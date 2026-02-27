Rendkívüli: Zelenszkij nem engedi be Ukrajnába a vizsgálóbizottságot, visszadobta a magyar–szlovák javaslatot – senki se férhet hozzá a Barátság vezetékhez
Robert Fico nyilvánosságra hozta annak a beszélgetésnek a részleteit, amelyet pénteken folytatott Zelenszkijjel a Barátság vezeték körül kialakult helyzetről.
Ennek előzménye, hogy a szlovák miniszterelnök még reggel tárgyalt Orbán Viktorral, és úgy döntöttek, felállítanak egy független, uniós szakértőkből is álló vizsgálóbizottságot, amely ukrán területen, a helyszínen ellenőrizné a Barátság kőolajvezeték valódi állapotát.
Az ukrán fél szerint ugyanis a cső javításra szorul, ugyanakkor a szlovák és a magyar hírszerzés szerint semmiféle technikai probléma nincsen, az orosz olaj zavartalanul érkezhetne. Ez azonban immáron egy hónapja mégsem történik meg.
A két miniszterelnök tehát arra kérte pénteken az ukrán elnököt, tegye lehetővé, hogy ez a bizottság eljuthasson a kérdéses helyszínre. Most már a választ is tudjuk.
A teljes képhez hozzátartozik, hogy az Európai Unió kijevi delegációja is felajánlotta, hogy a helyszínen vizsgálja meg a Barátság kőolajvezeték állapotát, ám az ukrán kormány ezt biztonsági okokra hivatkozva elutasította.
Zelenszkij döntött a magyar–szlovák vizsgálóbizottságról
A friss részletekkel Robert Fico a közösségi oldalán jelentkezett. Arról számolt be, hogy a szlovákiai olajellátási vészhelyzettel összefüggésben ma telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
„Tájékoztatást kértem tőle arról, hogy mikor, és egyáltalán helyreáll-e az Ukrajna területén keresztül Szlovákiába irányuló kőolajtranzit. Érvelésemben kifejtettem, hogy az ilyen jellegű behozatalhoz legitim jogunk van a beszállítókkal kötött megállapodások, valamint az EU 2027 végéig szóló, orosz energiahordozók lehívására vonatkozó határozata alapján” – hívta fel a figyelmet.
Úgy folytatta, hogy tájékoztatta az elnököt, hogy a tranzit leállításáról szóló döntése logisztikai nehézségeket és gazdasági károkat okoz. „A beszélgetés megerősítette, hogy eltér a véleményünk a kőolajvezeték állapotáról” – mondta Fico.
- Míg a szlovák hírszerzési információk azt igazolják, hogy a vezeték nem sérült, és semmi sem akadályozza a tranzitot,
- az ukrán elnök ragaszkodott ahhoz, hogy a vezeték javítása hosszú időt vesz igénybe.
„Emiatt – a félreértések elkerülése végett – közöltem az ukrán elnökkel, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel közösen egy olyan, az Európai Bizottság és az uniós tagállamok szakértőiből álló ellenőrző csoport felállítását javasoljuk, amely közvetlenül a helyszínen állapítaná meg a technológiai sérülések valódi mértékét, illetve azt, hogy a vezeték alkalmas-e a Szlovák Köztársaság területére irányuló tranzit folytatására” – idézte fel Fico.
Egyúttal arra is emlékeztette az ukrán elnököt, hogy az ukrán fél eddig sem a kijevi szlovák nagykövetnek, sem az Európai Unió ukrajnai nagykövetének nem tette lehetővé egy ilyen ellenőrzés elvégzését. Zelenszkij elnök válasza rövid, de egyértelmű volt:
elutasította az ellenőrző csoport fogadását, az ukrán titkosszolgálatok negatív értékelésére hivatkozva.
Viszont közös tárgyalást javasolt a szlovák féllel az ukrán–szlovák együttműködés minden aspektusáról. Fico ezt a meghívást elfogadta, és felkérte az illetékes szerveket, hogy az ukrán féllel együttműködve találjanak alkalmas időpontot a találkozóra. Jelezte, hogy az ukrán elnökkel való találkozót egy olyan uniós tagállam területén részesíti előnyben, amelyet az elnök egyébként is gyakran látogat.
„A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott beszélgetés alapján az az egyértelmű benyomásom támadt, hogy az ukrán félnek nem áll érdekében a kőolajtranzit helyreállítása Ukrajna területén keresztül” – értékelt végül a szlovák miniszterelnök.