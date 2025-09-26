Deviza
EUR/HUF390.93 -0.23% USD/HUF334.34 -0.5% GBP/HUF448.23 +0.04% CHF/HUF418.94 -0.25% PLN/HUF91.6 -0.15% RON/HUF76.89 -0.37% CZK/HUF16.11 +0.03% EUR/HUF390.93 -0.23% USD/HUF334.34 -0.5% GBP/HUF448.23 +0.04% CHF/HUF418.94 -0.25% PLN/HUF91.6 -0.15% RON/HUF76.89 -0.37% CZK/HUF16.11 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,207.79 +1.22% MTELEKOM1,814 -0.66% MOL2,740 +3.63% OTP29,090 +1.29% RICHTER9,770 -0.05% OPUS541 0% ANY7,220 +0.84% AUTOWALLIS162 0% WABERERS4,910 -1.8% BUMIX9,234.51 +0.07% CETOP3,466.87 +1.09% CETOP NTR2,167.73 +1.1% BUX99,207.79 +1.22% MTELEKOM1,814 -0.66% MOL2,740 +3.63% OTP29,090 +1.29% RICHTER9,770 -0.05% OPUS541 0% ANY7,220 +0.84% AUTOWALLIS162 0% WABERERS4,910 -1.8% BUMIX9,234.51 +0.07% CETOP3,466.87 +1.09% CETOP NTR2,167.73 +1.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
VMP20250926_bmw_átadó_HAON030 debreceni BMW-gyár
magyar autóipar
elektromos autógyártás
átadó ünnepség
Debrecen
autógyár
BMW

Így néz ki a debreceni BMW-gyár – fotógaléria a történelmi beruházás átadásáról

Az ország második fővárosa péntektől hivatalosan is otthont ad Európa egyik legfontosabb autógyárának. A debreceni BMW-gyár nemcsak több ezer munkahelyet teremt, hanem a fenntarthatóság és a hazai high-tech innováció szimbóluma is.
VG/MTI
2025.09.26., 16:59
Fotó: Mediaworks

Pénteken hivatalosan is átadták a debreceni BMW-gyárat, amellyel új fejezet kezdődött a hazai autóiparban. Az új üzem a legmodernebb fenntartható technológiákkal épült, és azonnal sorozatgyártást kezdett a cég legújabb modelljével, a Neue Klasse iX3-mal.

VMP20250926_bmw_átadó_HAON030 Debreceni BMW-gyár
A debreceni BMW-gyár nemcsak a technológiai fejlesztések élvonalába helyezi Magyarországot, hanem a fenntartható energiagazdálkodás és a digitális gyártás szimbóluma is lett / Fotó: Mediaworks

Hans-Peter Kemser, a BMW Manufacturing Hungary Kft. elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy Debrecen tökéletes helyszínnek bizonyult: a város és a beszállítói hálózat elkötelezett, a helyi infrastruktúrának pedig nincs párja a világon.

Ez nemcsak egy gyár, hanem a haladás sarokköve

– mondta, hangsúlyozva, hogy a gyár több mint kétezer embernek biztosít megélhetést, további ezer pedig közvetetten kapcsolódik hozzá.

A debreceni üzem történelmi jelentőségét Papp László polgármester is hangsúlyozta. „A világ legmodernebb, legfenntarthatóbb és leginkább jövőbe mutató gyárát adtuk át, amely új korszakot nyit Debrecen és Kelet-Magyarország életében” – mondta. Hozzátette, hogy a beruházás mögött Magyarország kormánya, a BMW és a város szoros együttműködése áll, amely bizonyítja: a legnagyobb akadályok is leküzdhetők.

BMW-gyár, Debrecen
BMW-gyár, Debrecen
VMP20250926_bmw_átadó_HAON030 debreceni BMW-gyár
BMW-gyár, Debrecen
Így néz ki a debreceni BMW-gyár – fotógaléria a történelmi beruházás átadásáról
Fotó: Vida Márton Péter / Hajdú-Bihari Napló
1/16
Így néz ki a debreceni BMW-gyár – fotógaléria a történelmi beruházás átadásáról

A hazai innováció ékköve lesz a debreceni BMW-gyár

A gyár különlegessége nemcsak a technológiájában rejlik, hanem a fenntarthatóságában is: a több mint ezer robotot működtető üzem energiaellátását Magyarország legnagyobb napelemparkja biztosítja, a közüzemi hálózathoz nincs kapcsolódás. Oliver Zipse, a BMW Group igazgatóságának elnöke kiemelte, hogy 

a gyár évente 12 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátást spórol meg, miközben a hálózati együttműködések tapasztalatait globálisan is hasznosítják.

A Neue Klasse iX3 gyártásával Debrecen a digitális, fenntartható és innovatív autóipar élvonalába lépett. A gyár hivatalos nyelve a magyar és az angol, a csapatot több mint 15 országból érkező szakemberek alkotják, akik a város és az egyetemek szoros együttműködésében dolgoznak.

A gyáravató végén a résztvevők először láthatták a frissen legördült Neue Klasse iX3 modelleket, jelképezve, hogy Debrecen nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi autóipar új mérföldkövévé vált.

Ilyen egyszer van a történelemben: most adja át Orbán Viktor a debreceni BMW-gyárat, itt a teljes német vezetés – élő videós tudósítás

A miniszterelnök is részt vett a BMW-gyár átadóján. Orbán Viktor azt is mondta, hogy Németország és Magyarország is komoly kihívások előtt áll.

 

 

Országszerte

Országszerte
973 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
10 perc
csodaszer

Covid, háború, infláció: miért nem omlott még össze a magyar gazdaság? Most megmutatjuk, hogyan csinálta az Orbán-kormány

A magyar gazdaság sok nehézséggel szembenézett, de az irány egyértelmű.
2 perc
elektromos autógyártás

Így néz ki a debreceni BMW-gyár – fotógaléria a történelmi beruházás átadásáról

Az ország második fővárosa péntektől hivatalosan is otthont ad Európa egyik legfontosabb autógyárának.
4 perc
híd

Hivatalos: Orbán Viktor és Robert Fico kivételes helyszínen találkozik vasárnap – erre készül a magyar és a szlovák miniszterelnök

A magyar és a szlovák kormányfő emblematikus helyszínre látogat.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu