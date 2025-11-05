Igazán megéri részt venni, brutális összeget fizettek eddig az energetikai otthonfelújítási program nyerteseinek

Már több mint húszmilliárd forintot kaptak kézhez az energetikai otthonfelújítási program nyertesei – áll az Energetikai Minisztérium Facebook-bejegyzésében.

4700 jelentkezőnek utaltak támogatást / Fotó: Anatoliy_gleb / Shutterstock

A családi házak energetikai korszerűsítését segítő pályázaton eddig 4700 jelentkezőnek utaltak támogatást. Hamarosan érkeznek az újabb kifizetések is, hiszen további mintegy húszmilliárd forintra szerződtek már le a kedvezményezettekkel.

A lehetőség most még kedvezőbb feltételekkel érhető el:

akár tízmillió forint, felerészben vissza nem térítendő támogatás kapható,

a fejlesztésekbe mindössze néhány százezer forint önerővel bele lehet vágni,

a kamatmentes hitelrész meghosszabbított futamideje miatt alacsonyabbak lettek a törlesztőrészletek.

Ami nem változott: