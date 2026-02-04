Hatalmas védelmi ipari portfóliót szerzett a 4iG, az is kiderült, mennyi hitelt vesznek fel rá
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) és az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. (N7 Holding) között tavaly október 6-án az N7 Holding egyes leányvállalataiban történő közvetett, illetve közvetlen tulajdonszerzések tárgyában megkötött három adásvételi szerződés zárása sikeresen megtörtént – közölte pénteken a 4iG csoport.
Kiépült a 4iG védelmi ipari szegmense
Ennek megfelelően a 4iG SDT:
1. az N7 Defence Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (N7 Defence) 75 százalék plusz 1 szavazat mértékű többségi tulajdont szerzett. Az N7 Holding az alábbi négy védelmi ipari leányvállalatban fennálló tulajdonrészét apportálta az N7 Defence-be:
- a repülőgép-javítással foglalkozó Aeroplex Közép-európai Légijármű Műszaki Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 100 százalékos részesedését,
- a kézilőfegyver- és hadiipari alkatrészek gyártásával foglalkozó Arzenál Fegyvergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100 százalékos részesedését;
- a kézi lőfegyver gyártásával foglalkozó Colt CZ Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló 49 százalékos részesedését; valamint
- a lőszergyártó Rheinmetall Hungary Munitions Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló 49 százalékos részesedését;
2. az aknavető- és lőszergyártó Hirtenberger Defence Systems Védelmi Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság 100 százalékos tulajdonosává vált;
3. a VAB Korlátolt Felelősségű Társaságban, amelybe az N7 Holding apportálja a gyalogsági harcjárművek fejlesztését és gyártását végző Rheinmetall Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló 49 százalékos részesedését, 75 százalék plusz 1 szavazat mértékű többségi tulajdont szerzett.
A finanszírozásra is megvan a pénz
A hadiipari portfólió finanszírozására pedig a 4iG SDT szintén pénteken 1766 darab egyenként 100 ezer euró névértékű, 176 millió 600 ezer euró össznévértékű, HU0000366349 ISIN azonosítóval rendelkező, a kibocsátás napjától számított 8 éves futamidővel rendelkező, fix, évi 5,1 százalék kamatozású kötvényt bocsátott ki, amelyeket teljes egészében lejegyeztek.
A 4iG garanciát nyújt a kötvényekből eredő fizetési kötelezettségekre, legfeljebb 247 millió 240 ezer euró értékben.
A 4iG SDT a kötvények értékesítéséből származó bevételt az alábbi akvizíciók, illetve részesedésszerzések finanszírozására fordítja:
- N7 Defence Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság;
- VAB Korlátolt Felelősségű Társaság;
- Hirtenberger Defence Systems Védelmi Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság;
- Rába Járműipari Holding Nyrt.;
- HeliControl Korlátolt Felelősségű Társaság;
- Gestamen Kutatás Fejlesztés Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
A 4iG szintén pénteken jelentette be, hogy a világ egyik legnagyobb szuverén befektetőjeként ismert emirátusbeli Mubadalától 50 millió dolláros hitelt vesz fel, amely 2029 első negyedévének végén részvénnyé alakul. A konverziós árfolyam a részvények szerződéskötést megelőző 90 kereskedési nap forgalommal súlyozott átlagára lesz.