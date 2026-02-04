Hatalmas védelmi ipari portfóliót szerzett a 4iG, az is kiderült, mennyi hitelt vesznek fel rá

Deviza
Sikeresen zárták a gigaüzletet. Kezdődhet a hadiipari cégek integrálása, már a finanszírozásról is gondoskodott a 4iG SDT.
VG
2026.02.27, 18:07
Frissítve: 2026.02.27, 18:43

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) és az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. (N7 Holding) között tavaly október 6-án az N7 Holding egyes leányvállalataiban történő közvetett, illetve közvetlen tulajdonszerzések tárgyában megkötött három adásvételi szerződés zárása sikeresen megtörtént – közölte pénteken a 4iG csoport. 

drón, 4ig, protar
Kiépült a 4iG védelmi ipari szegmense / Fotó: 4iG

Kiépült a 4iG védelmi ipari szegmense

Ennek megfelelően a 4iG SDT: 

1. az N7 Defence Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (N7 Defence) 75 százalék plusz 1 szavazat mértékű többségi tulajdont szerzett. Az N7 Holding az alábbi négy védelmi ipari leányvállalatban fennálló tulajdonrészét apportálta az N7 Defence-be:  

  • a repülőgép-javítással foglalkozó Aeroplex Közép-európai Légijármű Műszaki Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 100 százalékos részesedését, 
  • a kézilőfegyver- és hadiipari alkatrészek gyártásával foglalkozó Arzenál Fegyvergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100 százalékos részesedését; 
  • a kézi lőfegyver gyártásával foglalkozó Colt CZ Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló 49 százalékos részesedését; valamint 
  • a lőszergyártó Rheinmetall Hungary Munitions Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló 49 százalékos részesedését; 

2. az aknavető- és lőszergyártó Hirtenberger Defence Systems Védelmi Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság 100 százalékos tulajdonosává vált; 

3. a VAB Korlátolt Felelősségű Társaságban, amelybe az N7 Holding apportálja a gyalogsági harcjárművek fejlesztését és gyártását végző Rheinmetall Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló 49 százalékos részesedését, 75 százalék plusz 1 szavazat mértékű többségi tulajdont szerzett. 

A finanszírozásra is megvan a pénz

A hadiipari portfólió finanszírozására pedig a 4iG SDT szintén pénteken 1766 darab egyenként 100 ezer euró névértékű, 176 millió 600 ezer euró össznévértékű, HU0000366349 ISIN azonosítóval rendelkező, a kibocsátás napjától számított 8 éves futamidővel rendelkező, fix, évi 5,1 százalék kamatozású kötvényt bocsátott ki, amelyeket teljes egészében lejegyeztek. 

A 4iG garanciát nyújt a kötvényekből eredő fizetési kötelezettségekre, legfeljebb 247 millió 240 ezer euró értékben. 

A 4iG SDT a kötvények értékesítéséből származó bevételt az alábbi akvizíciók, illetve részesedésszerzések finanszírozására fordítja: 

  • N7 Defence Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 
  • VAB Korlátolt Felelősségű Társaság; 
  • Hirtenberger Defence Systems Védelmi Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság; 
  • Rába Járműipari Holding Nyrt.;
  • HeliControl Korlátolt Felelősségű Társaság; 
  • Gestamen Kutatás Fejlesztés Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 

A 4iG szintén pénteken jelentette be, hogy a világ egyik legnagyobb szuverén befektetőjeként ismert emirátusbeli Mubadalától 50 millió dolláros hitelt vesz fel, amely 2029 első negyedévének végén részvénnyé alakul. A konverziós árfolyam a részvények szerződéskötést megelőző 90 kereskedési nap forgalommal súlyozott átlagára lesz.

 

