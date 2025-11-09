Szijjártó Péter: érdemes megjegyezni, hogy kik szurkoltak ez ellen - marad az alacsony rezsi

Öntsünk tiszta vizet a pohárba: ha nem Orbán Viktornak hívnák Magyarország miniszterelnökét, akkor a magyar családoknak karácsonyra már háromszorosára nőtt volna az energiaszámlája - közölte Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Emlékeztetett arra, hogy tegnapelőtt Washingtonban megállapodás született arról, hogy Magyarország mentességet kap az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alól, így változatlanul vásárolhatunk kőolajat és földgázt, ezzel pedig változatlanul a magyar emberek fizetik Európa legalacsonyabb energiaárait.

Érdemes lesz megjegyezni, hogy kik azok, akik azért szurkoltak, hogy ez a megállapodás ne jöhessen létre, hogy kik azok, akik szerint ennek nincs jelentősége, és hogy kik azok, akik most kínjukban álhíreket terjesztenek

- írta Szijjártó Péter.

Szerinte az is mindenki számára világos, hogy ezt a megállapodást Orbán Viktoron kívül senki más nem tudta volna elérni. Zárójelbe megjegyezte, hogy valaki például azért nem, mert az amerikai elnök nem tudja róla, hogy kicsoda. Ezzel Magyar Péterre utalt, akiről Donald Trump azt mondta, fogalma nincs kicsoda.

Emlékezetes, hogy szobaton a külügyminiszter kénytelen volt megszólalni annak érdekében, hogy véget vessen az álhírek terjedésének. Akkor leszögezte, Magyarország korlátlan időre kapta a mentességet a szankciók alól, erről állapodott meg a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a közösségi oldalán. Hangsúlyozta, a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni.

Előbb a Reuters számolt be arról, hogy amerikai tisztviselőktől úgy tudja, egy évre kapta Magyarország a mentességet, hírüket azóta javították. Erre ugrott elsőként a Portfolio. Később a BBC is olyan hírt hozott le, miszerint hazánk csak egy évre kapott mentességet, szemben a kormány állításaival. Ezt már szinte az összes baloldali lap átvette hideg zuhany, kellemetlen stb. kifejezésekkel utalva arra, hogy a kormány nem mondott igazat, amikor a szankciós mentességről számolt be.