IMF-horror helyett kapitális beégés: Magyar Péter újra méreteset hibázott

Nagy Márton szerint ilyen védőhálót normál esetben az Európai Központi Bank biztosít, de szerinte erre most nincs esély, ezért kell egy big brother, ami most az Amerikai Egyesült Államok. Jelenleg is van hasonló megállapodása a Magyar Nemzeti Banknak Kínával 2013 óta, ami több elemből áll:

egy 5 milliárd eurós kínai swapvonalból,

egy 1 milliárd eurós, szabad felhasználású hitelből a kínai államtól,

az MFB számára biztosított 1 milliárd eurós hitelkeretből,

valamint az infrastrukturális fejlesztések finanszírozásából.

Ráadásul úgy látja, hogy a pénzügyi védőháló bejelentése már a forint utóbbi időben látott erősödésében is szerepet játszik.

Ha beáll mögéd egy kigyúrt, nagydarab ember, nem kezdenek el verekedni veled

– mondta a Világgazdaságnak Nagy Márton. Azt is közölte, hogy tájékoztatták Varga Mihályt, a Magyar Nemzeti Bank elnökét a tárgyalásokról.

Már a Tisza szakértője sem beszél IMF-ről

A nemzetgazdasági miniszter hétfő esti szavaira reagált Kármán András, a Tisza Párt gazdaságpolitikusa, aki azt rótta fel a kormánynak, hogy a jegybank megkerülésével kötötték a megállapodást, amit ő úgy értékelt, hogy ez súlyosan sérti a jegybank függetlenségét.

Beszédes azonban, hogy már egy szót sem ejt Kármán András az IMF-ről vagy bármilyen hitelről.

„A devizaswapkeret a jegybank egyik fontos feladatához, az árfolyampolitikához szükséges. Így arról a jegybank feje fölött megállapodni, sőt nélküle a technikai részleteket is leegyeztetni, nagyon is a jegybanki függetlenség megsértésének tűnik” – állította az Orbán-kormány korábbi államtitkára, akiről korábban Orbán Viktor azt mondta, hogy azért küldte el a kormányból, mert nem értett egyet a bankadóval, illetve az IMF kirúgásával.

Talán ennek is tudható be, hogy a Tisza Párt tervei hasonlítanak leginkább az IMF által alkalmazott receptre.

Emlékezetes, a 2008 őszén kvázi csődbe jutott a magyar állam, miután nem tudta magát finanszírozni a kötvénypiacon, ezért Gyurcsány Ferenc az IMF-hez fordult hitelért. A nemzetközi szervezet azonban megkérte az árát a 20 milliárd eurós hitelcsomagnak, cserébe megszorítások sorát várta el a kormánytól. A Tisza Párt eddig megismert terveiből ugyancsak az derül ki, hogy a párt szívesen nyúlna a megszorításokhoz. A többkulcsos adórendszer bevezetése, a vagyonadó ötlete, a rezsicsökkentés eltörlése mind ugyanarra a logikára épül, miközben a bankokat és a multikat sújtó különadókat kivezetné.