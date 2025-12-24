Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő az EU-ról, nem találnak munkaerőt az osztrák síparadicsomok, Lengyelország gyászol – a nemzetközi gazdaság legolvasottabb cikkei novemberben

Miközben Brüsszelben az EU vezetői már novemberben is az orosz vagyon feldarabolásáról és saját hitelkereteik kimerítéséről vitatkoznak, a Moody’s hitelminősítő pedig ítéletet mondott Brüsszelről, egy unión kívüli ország váratlan ajánlatot tett le az asztalra: az oslói kormány jelezte, hogy hajlandó lenne egy több mint 100 milliárd eurós háborús kölcsönt biztosítani Ukrajnának, az adósságért pedig az 1,7 ezermilliárd eurós tulajdonnal rendelkező norvég vagyonalap vállalna kezességet.

A Moody’s Rating hitelminősítő ítéletet mondott novemberben az EU-ról / Fotó: NurPhoto via AFP

A lépés nemcsak Kijev számára lenne életmentő, hanem politikai arcfelvarrás is lenne Oslo számára, amelyet eddig sokan az orosz háború nyertesének neveztek, mivel a háború kitörése óta rekordmennyiségű olajat és gázt adott el Európának – jóval magasabb árakon.

Az ötletet norvég közgazdászok vetették fel, akik szerint az ország erkölcsi kötelessége lenne visszaadni valamit abból a háborús extraprofitból, amelyet az orosz invázió óta szerzett.

Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő az EU-ról

Stabilról negatívra rontotta az Európai Unió pénzügyi stabilitási mechanizmusának osztályzati kilátását november elején a Moody’s Ratings, ezzel

a nagy amerikai hitelminősítő ítéletet mondott az egyik fontos uniós struktúráról.

A döntés nyilvánvalóan hat a Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság megítélésére is, bár a nemzetközi hitelminősítő azt mindenekelőtt azzal indokolta, hogy előtte negatívra rontotta Franciaország államadósság-kötelezettségeinek osztályzati kilátását is. Ezt egyébként a Moody’s előtt megtette a Fitch után az S&P is.

Brutális fizetésekkel csábítanak az osztrák síparadicsomok

Több száz külföldi munkavállalót kerestek szezonális munkára novemberben az osztrák síparadicsomok, többek között az Európai Unió munkaerő-közvetítésén, az EURES-en keresztül.

Érdemes osztrák síparadicsomban dolgozni a szezonban / Fotó: NurPhoto via AFP

Különösen jó eséllyel találhattak ideiglenes állást az éttermi alkalmazottak. Az átlagosan ajánlott bruttó fizetés háromezer euró körül mozgott, de a legtöbb munkáltató ezenfelül ingyen ellátásról és szállásról is gondoskodik – sokan kapnak egyágyas szobát saját fürdőszobával, wifivel és televízióval. Némelyik kedvezményes síbérletekkel is ellátja az ott dolgozókat, ám az sem ritka, hogy a fitnesz- és wellnessrészleg ingyenes használata is a bónuszhoz tartozik.