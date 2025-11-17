Deviza
Megszólalt Orbán Viktor a magyar labdarúgó-válogatott írek elleni drámai vereségéről: valakiknek ma "garantáltan jó napja lesz"

Magyarország sorozatban tizedszer maradt le a vébéről. Orbán Viktor szerint önsajnálatból nem lehet megélni, meló van. Fontos bejelentés következik órákon belül.
Hecker Flórián
2025.11.17, 07:43
Frissítve: 2025.11.17, 08:37

Egy nehéz hétfő – ezzel kezdte friss bejegyzését a közösségi médiában Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök először szólalt meg, miután vasárnap kora este a magyar labdarúgó-válogatott drámai körülmények között vereséget szenvedett Írországtól, ezzel pedig eldőlt, hogy ismét nem jutott ki a világbajnokságra.  

Orbán Viktor
Orbán Viktor megszólalt a magyar labdarúgó-válogatott írek elleni drámai vereségéről / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A magyar csapat egy utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-re kapott ki az írektől a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így harmadik lett a csoportjában és sorozatban tizedszer maradt le a vébéről.

Orbán Viktor megszólalt a magyar labdarúgó-válogatott írek elleni drámai vereségéről

Ködös, novemberi idő, keserű kávé és egy álommal kevesebb. Erre ébredtünk ma – írta a Facebookon hétfő reggel Orbán Viktor. A kormányfő azzal folytatta, hogy

  1. de hiába fáj az ember szíve,
  2. hiába érzi igazságtalannak a sorsát, önsajnálatból nem lehet megélni.

Meló van.

Hamarosan érkezik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A magyar kisvállalkozóknak ma garantáltan jó napja lesz – árulta el.

 

Arról, hogy Orbán Viktor hétfőn nagy bejelentésre készül Nagy Elekkel, a Világgazdaság is írt. Ők ketten másfél hónappal ezelőtt a kis- és középvállalkozásoknak 150 millió forintos értékhatárig fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitelről tettek bejelentést.

Most órákon belül újra közös sajtótájékoztatót tartanak, így feltételezhető, hogy ismét fontos gazdaságpolitikai döntés érkezik. A sajtótájékoztatón a hazai kis- és középvállalatokat érintő intézkedéscsomag egyéb fontos elemeiről eshet szó. Ez nem váratlan: a közelmúltban a kormány részéről többször is elhangzott, hogy a napokban új lépéseket hirdethetnek ki a kisvállalkozások megsegítésére.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nemrég nyilatkozott arról, hogy van egy intézkedéscsomag a kisebb vállalati adók csökkentésére és az adminisztrációs terhek enyhítésére, amely 80 milliárd forint összeggel terheli a költségvetést. Ennek a forrására is fény derült, a bankadó megemeléséből finanszíroznák.

Az eseményen a Világgazdaság is jelen lesz és élő tudósítással jelentkezik majd a részletekről.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

