Deviza
EUR/HUF384.91 0% USD/HUF332.67 0% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.75 0% RON/HUF75.63 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF384.91 0% USD/HUF332.67 0% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.75 0% RON/HUF75.63 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Egyesült Államok
barátság kőolajvezeték
Szijjártó Péter
Magyarország

Marad az alacsony rezsi: Magyarország szankciós mentességet kap a Barátság és a Török Áramlat vezetékeken

Szijjártó Péter: minden szállítás szankciós mentességet kap a Barátság és a Török Áramlat vezetékeken keresztül. Marad a rezsivédelem.
MTI
2025.11.08., 06:35

Az Egyesült Államok kormánya mentességet ad az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól Magyarország vonatkozásában mindennemű szállításra a Barátság kőolajvezetéken és a Török Áramlat földgázvezetéken keresztül - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Washingtonban.

TRUMP, Donald; SZIJJÁRTÓ Péter; ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar-amerikai csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón közölte, hogy a felek közötti friss megállapodás nyomán az Egyesült Államok illetékes hivatala mentességet ad Magyarországnak az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól. 

A szankciós mentesítés a Török Áramlat földgázvezetéken és a Barátság kőolajvezetéken történő mindennemű szállításra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy amit eddig Magyarország földgázt be tudott szerezni a Török Áramlat vezetéken, és amit eddig be tudtunk szerezni kőolajat a Barátság vezetéken, arra lehetőség lesz a jövőben is korlátozás nélkül 

- mutatott rá. "Ez azt jelenti, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban van, és ez azt is jelenti, hogy a rezsicsökkentés eredményeit meg tudjuk védeni" - szögezte le. 

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy a mentesítési kérvényeket a Külgazdasági és Külügyminisztérium nyújtja be hivatalosan az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz (OFAC), és az egyik kérelmet már be is adták, kettőt - köztük a Paks II atomerőműre vonatkozót - pedig szombaton adnak be. "Itt a szankciós mentességünk december 19-én jár le, és a megállapodás arról szól, hogy ennek a mentességnek a határidejét eltörlik. Tehát ez egy állandó mentesség a szankciók alól a Paks II. beruházásnak. 

És ez pedig azt jelenti, hogy a Paks II. beruházással szemben sem európai, sem amerikai szankció nincsen" - hangsúlyozta. Majd üdvözölte, hogy miután az Országos Atomenergia Hivatal minden engedélyt kiadott, a beruházást felgyorsíthatják, s február legelején már lent lesz az első beton a földben, innentől fogva pedig a projekt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) sztenderdjei szerint is "építés alatt álló atomerőműnek" fog minősülni. A miniszter végül aláhúzta: "A Török Áramlat földgázvezetéken tavaly 8,5 milliárd köbméternyi földgáz érkezett Magyarországra, ennek egy részét Magyarországon, a másik részét Szlovákiában használták fel. A Barátság kőolajvezetéken pedig ötmillió tonna kőolaj érkezett tavaly. Nagyjából hasonló mennyiségű szállítások várhatók az idei esztendőben is."

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
elektromos autók

Nem adják fel a németek: kész a Volkswagen forradalmi elektromos autója, megindul a végső roham a kínai gyártók ellen – videó

A Volkswagen jövőre dobja a kínai piacra a vadonatúj ID.UNYX 07 e-autót.
2 perc
Németország

Németország megkapta az első szuperfegyverét az oroszok ellen: most vakarhatja a fejét Putyin – videón a Poseidon

A német légierő és a NATO nagyon sokat vár ezektől az új gépektől.
5 perc
barátság kőolajvezeték

Marad az alacsony rezsi: Magyarország szankciós mentességet kap a Barátság és a Török Áramlat vezetékeken

Szijjártó Péter: minden szállítás szankciós mentességet kap a Barátság és a Török Áramlat vezetékeken keresztül.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu