyártásba / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Ezzel Európa is beszáll a szilárdtest-akkumulátorok versenyébe. Az új közös vállalat célja, hogy felgyorsítsa a következő generációs akkumulátortechnológia fejlesztését és ipari gyártásának előkészítését. A szilárdtest-akkumulátorokat sokan az elektromos autók jövőjének tartják, mivel nagyobb energiasűrűséget, gyorsabb töltést és magasabb biztonságot ígérnek a jelenlegi lítiumion-megoldásokhoz képest

A technológiai áttörés kulcsa, hogy a jelenleg használt, gyakran gyúlékony folyékony elektrolitot egy szilárd, nagy ionvezető képességű anyag váltja fel.

Az Argylium az úgynevezett teljesen szilárdtest-akkumulátorokhoz szükséges anyagokra koncentrál. Ezek az ASSB-rendszerek kizárólag szilárd komponenseket tartalmaznak, és teljes mértékben mellőzik a folyékony elektrolitok alkalmazását. A fejlesztés alatt álló megoldások kénalapú anyagokra épülnek, amelyek kulcsszerepet játszanak a nagy teljesítményű, hosszú élettartamú és biztonságos szilárdtest-akkumulátorok megvalósításában.

A közös vállalat a Syensqo korábbi eredményeire támaszkodik, beleértve a La Rochelle-ben működő szilárdtest-akkumulátor pilotgyártósort, valamint a párizsi laboratóriumban több mint egy évtizede zajló technológiai fejlesztéseket. Az Axens ehhez az ipari folyamatok tervezésében, a gyártás felskálázásában és a nemzetközi szinten működtetett szervetlen kémiai üzemek irányításában szerzett tapasztalatát adja hozzá. A projektben részt vesz továbbá a IFP Énergies nouvelles is, amely évek óta folytat átfogó kutatásokat oxid- és kénalapú akkumulátor-anyagok területén.

Az Argylium hosszabb távon vezető európai kutatóintézetekkel, autógyártókkal, fejlett akkumulátorgyártókkal és energiatechnológiai partnerekkel kíván együttműködni, hogy Európában fenntartható, versenyképes és stratégiailag független szilárdtest-akkumulátor-iparág jöhessen létre.