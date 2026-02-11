Máris továbbépítik Magyarország egyik legfontosabb autópályáját: így viszik el a román határig – itt lesz az ország legnagyobb vidéki csomópontja

Tavasszal indul az M44-es kunszentmártoni fel- és lehajtóágának építése. A most bejelentett kunszentmártoni projekt keretében új fel- és lehajtóágak, valamint a hozzá tartozó lassító- és gyorsítósávok létesülnek, amelyek négy csomóponti ágon keresztül csatlakoznak majd a gyorsforgalmi úthoz, mindkét oldalon körforgalmakba torkollva – írja a Beol.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A munkaterület átadása-átvétele már megtörtént, a kivitelezési szerződés alapján a csomópont befejezése és a teljes átadás legkésőbb 2027. augusztus 31-ig várható. Az M44-es gyorsforgalmi út Kecskemét és Békéscsaba közötti teljes szakaszát tavaly áprilisban adták át, ezzel jelentős javulást hozva a régió közlekedési kapcsolataiban.

A főútvonal elkészülte óta tovább folytatódnak a kapcsolódó fejlesztések: jelenleg is zajlik az M5-ös és M44-es csomópontjának építése. A közelmúltban pedig Kónya István vármegyei tanácsnok tett közzé friss információkat az M44-es gyorsforgalmi út folytatásával kapcsolatban. Mint elmondta, az M44-es Békéscsaba és az országhatár közötti szakaszának tervismertetőjét tartották a napokban.

Többek között Doboz előtt új Kettős-Körös-híd fog épülni, magát a községet pedig északról fogja elkerülni az M44-es út. Sarkad és Sarkadkeresztúr között külön szintű csomópont létesül, hiszen a Sarkad és Sarkadkeresztúr közötti 4219-es út teljes mértékben meg fog újulni. Emellett egy új pihenőhelyet létesítenek Méhkerék előtt.

Az M44-es út Méhkerék és Újszalonta közötti szakaszát illetően arról számolt be, hogy ott egy csomópont fog létesülni. A Méhkerék és Újszalonta közötti 42153-as út teljes mértékben meg fog újulni, ahogy az Újszalonta és Mezőgyán között létesítendő út is a tervezőasztalon van.

Az M44-es gyorsforgalmi út korábban már elkészült szakaszai jelentősen javították a régió elérhetőségét, és gazdaságra is élénkítő hatással voltak. A mostani folytatás az országhatárig tartó rész kiépítésével teljessé tenné a kelet-magyarországi gyorsforgalmi hálózat ezen elemét, és közvetlen kapcsolatot biztosítana a romániai határátkelőhelyek felé.