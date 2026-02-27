Nemzetközi csalás Romániában – befuccsolt a körgyűrűépítés a legnagyobb erdélyi városban

A romániai sajtótájékoztatóján Boc elmondta, hogy a kolozsvári polgármesteri hivatal példátlan helyzettel szembesült: nemzetközi csalás gyanúja merült fel a körgyűrű tervezési és kivitelezési szerződését elnyerő cégtársulás egyik tagjával kapcsolatban, ezért úgy döntött, hogy egyoldalúan felmondja a szerződést – értesült az MTI.

Nemzetközi csalás történhetett a romániai Kolozsváron a körgyűrű ügyében / Fotó: Havran Zoltán

A környék legnagyobb beruházását torpedózták meg

A térség egyik legnagyobb infrastrukturális beruházásának számító, 1,1 milliárd euró értékű kolozsvári körgyűrűépítés pályázatát egyedüli ajánlattevőként a román Dimex 2000 Company, a bosnyák Integral Inzenjering és a bolgár Hydrostroi cég alkotta társulás nyerte, tavaly májusban kötötték meg a kivitelezési szerződést.

Az Integral Inzenjering azonban pár hete sajtóközleményben közölte, hogy csalás áldozata lett, visszaéltek a nevével, ugyanis a cégvezetése a Dimex 2000 Company többszöri megkeresésére elutasította, hogy társuljon a román céggel.

Azt állította, a szerződéskötés hamis iratok alapján történt, és közölte: a román korrupcióellenes ügyészséghez (DNA) és az Európai Ügyészséghez fordult az ügyben.

Miért kellett ehhez külföldi partner?

A román sajtó szerint a társulás román tagjának azért lett volna szüksége a bosnyák partnerre, mivel annak van tapasztalata alagútfúrásban, ami a közbeszerzés egyik alapkövetelménye volt.

A bosnyák cég tájékoztatása nyomán a kolozsvári polgármesteri hivatal felfüggesztette a munkálatokat, és a helyzet tisztázására szólította a feleket, majd – miután erre a megadott határidőig, február 24-ig nem került sor – bejelentette a szerződésbontást.

A romániai civil szervezetek nem nyugszanak, míg ki nem bogozzák az ügyet

Emil Boc sajtótájékoztatóján a civil szervezetek vádjaira reagálva – miszerint a városvezetésnek jobban kellett volna ellenőriznie az ajánlatot – hangsúlyozta: a városvezetés önhibáján kívül került a példátlan helyzetbe, és mindvégig törvényesen járt el. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzetközi csalás gyanúja nem csak a kolozsvári projektet érinti,

másik négy romániai beruházásnál is felmerült, összértékük meghaladja a hárommilliárd eurót.

Ezek Medgyes és Targoviste terelőútja, a Bákó-Piatra Neamt gyorsforgalmi út, valamint a Curtea de Arges-Tigveni országút.

Már évek óta várják a helyiek a körgyűrű elkészültét

A Kolozsvár és térsége közlekedése szempontjából kulcsfontosságú körgyűrű második szakaszának megépítése évek óta várat magára. A projekt 23 kilométer körgyűrűszakasz és újabb 17 kilométernyi bekötőút megépítését tartalmazza. Az útvonalon öt alagút is épülne összesen két kilométeren. A tervezésre egy, a kivitelezésre három év áll rendelkezésre. A finanszírozást uniós alapokból, állami forrásokból, a szállításügyi minisztérium és az önkormányzat költségvetéséből biztosítják.