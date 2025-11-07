Totális magyar siker a Trump–Orbán csúcson, Szijjártó Péter nem bírta tovább titkolni: "Megvagyunk. Mindennel."
Már Orbán Viktor rendkívüli sajtótájékoztatója előtt Szijjártó Péter a Facebookon közölte a legfontosabbat: Biztonságban van a magyar energiaellátás.
Tehát a miniszterelnök vezetésével a magyar delegáció elérte a legfontosabb célját, mentességet kaphatott az orosz energiavásárlás tiltása alól.
Elsöprő siker bejelentését előlegezhette meg Szijjártó Péter.
Orbán Viktor konkrétumok említése nélkül mindössze ennyit posztolt:
Kedvező előjelek voltak
Ugyan a tét hatalmas volt, de a megbeszélés előtti sajtótájékoztatón az amerikai elnök bíztatóan nyilatkozott a magyar olajbeszerzésről.
Donald Trump amerikai elnök pénteken a Fehér Házban arról beszélt, hogy
mérlegeli Magyarország felmentését az orosz energiát sújtó amerikai
szankciók alól, mielőtt elkezdődtek volna a tárgyalások Orbán Viktor miniszterelnökkel. „Megvizsgáljuk a lehetőséget, mert számára nagyon nehéz máshonnan beszerezni az olajat és a gázt” – jelentette ki az amerikai elnök.
Példátlan atommegállapodást is aláírtak
Energetikai együttműködési megállapodást írt alá amerikai kollégájával, Marco Rubióval Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – jelentette be pénteken a szaktárca. A partnerség a paksi atomerőművet is érinti.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az elmúlt években Magyarországon folyamatosan beruházási rekordok dőltek, hatalmas gyárak épültek és épülnek, és a működésükhöz egyre több elektromos áramra van szükség, márpedig ezt az igényt hosszú távon megbízhatóan, stabilan, olcsón, a környezetet kímélő módon egyedül atomenergia révén lehet biztosítani.
Kulcskérdés Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés eredményeinek megvédése szempontjából, hogy a nukleáris energiához kapcsolódó kapacitásokat növelni tudjuk. És ahhoz, hogy növelni tudjuk a nukleáris kapacitásokat, több nukleáris fűtőelemre van szükség. Ezért a meglévő beszállítói kapcsolatok fenntartása mellett a magyar energiatörténetben először amerikai nukleáris fűtőelemeket is fogunk vásárolni