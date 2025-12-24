Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0% BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0%
Moody’s
Ukrajna
Lengyelország
acélipar

Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő az EU-ról, nem találnak munkaerőt az osztrák síparadicsomok, Lengyelország gyászol – a nemzetközi gazdaság legolvasottabb cikkei novemberben

Negatív és pozitív hírekben is gazdag volt a november. A Moody’s amerikai hitelminősítő ítéletet mondott az EU-ról, bezártak egy legendás lengyel gyárat, de leginkább a norvég alap ukrajnai szerepe érdekelte az olvasókat.
VG
2025.12.24, 15:56
Frissítve: 2025.12.24, 16:07

Miközben Brüsszelben az EU vezetői már novemberben is az orosz vagyon feldarabolásáról és saját hitelkereteik kimerítéséről vitatkoznak, a Moody’s hitelminősítő pedig ítéletet mondott Brüsszelről, egy unión kívüli ország váratlan ajánlatot tett le az asztalra: az oslói kormány jelezte, hogy hajlandó lenne egy több mint 100 milliárd eurós háborús kölcsönt biztosítani Ukrajnának, az adósságért pedig az 1,7 ezermilliárd eurós tulajdonnal rendelkező norvég vagyonalap vállalna kezességet.

Moody's Rating hitelminősítő
A Moody’s Rating hitelminősítő ítéletet mondott novemberben az EU-ról / Fotó: NurPhoto via AFP

A lépés nemcsak Kijev számára lenne életmentő, hanem politikai arcfelvarrás is lenne Oslo számára, amelyet eddig sokan az orosz háború nyertesének neveztek, mivel a háború kitörése óta rekordmennyiségű olajat és gázt adott el Európának – jóval magasabb árakon.

Az ötletet norvég közgazdászok vetették fel, akik szerint az ország erkölcsi kötelessége lenne visszaadni valamit abból a háborús extraprofitból, amelyet az orosz invázió óta szerzett.

Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő az EU-ról

Stabilról negatívra rontotta az Európai Unió pénzügyi stabilitási mechanizmusának osztályzati kilátását november elején a Moody’s Ratings, ezzel 

a nagy amerikai hitelminősítő ítéletet mondott az egyik fontos uniós struktúráról.

A döntés nyilvánvalóan hat a Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság megítélésére is, bár a nemzetközi hitelminősítő azt mindenekelőtt azzal indokolta, hogy előtte negatívra rontotta Franciaország államadósság-kötelezettségeinek osztályzati kilátását is. Ezt egyébként a Moody’s előtt megtette a Fitch után az S&P is.

Brutális fizetésekkel csábítanak az osztrák síparadicsomok

Több száz külföldi munkavállalót kerestek szezonális munkára novemberben az osztrák síparadicsomok, többek között az Európai Unió munkaerő-közvetítésén, az EURES-en keresztül.

Sledging Fun In Seefeld In Tyrol By Wintertime
Érdemes osztrák síparadicsomban dolgozni a szezonban / Fotó: NurPhoto via AFP

Különösen jó eséllyel találhattak ideiglenes állást az éttermi alkalmazottak. Az átlagosan ajánlott bruttó fizetés háromezer euró körül mozgott, de a legtöbb munkáltató ezenfelül ingyen ellátásról és szállásról is gondoskodik – sokan kapnak egyágyas szobát saját fürdőszobával, wifivel és televízióval. Némelyik kedvezményes síbérletekkel is ellátja az ott dolgozókat, ám az sem ritka, hogy a fitnesz- és wellnessrészleg ingyenes használata is a bónuszhoz tartozik.

Külön könnyebbség, hogy az uniós állampolgároknak nincsen szükségük munkavállalási engedélyre sem.

Lengyelország gyászol, bezárt a legendás acélgyár

Az ArcelorMittal Poland (AMP) bejelentette, hogy végleg leállítja a chorzówi Huta Królewska acélmű termelését, miután az üzem működtetése hosszú távon veszteségessé vált.

A döntés több mint 220 évnyi folyamatos ipari tevékenység végét jelentette a történelmi gyárban,

a 270 dolgozónak azonban igyekeztek munkalehetőséget biztosítani a cég más létesítményeiben.

A Huta Królewska az AMP teljes termelésének már csak kevesebb mint 1 százalékát adta, berendezései elavultak, a korszerűsítéséhez jelentős és gazdaságilag nem megtérülő beruházásokra lett volna szükség.

acélgyár, acélmű
Sorra zárnak be a kohók Európában / Fotó: DedMityay / Shutterstock

Az ArcelorMittal Poland az elmúlt években mintegy 30 millió zlotyt költött modernizációra, ám a beruházások nem bizonyultak elégségesnek.

A lengyel nem egyedi eset, Európa-szerte 

  • zárják be a kohókat, 
  • csökkentik a termelési kapacitást
  • és halasztják vagy törlik a beruházásokat

a cégek. Leállította Németország legnagyobb acélgyártója is az egyik nagyolvasztóját.

Huszonöt év után logót vált a világ egyik legnagyobb üdítőgyártója

A világ egyik legnagyobb üdítőipari és élelmiszergyártó vállalata, a PepsiCo bejelentette, hogy új vállalati logót vezet be. A cég huszonöt év után döntött a globális márkaarculat egyik meghatározó elemének cseréje mellett, amelytől azt várja, hogy az 

segíti a termékmárkák jobb ismertségét a fogyasztók körében.

Ebben ugyanis nem áll jól a vállalat.

A cég az új logóval lehetőséget látnak arra, hogy termékportfóliójuk sokszínűségét is erőteljesebben kommunikálhassák, mivel a fogyasztók mindössze 21 százaléka tud a Pepsin, azaz az üdítőitalon kívül más, a a vállalathoz tartozó termékmárkát megnevezni. 

Más szóval: a cég egyébként ismert termékmárkáinak csak egy kis részéről tudják a vásárlók, hogy azok a nagyvállalathoz tartoznak.

 

