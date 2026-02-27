Rendkívüli közleményben reagált a horvát állami olajszállító vállalat a Mol ultimátumára: a zágrábi központú Janaf szerint nem veszélyezteti semmi Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonságát, ugyanakkor világossá tették, hogy kizárólag az európai uniós és az amerikai szankciós szabályok keretei között hajlandók eljárni. A társaság hangsúlyozta, hogy nem politikai, hanem jogi és szakmai alapon kíván dönteni az orosz olaj szállításáról.

Rendkívüli: megjött a hivatalos válasz a Janaftól a Mol ultimátumára az orosz olaj átengedéséről – így döntöttek a horvátok és ez siralmas / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Janaf közleményében kiemelte: a partnerek és szövetségesek közötti vitákat professzionális módon, tények és érvek mentén kell rendezni, nem ultimátumokkal. A vállalat szerint működése teljes mértékben megfelel az Európai Unió és az Egyesült Államok szankciós rezsimjének, beleértve az amerikai Pénzügyminisztérium Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalának (OFAC) előírásait is.

A horvát fél határozottan állítja:

Magyarország és Szlovákia ellátása nincs veszélyben, mivel a Janaf vezetékrendszere rendelkezésre áll, működik, és elegendő kapacitással bír az igények kielégítésére.

A közlemény emlékeztet arra is, hogy Magyarország jelenleg teljes szállítást kér a Janaf útvonalán keresztül, miközben korábban azt jelezte, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő kapacitás.

A társaság szerint az elmúlt héten és a jelenlegi héten is jelentős mennyiségű, szankciók alá nem eső kőolajat szállítottak a Mol számára, és április elejéig további hét tanker érkezése várható ugyanennek a felhasználónak a részére. Ezzel azt kívánták alátámasztani, hogy a horvát infrastruktúra műszakilag és jogilag is képes biztosítani a folyamatos ellátást.

Ugyanakkor egyértelművé tették:

amennyiben orosz eredetű olajról vagy Oroszországhoz köthető szereplőkről van szó, a kérelmek kizárólag az uniós és az OFAC-szankciók szigorú keretei között vizsgálhatók,

teljes jogi kontroll, egyértelmű felelősségi viszonyok és maximális átláthatóság mellett. A Janaf hangsúlyozta, hogy Horvátország nem utasítja el az ellátást, és nem politizálja az energiakérdést, de következetesen alkalmazza az Európai Unió és az Egyesült Államok által előírt korlátozásokat.