Deviza
EUR/HUF378,21 0% USD/HUF318,07 0% GBP/HUF433,65 0% CHF/HUF413,91 +0,04% PLN/HUF89,63 +0,02% RON/HUF74,26 +0,01% CZK/HUF15,6 +0,02% EUR/HUF378,21 0% USD/HUF318,07 0% GBP/HUF433,65 0% CHF/HUF413,91 +0,04% PLN/HUF89,63 +0,02% RON/HUF74,26 +0,01% CZK/HUF15,6 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kötvénypiac
Alphabet
mesterséges intelligencia
Google

Százéves kötvényt dob piacra a Google – ez nem jó előjel, ilyen utoljára a dotkomlufi előtt történt

Az iparág számára baljós előjel lehet, hogy százéves tech kötvények utoljára a dotkomlufi kidurranása előtt jelentek meg. A Google csillagászati összegben dobott piacra különböző lejáratok mellett kötvényeket.
K. B. G.
2026.02.10, 22:42
Frissítve: 2026.02.11, 00:28

Egyebek mellett százéves kötvényt is piacra dob a Google-tulajdonos Alphabet, hogy finanszírozza a mesterséges intelligencia fejlesztésével kapcsolatos kiadásait. Az ennyire hosszú futamidejű kötvények kibocsátása tech cégek részéről kifejezetten ritka, hasonlóra utoljára a múlt század 90-es éveiben került sor, a dotkomlufi idején.

Photographic Illustrations Of The Apple-Google Agreement For The Integration Of Gemini
Lesz-e száz év múlva Google? / Fotó: NurPhoto via AFP

Az őrült költekezést a Google sem ússza meg adósság nélkül

Kedden a Google-tulajdonos arról számolt be, hogy 20 milliárd dollár értékben adott el kötvényeket egy hétrészes tranzakció keretében, ami újabb jele annak, hogy hiába állnak a világ legjövedelmezőbb cégei a mesterséges intelligencia fejlesztések mögött, a kiadások mértéke akkora, hogy ők sem ússzák meg adósság nélkül . A százéves kötvény azonban nem ennek a csomagnak volt a része, hanem egy másik kibocsátásnak, mely fontban történt, 5,5 milliárd font értékben öt részletben.

A százéves kötvények nemcsak a tech szektorban számítanak ritkaságnak, 

bár kétségtelen, hogy viszonylag népszerűnek bizonyultak a nagy pénzügyi válságot követő, nulla körüli kamatkörnyezetben. Ennek azonban a Reuters összefoglalója szerint vége szakadta, amikor 2022-ben a fejlett világ központi bankjai is kamatemelésekbe kezdtek az infláció leküzdésére.

A Google százéves kötvénye azért is vethet fel kérdéseket, mert a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kiadások – melyek legfőbb elemét a chipek képezik – közel sem száz évre szólnak. A beruházások megtérülése ugyanakkor természetesen húzódhat akár száz évig is.

A leggazdagabb cégek nem fognak becsődölni, de az adósság növekedése figyelemre méltó

A tech óriások kötvény- és adósságpiac felé fordulása aggályokat is felvetett egyes befektetőkben, mivel a bevételek egyelőre nem tartanak lépést a kiadások növekedésével. Az Alphabet, az Amazon, a Meta és a Microsoft idén legalább 630 milliárd dollárt tervez beruházásokra fordítani, ami főként adatközpontok építését és mesterségesintelligencia-chipek vásárlását jelenti. Tekintve azonban, hogy az Nvidia milyen sebességgel dobja piacra legújabb félvezetőit, a chipek elavulása is sokakat aggaszt, miközben a beruházások megtérülése sem garantált.

A százéves kötvények kibocsátása inkább az államok vagy a szabályozott, kiszámítható megtérülésű közművek terepe, 

az 1998-ban alapított Google teljes története alig több, mint a kötvény futamidejének negyede.

Nem is olyan régen egy versenyjogi ügyben a Google, illetve az Alphabet feldarabolása is a terítékre került, és bár van megoldás az adósság sorsára ilyen esetekben, ez is mutatja, hogy mekkora kockázatokat rejt egy ilyen hosszú lejáratú kötvény megvétele.

Február 2-án az Oracle is lezárt egy 25 milliárd dolláros kötvénykibocsátást, míg a mesterséges intelligencia óriásai – ideértve az Oracle-t is – tavaly 121 milliárd értékben dobtak piacra vállalati kötvényeket a Bank of America Securities januári jelentése szerint.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
948 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu