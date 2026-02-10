Százéves kötvényt dob piacra a Google – ez nem jó előjel, ilyen utoljára a dotkomlufi előtt történt

Egyebek mellett százéves kötvényt is piacra dob a Google-tulajdonos Alphabet, hogy finanszírozza a mesterséges intelligencia fejlesztésével kapcsolatos kiadásait. Az ennyire hosszú futamidejű kötvények kibocsátása tech cégek részéről kifejezetten ritka, hasonlóra utoljára a múlt század 90-es éveiben került sor, a dotkomlufi idején.

Lesz-e száz év múlva Google? / Fotó: NurPhoto via AFP

Az őrült költekezést a Google sem ússza meg adósság nélkül

Kedden a Google-tulajdonos arról számolt be, hogy 20 milliárd dollár értékben adott el kötvényeket egy hétrészes tranzakció keretében, ami újabb jele annak, hogy hiába állnak a világ legjövedelmezőbb cégei a mesterséges intelligencia fejlesztések mögött, a kiadások mértéke akkora, hogy ők sem ússzák meg adósság nélkül . A százéves kötvény azonban nem ennek a csomagnak volt a része, hanem egy másik kibocsátásnak, mely fontban történt, 5,5 milliárd font értékben öt részletben.

A százéves kötvények nemcsak a tech szektorban számítanak ritkaságnak,

bár kétségtelen, hogy viszonylag népszerűnek bizonyultak a nagy pénzügyi válságot követő, nulla körüli kamatkörnyezetben. Ennek azonban a Reuters összefoglalója szerint vége szakadta, amikor 2022-ben a fejlett világ központi bankjai is kamatemelésekbe kezdtek az infláció leküzdésére.

A Google százéves kötvénye azért is vethet fel kérdéseket, mert a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kiadások – melyek legfőbb elemét a chipek képezik – közel sem száz évre szólnak. A beruházások megtérülése ugyanakkor természetesen húzódhat akár száz évig is.

A leggazdagabb cégek nem fognak becsődölni, de az adósság növekedése figyelemre méltó

A tech óriások kötvény- és adósságpiac felé fordulása aggályokat is felvetett egyes befektetőkben, mivel a bevételek egyelőre nem tartanak lépést a kiadások növekedésével. Az Alphabet, az Amazon, a Meta és a Microsoft idén legalább 630 milliárd dollárt tervez beruházásokra fordítani, ami főként adatközpontok építését és mesterségesintelligencia-chipek vásárlását jelenti. Tekintve azonban, hogy az Nvidia milyen sebességgel dobja piacra legújabb félvezetőit, a chipek elavulása is sokakat aggaszt, miközben a beruházások megtérülése sem garantált.