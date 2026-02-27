Rendkívüli dologról tájékoztatja ügyfeleit az egyik legnagyobb hazai bank
A digitális rendszerein végrehajtandó fejlesztések miatt hamarosan leállásra kerül sor a Raiffeisen Banknál, ebben az időszakban számos szolgáltatásuk nem vagy csak részlegesen lesz elérhető.
Előre tervezett bankszünnap lesz a jövő hónapban a Raiffeisen Banknál, amiről a honlapjukon tájékoztatják ügyfeleiket. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286. §) miatt hozzák nyilvánosságra – írta meg az Origo.
A pénzintézet tájékoztatója szerint március 7-én 00:00 és 03:00 között rendszerfejlesztést végeznek.
Az alábbi szolgáltatások nem lesznek elérhetők a Raiffeisen Banknál a bankszünnap idején:
- Azonnali Fizetési Rendszerben indított tételek jóváírása
- Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatás
- myRaiffeisen portál internetbanki szolgáltatás
- myRaiffeisen mobilapplikáció7Kártyával végzett fizetési műveletek
- ATM műveletek
- RaiffeisenPay portál adminisztrációs felület
- Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálat kódokkal azonosított hívás fogadása (CCD)
- Online Személyi Kölcsön platform
- Raiffeisen Online Broker értékpapír-kereskedési felület
- Electra internetbanki szolgáltatás és terminál vállalati ügyfelek számára
- Multicash
- Scan&Go QR kódos mobilfizetési alkalmazás
- Video Advisory/Raiconnect prémium videós kiszolgálás
- PIN2 biztonsági kód beállítás/módosítás
- raiffeisen.hu honlap
