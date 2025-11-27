Orbán Viktor: felgyorsítjuk a Magyarország és Szerbia közötti olajvezeték megépítését

Déli szomszédunkhoz látogatott Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő Szabadkán Aleksandar Vucic szerb elnökkel találkozott. Számos aktuális témát megtárgyaltak a felek, kiemelt figyelmet szenteltek az energiabiztonság kérdéskörének.

Aleksandar Vucic (b) és Orbán Viktor (j) / Fotó: AFP

A látogatás közben sajtótájékoztatóra is sor került. Mindkét politikus kiemelte, hogy Szerbia és Magyarország eddig is számíthatott egymásra, és ez így lesz a továbbiakban is.

Aleksandar Vucic elmondta, hogy már 50 napja nem érkezik olaj a vezetékeken keresztül. Jelenleg az Amerikai Egyesült Államok engedélyét várják az energiatermelés újraindításához. A szerb elnök szerint ennek ellenére nincs ok aggodalomra, a magyar segítségnek hála működtetni tudják a kritikus infrastruktúrát.

Orbán Viktor elmondta, hogy Magyarországnak nincs sok kőolajlelőhelye. A miniszterelnök kiemelte, hogy sikerült mentességet szerezni az amerikai szankciók alól, most azon dolgozik, hogy „ne csak papír, hanem nafta is legyen”. Orbán elmondta, hogy amink van, azt megosztjuk a szerbekkel.

A miniszterelnök a NIS olajfinomító kapcsán kiemelte, hogy Szerbia a szerbeké, az olajfinomító azé lesz, akit a szerbek akarnak. Magyarország rendelkezésre áll, ha Szerbia úgy dönt, hogy szüksége van a segítéségünkre, akkor itt leszünk.

Orbán Viktor bejelentette, hogy kormánydöntés született a Magyarország és Szerbia közötti olajvezeték építésének felgyorsításáról, ezzel a két ország hálózatát minél előbb össze fogjuk tudni kötni. Vucic hozzátette, hogy Szerbia is gőzerővel dolgozik a saját területére eső szakasz építésén.

Vucic és Orbán meglátogatta Pásztor István sírját Szabadkán

Aleksandar Vucic és Orbán Viktor meglátogatta Szabadkán Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség egykori vezetője és a Vajdaság Képviselőháza korábbi elnöke sírját is.

A két politikus elmondta, hogy gyakrabban kellene személyesen találkozniuk. A sajtótájékoztatót azzal zárták, hogy egy munkaebéd keretében bureket fognak enni.