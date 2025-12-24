Egyetlen rövid mondat leforrázta a reményt a karácsonyi békére, a fronton nem könnyebbülhetnek meg

Hetek óta röpködnek az optimista nyilatkozatok gyakorlatilag minden érintettől arról, milyen közel járnak a célhoz a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte béketárgyalások.

Karácsonyi béke: Dmitrij Peszkov lehűtötte a reményeket / Fotó: Anadolu via AFP

Aki karácsonyra megegyezést remélt, azt több dolog is lehűthette szerdán.

Az orosz karácsony egyébként csak január 7-én lesz, és hiába van Ukrajnában is ortodox egyház, 2023-ban – tehát a háború kitörését követő évben – ők megváltoztatták az egyházi naptárat, és azóta az ő karácsonyuk is december 25-re esik, mint az Európai Unió valamennyi tagállamában.

Egy nappal korábban, 24-én a következő dolgok történtek, amelyek gyakorlatilag kizárták a karácsonyi békemegegyezést:

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bemutatott egy békejavaslati dokumentumot, amely több olyan pontot tartalmazott az amerikaiakkal folytatott egyeztetései után, amelyben távol lehetnek az álláspontok Moszkváétól. Nyílt konfliktus bomlott ki a béketárgyalásokban magának szavat követelő Európai Unió és az Egyesült Államok között: az Európai Bizottság határozott hangvételű közleményben ítélte el az Egyesült Államok döntését, amely öt európai állampolgár, köztük Thierry Breton volt belső piaci biztos amerikai beutazását tiltja meg. Kiderült, hogy az Európai Unió az elmúlt négy hónapban 7 százalékkal kevesebbet költött amerikai kőolajra és földgázra, mint egy évvel korábban, holott a nyáron Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök a vásárlások felpörgetésére tette ígéretet Donald Trump amerikai elnöknek. Sajtótájékoztatót tartott Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője, és itt hangzott el az a rövid mondat, amely tiszta vizet öntött a pohárba, nem a békejavaslatról, hanem egy másik, döntő kérdésről.

Karácsonyi béke vagy háború: ez eldőlt, kiolvasható Dmitrij Peszkov néhány szavas mondatából

Dmitrij Peszkov szóvivőt arról kérdezték konkrétan, tervez-e megbeszélést Vlagyimir Putyin Donald Trumppal.

A válasza:

Nincsenek még tervek

– idézte a TASZSZ orosz hírügynökség.

Ez el is döntötte a kérdést, hiszen ha áttörés közelébe kerülnek volna a tárgyalások, a két elnök bizonnyal egyeztet egymással, ha másról nem is, legalább arról, hol és mikor írják alá a békét. Donald Trump utolsó javaslata a helyszínt illetően Budapest volt.