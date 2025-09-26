Így néz ki a debreceni BMW-gyár – fotógaléria a történelmi beruházás átadásáról

Pénteken hivatalosan is átadták a debreceni BMW-gyárat, amellyel új fejezet kezdődött a hazai autóiparban. Az új üzem a legmodernebb fenntartható technológiákkal épült, és azonnal sorozatgyártást kezdett a cég legújabb modelljével, a Neue Klasse iX3-mal.
Hans-Peter Kemser, a BMW Manufacturing Hungary Kft. elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy Debrecen tökéletes helyszínnek bizonyult: a város és a beszállítói hálózat elkötelezett, a helyi infrastruktúrának pedig nincs párja a világon.
Ez nemcsak egy gyár, hanem a haladás sarokköve
– mondta, hangsúlyozva, hogy a gyár több mint kétezer embernek biztosít megélhetést, további ezer pedig közvetetten kapcsolódik hozzá.
A debreceni üzem történelmi jelentőségét Papp László polgármester is hangsúlyozta. „A világ legmodernebb, legfenntarthatóbb és leginkább jövőbe mutató gyárát adtuk át, amely új korszakot nyit Debrecen és Kelet-Magyarország életében” – mondta. Hozzátette, hogy a beruházás mögött Magyarország kormánya, a BMW és a város szoros együttműködése áll, amely bizonyítja: a legnagyobb akadályok is leküzdhetők.
A gyár különlegessége nemcsak a technológiájában rejlik, hanem a fenntarthatóságában is: a több mint ezer robotot működtető üzem energiaellátását Magyarország legnagyobb napelemparkja biztosítja, a közüzemi hálózathoz nincs kapcsolódás. Oliver Zipse, a BMW Group igazgatóságának elnöke kiemelte, hogy
a gyár évente 12 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátást spórol meg, miközben a hálózati együttműködések tapasztalatait globálisan is hasznosítják.
A Neue Klasse iX3 gyártásával Debrecen a digitális, fenntartható és innovatív autóipar élvonalába lépett. A gyár hivatalos nyelve a magyar és az angol, a csapatot több mint 15 országból érkező szakemberek alkotják, akik a város és az egyetemek szoros együttműködésében dolgoznak.
A gyáravató végén a résztvevők először láthatták a frissen legördült Neue Klasse iX3 modelleket, jelképezve, hogy Debrecen nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi autóipar új mérföldkövévé vált.
