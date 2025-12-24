Egyetlen rövid mondat leforrázta a reményt a karácsonyi békére, a fronton nem könnyebbülhetnek meg
Hetek óta röpködnek az optimista nyilatkozatok gyakorlatilag minden érintettől arról, milyen közel járnak a célhoz a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte béketárgyalások.
Aki karácsonyra megegyezést remélt, azt több dolog is lehűthette szerdán.
Az orosz karácsony egyébként csak január 7-én lesz, és hiába van Ukrajnában is ortodox egyház, 2023-ban – tehát a háború kitörését követő évben – ők megváltoztatták az egyházi naptárat, és azóta az ő karácsonyuk is december 25-re esik, mint az Európai Unió valamennyi tagállamában.
Egy nappal korábban, 24-én a következő dolgok történtek, amelyek gyakorlatilag kizárták a karácsonyi békemegegyezést:
- Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bemutatott egy békejavaslati dokumentumot, amely több olyan pontot tartalmazott az amerikaiakkal folytatott egyeztetései után, amelyben távol lehetnek az álláspontok Moszkváétól.
- Nyílt konfliktus bomlott ki a béketárgyalásokban magának szavat követelő Európai Unió és az Egyesült Államok között: az Európai Bizottság határozott hangvételű közleményben ítélte el az Egyesült Államok döntését, amely öt európai állampolgár, köztük Thierry Breton volt belső piaci biztos amerikai beutazását tiltja meg.
- Kiderült, hogy az Európai Unió az elmúlt négy hónapban 7 százalékkal kevesebbet költött amerikai kőolajra és földgázra, mint egy évvel korábban, holott a nyáron Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök a vásárlások felpörgetésére tette ígéretet Donald Trump amerikai elnöknek.
- Sajtótájékoztatót tartott Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője, és itt hangzott el az a rövid mondat, amely tiszta vizet öntött a pohárba, nem a békejavaslatról, hanem egy másik, döntő kérdésről.
Karácsonyi béke vagy háború: ez eldőlt, kiolvasható Dmitrij Peszkov néhány szavas mondatából
Dmitrij Peszkov szóvivőt arról kérdezték konkrétan, tervez-e megbeszélést Vlagyimir Putyin Donald Trumppal.
A válasza:
Nincsenek még tervek
– idézte a TASZSZ orosz hírügynökség.
Ez el is döntötte a kérdést, hiszen ha áttörés közelébe kerülnek volna a tárgyalások, a két elnök bizonnyal egyeztet egymással, ha másról nem is, legalább arról, hol és mikor írják alá a békét. Donald Trump utolsó javaslata a helyszínt illetően Budapest volt.
Itt az orosz berzenkedés listája, ha nyíltan nem is mondják ki
Az oroszok nem nyilatkoztak a Zelenszkij bemutatta 20-pontos tervről, a nyílt elutasítás azért nem valószínű, mert Moszkva aligha akarja megharagítani Donald Trumpot – írta a Bloomberg,
Egy, a Kremlhez közel álló forrás szerint – folytatja a hírügynökség – Oroszország aggályai közé tartoznak
- a garanciák a NATO katonai szövetség további keleti bővítésének megakadályozására, valamint az Ukrajna semleges státusára vonatkozó biztosítékok, amennyiben csatlakozik az Európai Unióhoz.
- A forrás szerint a terv nem tartalmazza azokat a korlátozásokat sem, amelyeket Oroszország Kijev háború utáni fegyveres erőinek létszámára és fegyvertípusaira vonatkozóan szorgalmaz,
- és nem ad egyértelmű garanciákat az orosz nyelv ukrajnai státuszára sem.
- Oroszország emellett tisztázást akar a szankciók feloldásának kérdésében,
- valamint a Nyugaton befagyasztott, több száz milliárd dollárnyi orosz állami vagyon sorsáról is.