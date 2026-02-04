Hatalmas védelmi ipari portfóliót szerzett a 4iG, az is kiderült, mennyi hitelt vesznek fel rá

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) és az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. (N7 Holding) között tavaly október 6-án az N7 Holding egyes leányvállalataiban történő közvetett, illetve közvetlen tulajdonszerzések tárgyában megkötött három adásvételi szerződés zárása sikeresen megtörtént – közölte pénteken a 4iG csoport.

Kiépült a 4iG védelmi ipari szegmense

Ennek megfelelően a 4iG SDT:

1. az N7 Defence Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (N7 Defence) 75 százalék plusz 1 szavazat mértékű többségi tulajdont szerzett. Az N7 Holding az alábbi négy védelmi ipari leányvállalatban fennálló tulajdonrészét apportálta az N7 Defence-be:

a repülőgép-javítással foglalkozó Aeroplex Közép-európai Légijármű Műszaki Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 100 százalékos részesedését,

a kézilőfegyver- és hadiipari alkatrészek gyártásával foglalkozó Arzenál Fegyvergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100 százalékos részesedését;

a kézi lőfegyver gyártásával foglalkozó Colt CZ Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló 49 százalékos részesedését; valamint

a lőszergyártó Rheinmetall Hungary Munitions Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló 49 százalékos részesedését;

2. az aknavető- és lőszergyártó Hirtenberger Defence Systems Védelmi Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság 100 százalékos tulajdonosává vált;

3. a VAB Korlátolt Felelősségű Társaságban, amelybe az N7 Holding apportálja a gyalogsági harcjárművek fejlesztését és gyártását végző Rheinmetall Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló 49 százalékos részesedését, 75 százalék plusz 1 szavazat mértékű többségi tulajdont szerzett.

A finanszírozásra is megvan a pénz

A hadiipari portfólió finanszírozására pedig a 4iG SDT szintén pénteken 1766 darab egyenként 100 ezer euró névértékű, 176 millió 600 ezer euró össznévértékű, HU0000366349 ISIN azonosítóval rendelkező, a kibocsátás napjától számított 8 éves futamidővel rendelkező, fix, évi 5,1 százalék kamatozású kötvényt bocsátott ki, amelyeket teljes egészében lejegyeztek.