Rendkívüli: megjött a hivatalos válasz a Janaftól a Mol ultimátumára az orosz olaj átengedéséről – így döntöttek a horvátok és ez siralmas

Megérkezett a Janaf reakciója a Mol ultimátumára az orosz olajszállítás ügyében. A horvát olajszállító vállalat szerint Magyarország és Szlovákia ellátása nincs veszélyben, ugyanakkor kizárólag az uniós és amerikai szankciók szigorú betartása mellett hajlandó dönteni. A közlemény egyértelmű üzenetet küld a Molnak: a további szállítási feltételekről csak a jogszabályi keretek figyelembevételével lehet megállapodni.
VG
2026.02.27, 18:48
Frissítve: 2026.02.27, 19:07

Rendkívüli közleményben reagált a horvát állami olajszállító vállalat a Mol ultimátumára: a zágrábi központú Janaf szerint nem veszélyezteti semmi Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonságát, ugyanakkor világossá tették, hogy kizárólag az európai uniós és az amerikai szankciós szabályok keretei között hajlandók eljárni. A társaság hangsúlyozta, hogy nem politikai, hanem jogi és szakmai alapon kíván dönteni az orosz olaj szállításáról.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Janaf közleményében kiemelte: a partnerek és szövetségesek közötti vitákat professzionális módon, tények és érvek mentén kell rendezni, nem ultimátumokkal. A vállalat szerint működése teljes mértékben megfelel az Európai Unió és az Egyesült Államok szankciós rezsimjének, beleértve az amerikai Pénzügyminisztérium Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalának (OFAC) előírásait is.

A horvát fél határozottan állítja: 

Magyarország és Szlovákia ellátása nincs veszélyben, mivel a Janaf vezetékrendszere rendelkezésre áll, működik, és elegendő kapacitással bír az igények kielégítésére. 

A közlemény emlékeztet arra is, hogy Magyarország jelenleg teljes szállítást kér a Janaf útvonalán keresztül, miközben korábban azt jelezte, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő kapacitás.

A társaság szerint az elmúlt héten és a jelenlegi héten is jelentős mennyiségű, szankciók alá nem eső kőolajat szállítottak a Mol számára, és április elejéig további hét tanker érkezése várható ugyanennek a felhasználónak a részére. Ezzel azt kívánták alátámasztani, hogy a horvát infrastruktúra műszakilag és jogilag is képes biztosítani a folyamatos ellátást.

Ugyanakkor egyértelművé tették: 

amennyiben orosz eredetű olajról vagy Oroszországhoz köthető szereplőkről van szó, a kérelmek kizárólag az uniós és az OFAC-szankciók szigorú keretei között vizsgálhatók, 

teljes jogi kontroll, egyértelmű felelősségi viszonyok és maximális átláthatóság mellett. A Janaf hangsúlyozta, hogy Horvátország nem utasítja el az ellátást, és nem politizálja az energiakérdést, de következetesen alkalmazza az Európai Unió és az Egyesült Államok által előírt korlátozásokat.

A közlemény alapján a horvát fél elzárkózik a nyomásgyakorlástól, és azt várja, hogy a magyar és szlovák beszerzési döntések jogszerűségi és szankciós megfelelési alapon szülessenek meg.

Megszólalt Brüsszel is a Mol és a Janaf vitájában

Az Európai Bizottság egyértelművé tette, hogy az orosz olaj Adria vezetéken történő szállításáról a tagállamok döntenek, így a felelősség Horvátországot terheli. Anna-Kaisa Itkonen bizottsági szóvivő hangsúlyozta: a szankciók végrehajtása és alkalmazása nem brüsszeli, hanem nemzeti hatáskör. Ez a nyilatkozat érdemben szembemegy a Mol álláspontjával, mely szerint az uniós szabályozás alapján a horvát félnek biztosítania kellene a szankciókkal nem érintett orosz kőolaj átszállítását. Brüsszel megszólalásával lényegében a horvát döntési jogot erősítette meg a magyar–horvát vitában.

