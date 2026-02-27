Rendkívüli: Zelenszkij nem engedi be Ukrajnába a vizsgálóbizottságot, visszadobta a magyar–szlovák javaslatot – senki se férhet hozzá a Barátság vezetékhez

Robert Fico nyilvánosságra hozta annak a beszélgetésnek a részleteit, amelyet pénteken folytatott Zelenszkijjel a Barátság vezeték körül kialakult helyzetről.

Zelenszkij döntött a magyar–szlovák vizsgálóbizottságról / Fotó: Kay Nietfeld / DPA / AFP

Ennek előzménye, hogy a szlovák miniszterelnök még reggel tárgyalt Orbán Viktorral, és úgy döntöttek, felállítanak egy független, uniós szakértőkből is álló vizsgálóbizottságot, amely ukrán területen, a helyszínen ellenőrizné a Barátság kőolajvezeték valódi állapotát.

Az ukrán fél szerint ugyanis a cső javításra szorul, ugyanakkor a szlovák és a magyar hírszerzés szerint semmiféle technikai probléma nincsen, az orosz olaj zavartalanul érkezhetne. Ez azonban immáron egy hónapja mégsem történik meg.

A két miniszterelnök tehát arra kérte pénteken az ukrán elnököt, tegye lehetővé, hogy ez a bizottság eljuthasson a kérdéses helyszínre. Most már a választ is tudjuk.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy az Európai Unió kijevi delegációja is felajánlotta, hogy a helyszínen vizsgálja meg a Barátság kőolajvezeték állapotát, ám az ukrán kormány ezt biztonsági okokra hivatkozva elutasította.

Zelenszkij döntött a magyar–szlovák vizsgálóbizottságról

A friss részletekkel Robert Fico a közösségi oldalán jelentkezett. Arról számolt be, hogy a szlovákiai olajellátási vészhelyzettel összefüggésben ma telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

„Tájékoztatást kértem tőle arról, hogy mikor, és egyáltalán helyreáll-e az Ukrajna területén keresztül Szlovákiába irányuló kőolajtranzit. Érvelésemben kifejtettem, hogy az ilyen jellegű behozatalhoz legitim jogunk van a beszállítókkal kötött megállapodások, valamint az EU 2027 végéig szóló, orosz energiahordozók lehívására vonatkozó határozata alapján” – hívta fel a figyelmet.

Úgy folytatta, hogy tájékoztatta az elnököt, hogy a tranzit leállításáról szóló döntése logisztikai nehézségeket és gazdasági károkat okoz. „A beszélgetés megerősítette, hogy eltér a véleményünk a kőolajvezeték állapotáról” – mondta Fico.

Míg a szlovák hírszerzési információk azt igazolják, hogy a vezeték nem sérült, és semmi sem akadályozza a tranzitot, az ukrán elnök ragaszkodott ahhoz, hogy a vezeték javítása hosszú időt vesz igénybe.

„Emiatt – a félreértések elkerülése végett – közöltem az ukrán elnökkel, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel közösen egy olyan, az Európai Bizottság és az uniós tagállamok szakértőiből álló ellenőrző csoport felállítását javasoljuk, amely közvetlenül a helyszínen állapítaná meg a technológiai sérülések valódi mértékét, illetve azt, hogy a vezeték alkalmas-e a Szlovák Köztársaság területére irányuló tranzit folytatására” – idézte fel Fico.