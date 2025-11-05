Igazán megéri részt venni, brutális összeget fizettek eddig az energetikai otthonfelújítási program nyerteseinek
Már több mint húszmilliárd forintot kaptak kézhez az energetikai otthonfelújítási program nyertesei – áll az Energetikai Minisztérium Facebook-bejegyzésében.
A családi házak energetikai korszerűsítését segítő pályázaton eddig 4700 jelentkezőnek utaltak támogatást. Hamarosan érkeznek az újabb kifizetések is, hiszen további mintegy húszmilliárd forintra szerződtek már le a kedvezményezettekkel.
A lehetőség most még kedvezőbb feltételekkel érhető el:
- akár tízmillió forint, felerészben vissza nem térítendő támogatás kapható,
a fejlesztésekbe mindössze néhány százezer forint önerővel bele lehet vágni,
- a kamatmentes hitelrész meghosszabbított futamideje miatt alacsonyabbak lettek a törlesztőrészletek.
Ami nem változott:
- 2007 előtt épült családi ház felújítására lehet pályázni az ország bármely részéből,
- a támogatott fejlesztésekkel legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell elérni,
- az energiaszámlákon megspórolt összegek csökkentik, akár teljes egészében ki is válthatják a törlesztőrészleteket.
Aki kistelepülési lakosként a vidéki otthonfelújítási programmal együtt veszi igénybe a támogatást, esztétikailag és energetikailag is teljes körűen felújíthatja otthonát.