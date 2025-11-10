Deviza
Rekordméretű a kereslet a fix 3 százalékos vállalkozói hitelek iránt: ötezer igénylés futott be egyetlen hónap alatt

A Széchenyi Kártya Program új, fix 3 százalékos kamatozású hitelterméke iránt hatalmas az érdeklődés, mely egy hónap alatt több mint 280 milliárd forint hitelkérelmet eredményezett. A friss igényléseknél a Széchenyi Kártya MAX+ átlagos hitelösszege meghaladta a 65 millió forintot.
VG
2025.11.10, 10:39
Frissítve: 2025.11.10, 11:08

Soha nem látott roham indult az új, fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitelekért: a Széchenyi Kártya Program hét terméke esetén egyetlen hónap alatt több mint 5000 igénylés és 280 milliárd forintnyi hitelkérelem érkezett. A kedvezményes konstrukció újraindította a vállalati hitelezést, rekord szintre emelve a hitelkeresletet – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

240423_kavosz_002_VZ Rekordméretű a kereslet a fix 3 százalékos vállalkozói hitelek iránt
Több ezres igényelték az első hónapban a fix 3 százalékos vállalkozói hitelt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Éves összehasonlításban az igénylések száma több mint kétszeresére, összegben pedig háromszorosára nőtt a 2024 októberi adathoz viszonyítva. Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár hangsúlyozta: a 3 százalékos támogatott kamat lehetőséget ad arra, hogy a cégek olcsóbb forrással finanszírozzák forgóeszköz- és működési igényeiket, miközben javítják cash-flow helyzetüket és csökkentik finanszírozási kockázataikat.

A fix 3 százalékos kkv hitel indulását követő 18 munkanap alatt 240 milliárd forint értékben érkezett be likviditási típusú hiteltermékre igénylés, ami több mint eddig bármelyik hónapban. Komoly eredmény az is, hogy a likviditási hitelek iránti kereslet nem csökkentette érdemben a beruházási hitelek iránti igényt.

Ezt mutatja, hogy a hónap során 1200 beruházási hiteligénylést regisztráltak a KAVOSZ irodák 38 milliárd forint értékben, ami mind darabszámban, mind értékben 70 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi adatot. Abban is rekordot döntött a fix 3 százalékos vállalkozói hitel bevezetése, hogy drasztikusan megugrott az átlagos hiteligény összege.

A friss igényléseknél a Széchenyi Kártya MAX+ átlagos hitelösszege meghaladta a 65 millió forintot – míg a korábbi hónapokban nem volt példa arra, hogy 52 millió forint fölötti összeget igényeltek volna a vállalkozások. A Széchenyi Kártya Max+ konstrukcióban az eddigi igénylések átlagösszege 45 millió forint volt, vagyis a vállalkozások a kamatcsökkentés hatására több mint 40 százalékkal magasabb hiteligényt támasztottak.

Elemző a fix 3 százalékos vállalkozói hitelről: az egész kkv-szektor profitálhat belőle, jelentős kamatcsökkentést hoz a kormány döntése

A vállalkozások számára mindenképpen kedvező a hír, eddig a folyószámla-, a likviditási vagy a forgóeszközhitelek 4,5 százalékos kamat mellett voltak elérhetők, vagyis jelentős kamatcsökkentés jön októbertől kezdődően – mondta a Világgazdaságnak mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője.

