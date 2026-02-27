Döntött az óriásmulti: bezárja a gyárát a szomszédban, Magyarországra költözteti át a termelés nagy részét – örülhet a vidéki kisváros

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, a dél-koreai Samsung mintegy 25 év után megszünteti televíziógyártását Szlovákiában, a galántai üzem termelésének 20 százalékát pedig Magyarországra hozza át. A fennmaradó 80 százalék az Európai Unión kívüli telephelyekre kerül. A döntés nemcsak Szlovákiában okoz jelentős gazdasági hatást, hanem Magyarország számára is új ipari kapacitásokat jelenthet.

Döntött az óriásmulti: bezárja a gyárát a szomszédban, Magyarországra költözteti át a Samsung a termelés nagy részét / Fotó: Szergej Kolesznyikov

A Samsung Electronics Slovakia hivatalosan megerősítette, hogy a galántai televíziógyár működését több ütemben, 2026 májusáig leállítják. A munkavállalók fokozatos távozása 2026 júniusának végétől indulhat. A vállalat Szlovákiában ezt követően kizárólag a Galánta melletti Gán településen működő logisztikai központján keresztül marad jelen, amely mintegy 700 főt foglalkoztat, és az európai piacokra szállít elektronikai termékeket.

A 2002 óta működő galántai üzem jelenleg

mintegy 750 dolgozót alkalmaz,

és még két évvel ezelőtt is több mint 1,7 milliárd eurós (mintegy 663 milliárd forintos) árbevételt ért el.

A bezárás közvetlenül és közvetve akár 2800 munkahelyet is érinthet, mivel igen kiterjedt beszállítói kör kapcsolódik a gyár működéséhez. A munkavállalók a tájékoztatás szerint a munka törvénykönyvénél kedvezőbb végkielégítésre számíthatnak.

A rendelkezésre álló információk szerint a gyártás mintegy ötödét Magyarországra telepítik át. Hazánkban a Samsung már jelen van a gödi akkumulátorgyárával, emellett Jászfényszarun működik egy kifejezetten elektronikai termékeket előállító gyár.

A szlovákiai televíziógyártási kapacitás áthelyezése potenciálisan a jászfényszarui üzembe érkezhet, ami további erősítheti a hazai elektronikai ipart.

A szlovák miniszterelnök, Robert Fico szerint a döntés a Samsung globális gyártási kapacitásainak átszervezésével függ össze. A kormányfő arra is rámutatott, hogy az elmúlt időszakban csökkent a televíziók iránti kereslet, miközben a fogyasztói preferenciák egyre inkább a mobil eszközök felé tolódtak el. A vállalat korábban a növekvő energia- és munkaerőköltségekre is panaszkodott Szlovákiában.