Ennyi e-autó-töltő van vármegyénként: a régióban középmezőny, de vannak még hézagos területek

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) legfrissebb beszámolója szerint 2024 végén 3191 engedélyköteles elektromos töltőberendezés üzemelt Magyarországon.

Gyorsan nő a töltőpontok száma / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A MEKH legfrissebb e-mobilitás jelentése – amelyet a szolgáltatók adatszolgáltatásai alapján állított össze – a 2024-es év negyedik negyedéves adatait összegzi.

A beszámoló szerint a legtöbb töltőberendezés (1119 db) Budapesten üzemelt, a vármegyék közül pedig a legtöbb berendezés Pest vármegyében található (425 db), majd ezt követi Veszprém vármegye 185 töltőberendezéssel.

2024 végén a 3191 töltőberendezésen összesen 6161 csatlakozó állt az autósok rendelkezésére. Ebből 4505 volt Type2 típusú, valamint további 40 darab egyéb, váltakozó áramú csatlakozó volt üzemben. Egyenáramú csatlakozókból 1085 darab CCS2, 472 darab CHAdeMO, valamint 59 darab egyéb egyenáramú csatlakozó volt elérhető. A csatlakozók megoszlását tekintve továbbra is a váltakozó áramú típusok adják a teljes állomány túlnyomó részét, arányuk a teljes állományon belül 74 százalék.

A felhasznált energia összmennyisége 8693 MWh volt.

Ebből az AC (váltakozó áramú) töltések mennyisége 1898 MWh-t, míg a DC (egyenáramú) töltések mennyisége pedig 6795 MWh-t tett ki.

A töltések darabszáma tovább nőtt mind az AC, mind a DC töltőpontokon. 2024 végére a szolgáltatók összesen 396 690 darab töltést regisztráltak.

Hazánk a középmezőnyben

Magyarország a környező országokhoz képest közepesen áll az elektromosautó- (EV-) töltőpontok számában: a rendelkezésre álló legfrissebb adatok (2024 első negyedéve) alapján 100 ezer lakosra körülbelül 37 nyilvános töltőpont jut. Ez jobb, mint Romániában (16), hasonló Horvátországhoz (36), de elmarad Szlovákiától (48), Csehországtól (46), Szlovéniától (81) és főként Ausztriától (243). Szerbia és Ukrajna esetében a adatok kevésbé megbízhatóak, de ott jóval kevesebb (kb. 2-3 töltőpont/100 ezer lakos) jut fejenként – áll az EAFO (European Alternative Fuels Observatory) adataiban.

Az Európai Unió átlaga 140-150 töltőpont/100 ezer lakos körül mozog, így Magyarország elmarad az uniós átlagtól, de a kelet-közép-európai országok közül nem a leggyengébb.

A növekedés azonban dinamikus, a szakemberek évi 30-40 százalék pluszt vetítenek előre.

