Rendkívüli dologról tájékoztatja ügyfeleit az egyik legnagyobb hazai bank

A digitális rendszerein végrehajtandó fejlesztések miatt hamarosan leállásra kerül sor a Raiffeisen Banknál, ebben az időszakban számos szolgáltatásuk nem vagy csak részlegesen lesz elérhető.
Világgazdaság
2026.02.27, 18:38
Frissítve: 2026.02.27, 18:54

Előre tervezett bankszünnap lesz a jövő hónapban a Raiffeisen Banknál, amiről a honlapjukon tájékoztatják ügyfeleiket. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286. §) miatt hozzák nyilvánosságra – írta meg az Origo.

Raiffeisen Bank, Belgrade,,Serbia,,January,2,,2025,Raiffeisen,Bank,Logo
Bankszünnapot jelentett be a Raiffeisen Bank / Fotó: Vlagyimir Tereskov / Shutterstock

A pénzintézet tájékoztatója szerint március 7-én 00:00 és 03:00 között rendszerfejlesztést végeznek.

Az alábbi szolgáltatások nem lesznek elérhetők a Raiffeisen Banknál a bankszünnap idején:

  • Azonnali Fizetési Rendszerben indított tételek jóváírása
  • Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatás
  • myRaiffeisen portál internetbanki szolgáltatás
  • myRaiffeisen mobilapplikáció7Kártyával végzett fizetési műveletek
  • ATM műveletek
  • RaiffeisenPay portál adminisztrációs felület
  • Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálat kódokkal azonosított hívás fogadása (CCD)
  • Online Személyi Kölcsön platform
  • Raiffeisen Online Broker értékpapír-kereskedési felület
  • Electra internetbanki szolgáltatás és terminál vállalati ügyfelek számára
  • Multicash
  • Scan&Go QR kódos mobilfizetési alkalmazás
  • Video Advisory/Raiconnect prémium videós kiszolgálás
  • PIN2 biztonsági kód beállítás/módosítás
  • raiffeisen.hu honlap

 

