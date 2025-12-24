Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő az EU-ról, nem találnak munkaerőt az osztrák síparadicsomok, Lengyelország gyászol – a nemzetközi gazdaság legolvasottabb cikkei novemberben
Miközben Brüsszelben az EU vezetői már novemberben is az orosz vagyon feldarabolásáról és saját hitelkereteik kimerítéséről vitatkoznak, a Moody’s hitelminősítő pedig ítéletet mondott Brüsszelről, egy unión kívüli ország váratlan ajánlatot tett le az asztalra: az oslói kormány jelezte, hogy hajlandó lenne egy több mint 100 milliárd eurós háborús kölcsönt biztosítani Ukrajnának, az adósságért pedig az 1,7 ezermilliárd eurós tulajdonnal rendelkező norvég vagyonalap vállalna kezességet.
A lépés nemcsak Kijev számára lenne életmentő, hanem politikai arcfelvarrás is lenne Oslo számára, amelyet eddig sokan az orosz háború nyertesének neveztek, mivel a háború kitörése óta rekordmennyiségű olajat és gázt adott el Európának – jóval magasabb árakon.
Az ötletet norvég közgazdászok vetették fel, akik szerint az ország erkölcsi kötelessége lenne visszaadni valamit abból a háborús extraprofitból, amelyet az orosz invázió óta szerzett.
Stabilról negatívra rontotta az Európai Unió pénzügyi stabilitási mechanizmusának osztályzati kilátását november elején a Moody’s Ratings, ezzel
a nagy amerikai hitelminősítő ítéletet mondott az egyik fontos uniós struktúráról.
A döntés nyilvánvalóan hat a Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság megítélésére is, bár a nemzetközi hitelminősítő azt mindenekelőtt azzal indokolta, hogy előtte negatívra rontotta Franciaország államadósság-kötelezettségeinek osztályzati kilátását is. Ezt egyébként a Moody’s előtt megtette a Fitch után az S&P is.
Brutális fizetésekkel csábítanak az osztrák síparadicsomok
Több száz külföldi munkavállalót kerestek szezonális munkára novemberben az osztrák síparadicsomok, többek között az Európai Unió munkaerő-közvetítésén, az EURES-en keresztül.
Különösen jó eséllyel találhattak ideiglenes állást az éttermi alkalmazottak. Az átlagosan ajánlott bruttó fizetés háromezer euró körül mozgott, de a legtöbb munkáltató ezenfelül ingyen ellátásról és szállásról is gondoskodik – sokan kapnak egyágyas szobát saját fürdőszobával, wifivel és televízióval. Némelyik kedvezményes síbérletekkel is ellátja az ott dolgozókat, ám az sem ritka, hogy a fitnesz- és wellnessrészleg ingyenes használata is a bónuszhoz tartozik.
Külön könnyebbség, hogy az uniós állampolgároknak nincsen szükségük munkavállalási engedélyre sem.
Lengyelország gyászol, bezárt a legendás acélgyár
Az ArcelorMittal Poland (AMP) bejelentette, hogy végleg leállítja a chorzówi Huta Królewska acélmű termelését, miután az üzem működtetése hosszú távon veszteségessé vált.
A döntés több mint 220 évnyi folyamatos ipari tevékenység végét jelentette a történelmi gyárban,
a 270 dolgozónak azonban igyekeztek munkalehetőséget biztosítani a cég más létesítményeiben.
A Huta Królewska az AMP teljes termelésének már csak kevesebb mint 1 százalékát adta, berendezései elavultak, a korszerűsítéséhez jelentős és gazdaságilag nem megtérülő beruházásokra lett volna szükség.
Az ArcelorMittal Poland az elmúlt években mintegy 30 millió zlotyt költött modernizációra, ám a beruházások nem bizonyultak elégségesnek.
A lengyel nem egyedi eset, Európa-szerte
- zárják be a kohókat,
- csökkentik a termelési kapacitást
- és halasztják vagy törlik a beruházásokat
a cégek. Leállította Németország legnagyobb acélgyártója is az egyik nagyolvasztóját.
Huszonöt év után logót vált a világ egyik legnagyobb üdítőgyártója
A világ egyik legnagyobb üdítőipari és élelmiszergyártó vállalata, a PepsiCo bejelentette, hogy új vállalati logót vezet be. A cég huszonöt év után döntött a globális márkaarculat egyik meghatározó elemének cseréje mellett, amelytől azt várja, hogy az
segíti a termékmárkák jobb ismertségét a fogyasztók körében.
Ebben ugyanis nem áll jól a vállalat.
A cég az új logóval lehetőséget látnak arra, hogy termékportfóliójuk sokszínűségét is erőteljesebben kommunikálhassák, mivel a fogyasztók mindössze 21 százaléka tud a Pepsin, azaz az üdítőitalon kívül más, a a vállalathoz tartozó termékmárkát megnevezni.
Más szóval: a cég egyébként ismert termékmárkáinak csak egy kis részéről tudják a vásárlók, hogy azok a nagyvállalathoz tartoznak.