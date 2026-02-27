Magyarország segítségére siet az első európai ország a Barátság vezeték miatt: rengeteg üzemanyagot küldhet már márciusban – Zelenszkij dühönghet, nem sikerül az olajblokád

Energetikai témák sorát tárgyalta meg ma Belgrádban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer szerb kollégájával, Dubravka Djedovic Handanovic szerb bánya- és energiaügyi miniszterrel. A NIS szerb állami olajfinomító Mol általi megvásárlásán túl szó volt a két országot összekötő kőolajvezetékről, továbbá egy termékvezetékről, a két ország között áramszállítás növelése lehetőségének megteremtéséről, a gázellátásban való összefogásról, a formálódó energetikai kormányközi megállapodásról és arról, hogy Magyarországra szerb gázolaj érkezhet.

Jöhet a szerb gázolaj, készül a kormányközi megállapodás / Fotó: KKM

Nehéz, de meg kell találni a kompromisszumot

A részletekről tartott sajtótájékoztatón a szerb miniszer elmondta, hogy a szakértői csapatok már dolgoznak az energetikai, mindenekelőtt a NIS-t érintő együttműködésről szóló államközi egyezmény tető alá hozásán. Bizonyos területek azonban komplexek és nehezek is, hiszen mindkét fél meg szeretné védeni saját, így közvetve országa állampolgárainak az érdekeit. Szerb részről egy egész ország területén szolgáltató, annak teljes kőolaj- és kőolajtermék-ellátásáról gondoskodó társaságról van szó.

„Olyan kompromisszumot szeretnénk kötni, amely egyebek mellett biztosítja a pancsovai olajfinomító működését is” – szögezte le Djedovic Handanovic. Arról is szó volt, hogy Szerbia esetleg 5 százalékot vásárol a NIS-ben.

Terítékre kerültek petrolkémiai kérdések és a NIS-en belüli beruházások is. A két ország energetikai összeköttetéseit segíti továbbá a magyar–szerb kőolajvezeték építése. Szerb részről

már minden engedély megvan,

a beruházás a nyáron remélhetőleg véglegessé válik,

az ősztől a cső épülhet,

2027 végére pedig el is készülhet.

A felek vizsgálják, hogy ugyanebben a projektben létesülhet-e egy termékvezeték is a két ország között úgy, hogy nem veszélyezteti a pancsovai olajfinomító működését.

Csak versenyképes áron vár Szerbia alternatív gázt

„Meg szeretnénk oldani a földgázellátást is, erről a héten már szó volt Washingtonban” – mondta a szerb miniszter. A többek között Magyarország és Szerbia részvételével folyt tanácskozáson e témában felvetették a kihívásokat és a lehetőségeket is.

Azonban mindkét ország hangsúlyozta, hogy a diverzifikációhoz infrastruktúrára is szükség van, hiszen egyik országnak sincs kijárata a tengerre, és eddig mindkettő döntően orosz gázt vásárolt.

Szerbiába az orosz gáz biztos útvonalon és a legkedvezőbb feltételekkel ékezik. Az ország azonban új interkonnektorokat is kíván építeni a szomszédos országok felé, de az ellátásbiztonság mellett fontos szempontként kezeli, hogy az alternatív forrásokból érkező gáz árban is versenyképes legyen. Az orosz féllel folytatott tárgyalásain Szerbia bátorító visszaigazolásokat kapott a meglévő szerződések további hat hónapra történő meghosszabbításáról.

Energiabiztonsága érdekében Szerbia kész szorosabbá fűzni a kapcsolatait az olaj, a gáz és az áram terén is a szomszédaival. Fejleszteni kell tehát a villamosenergia-hálózatokat Magyarországgal, Romániával és Bosznia-Hercegovinával, hogy több áramot lehessen közöttük szállítani.

Ezzel párhuzamosan a vevő Mol és az eladó Gazpromnyefty között is folynak a megbeszélések. A téma Washingtonban is terítékre került. A tranzakciók március 24-ig kell lezárni – emlékeztetett a szerb miniszter.