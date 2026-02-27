Rendkívüli dologról tájékoztatja ügyfeleit az egyik legnagyobb hazai bank

Előre tervezett bankszünnap lesz a jövő hónapban a Raiffeisen Banknál, amiről a honlapjukon tájékoztatják ügyfeleiket. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286. §) miatt hozzák nyilvánosságra – írta meg az Origo.

Bankszünnapot jelentett be a Raiffeisen Bank / Fotó: Vlagyimir Tereskov / Shutterstock

A pénzintézet tájékoztatója szerint március 7-én 00:00 és 03:00 között rendszerfejlesztést végeznek.

Az alábbi szolgáltatások nem lesznek elérhetők a Raiffeisen Banknál a bankszünnap idején: