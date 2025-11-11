Nehéz vizsga vár a pénzügyi védőpajzsra: elárulta a miniszter, honnan sorozzák majd igazán

Az európai ügyek minisztere a Hír TV Monitor című műsorában közölte: az amerikai pénzügyi védőpajzsra nem azért van szükség, mert Magyarországnak, a magyar gazdaságnak vagy a költségvetésnek bármilyen külső segítségre lenne szüksége.
Az európai intézmények és a nemzetközi pénzügyi szereplők a választás időpontjához közeledve valószínűleg növelni fogják a politikai és pénzügyi nyomásgyakorló eszközök használatát.
Ezt történt négy évvel ezelőtt, és ez a várakozásunk jövőre is. Ezek a nyomásgyakorló eszközök a forint és Magyarország stabilitását célozzák, vagy olyan jelzéseket küldenek a pénzügyi befektetőknek, hogy Magyarországon valami gond van, a jelenlegi kormánnyal szemben fenntartások vannak – közölte.
A védőpajzs nagyon komoly eszköz annak biztosítására, hogy ezeknek a politikai és gazdasági támadásoknak semmilyen értelmük nincsen, mert
Magyarország mögött ott áll az Egyesült Államok, a magyar kormány élvezi az elnöki adminisztráció teljes körű bizalmát, és ezért minden spekulatív célú támadás akár a forinttal, akár a költségvetéssel, akár a gazdasággal szemben értelmetlen és hiábavaló
– mondta a miniszter.
Ez ennek a megállapodásnak a legfontosabb jelzése, és működött is: ha megnézzük a forintárfolyamot, példátlan erősödést tapasztaltunk mind az euróval, mind a dollárral szemben. Az üzenet eljutott oda, ahova el kellett jutnia. Ez ennek a védőpajzsnak a legfontosabb hozadéka – közölte Bóka János.
Elemzők: sosem rossz, ha van ilyen
Sosem rossz, ha van ilyen – ezt mondták a Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők Orbán Viktor Donald Trumppal kötött pénzügyi megállapodásáról, ami a magyar kormányfő szerint pénzügyi védőpajzsot jelent a spekulatív támadásokkal szemben. Bár a megállapodás részletei egyelőre nem ismertek, egyáltalán nem szokatlan a világban, hogy kormányok ilyen megállapodásokat kötnek, különösen, ha szövetségesekről van szó. Ráadásul az MNB-nek is van ilyen swap line-ja, amely a pénzpiaci zavarok idején nyújt mentőövet a forintnak.
Mivel nem ismerjük a szerződést, és nem tudjuk, hogy mi van benne, ezért úgy tudunk tekinteni rá, mint egy védőpajzsra, amely támogatást adhat a magyar pénzpiacoknak akkor, ha baj van
– mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője Orbán Viktor hét végi bejelentéséről. A magyar kormányfő a washingtoni útjáról hazafelé, a repülőúton árulta el újságíróknak, hogy az energetikai kérdéseken túl pénzügyi megállapodást is kötött Donald Trump amerikai elnökkel. A kormányfő szerint a megállapodás egy pénzügyi védőpajzs Magyarország számára, amellyel elháríthatók a forinttal szembeni esetleges spekulatív támadások, továbbá arra az esetre is védelmet nyújt, ha Brüsszelből nem érkezne pénz.
A miniszterelnök mondatai után azonnal megjelentek egymásnak ellentmondó értelmezések. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter szerint Orbán ezzel elismerte, amerikai mentőcsomagra van szüksége a magyar költségvetésnek, sőt, úgy látja, IMF-hitelhez fordult a magyar kormány.
Bár sok kérdés tisztázatlan, nem lehet tudni a megállapodás kereteit, azonban több hasonló megállapodás létezik a világban. Amerikában is van többekkel, Mexikóval, illetve Argentínával kötöttek ilyen megállapodást, amit Virovácz Péter leginkább egy biztosításhoz hasonlított, amiért vagy kell fizetni egy rendelkezésre állási díjat, vagy csak akkor, ha igénybe veszik.
Szerinte sosem rossz, ha van ilyen, baj esetén fontos eszköz lehet.