Rányitották a pénzcsapot a magyar nagyvárosra: indulnak az útépítések, felszerelik a traffipaxokat

Több mint félmilliárd forintos fejlesztéssorozat indul Békéscsabán.
Andor Attila
2025.10.28, 07:41

Békéscsabán a Versenyképes járások program révén több fejlesztés indul, de a Modern városok programban már elkezdett útépítés befejezéséhez is érkezik plusztámogatás - közölte az önkormányzat az MTI-vel.

Békéscsaba
Békéscsaba: folynak a fejlesztések, bőséges a forrás / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Versenyképes járások programból Békéscsaba 326,4 millió forint támogatást kapott. E forrásból 

parkolókat építenek, útfelújításokat terveznek önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi föld- és dűlőutakon, trafiboxokat telepítenek a közlekedésbiztonság javítása érdekében, felújítják a Széchenyi ligeti játszóteret, korszerűsítik a Jókai Színház, a Csabagyöngye Kulturális Központ és a Békés Megyei Könyvtár épületét, zöldfelület-gondozáshoz szükséges eszközöket szereznek be, valamint nyári napközis táborokra fordítanak pénzt.

Az önkormányzat korábban az uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretéből nyert el 770 millió forintot, abból megépítették a Lencsési utat és a Kétegyházi utat összekötő Építők útja első szakaszát a Kétegyházi út és a Csányi utca között.

Később a Modern városok program keretében kapott Békéscsaba 593 millió forintot a Csányi utca és a Lencsési út közötti rész megépítésére, amelyre most további 214 millió forintot ítéltek meg, hogy megvalósulhasson a beruházás.

A Csányi utca és a Lencsési út között 914 méter hosszúságban, 6,5 méter szélességben épül meg az Építők útja. A közbeszerzési eljárást lefolytatták, megszületett a vállalkozói szerződés. A kivitelezőnek novemberben át lehet adni a munkaterületet, 360 nap áll rendelkezésre, hogy megvalósítsa a beruházást, amely az útépítés mellett tartalmazza a vízelvezető rendszer megvalósítását, a közvilágítás kiépítését, a közművek kiváltását és nyitott kerékpársáv kialakítását - ismertették.

