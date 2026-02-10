Kiderült mi áll a stabil mobilhálózat mögött – bejártuk a Magyar Telekom különleges központját
A Telekom csaknem 6 millió mobileszközt szolgál ki Magyarországon. Csúcsidőszakokban, azaz délelőtt 10 és 11 óra, valamint délután 16 és 17 óra között, percenként ez akár 130 ezer hívást is jelenthet. Ez napi összesítésben 16,5 millió hívást jelent, a napi 2800 terabyte mobiladatforgalom pedig olyan, mintha 466 000 ember megnézne online egy 2 órás, HD-minőségű filmet. Az adatforgalom az esti órákban tetőzik, vagyis 18.30 és 21 óra között a legintenzívebb.
„A megbízható mobilhálózat ma már ugyanolyan alapkövetelménynek számít, mint a mindig elérhető vezetékes víz vagy az áram. A Magyar Telekom modern és kiterjedt infrastruktúrája közel 6 millió mobileszközt szolgál ki. Folyamatos hálózatfejlesztéssel és -felügyelettel biztosítjuk, hogy ügyfeleink – legyenek magánszemélyek vagy vállalkozások – számíthassanak a stabil hálózatra és így digitálisan is előreléphessenek” – fejtette ki egy keddi sajtóeseményen Kovács Ádám, a mobilhálózat fejlesztési csoportvezetője.
Kifejtették, hogy a rádiós hálózat fejlesztéséhez rengeteg adatra van szükség. Az ügyfelek fogyasztói szokásait folyamatosan nyomon követik, és ennek alakulása határozza meg azt is, hogy hol végzi el a cég a bázisállomások elhelyezkedését és kapacitásának kiépítését. A forgalmasabb területeken az ügyfelek készülékei akár több bázisállomáshoz is tudnak csatlakozni, ezzel is biztosítva számukra a folyamatos rendelkezésre állást. Az adatforgalom növekedése szükségessé teszi a bázisállomások nagysebességű hálózatba kapcsolását, amelyhez a Telekom az évek óta bővülő optikai hálózatát veszi igénybe.
Ugyanakkor a hálózat stabil és megbízható működéséhez nélkülözhetetlen a folyamatos áramellátás biztosítása is. Magyarország áramhálózata erős, és nemzetközi összevetésben is stabil, azonban átmeneti áramszünetek napi szinten előfordulhatnak. Emiatt a Telekom több ezer telephelyén a tervezett vagy váratlan áramszünetek során modern lítiumionos akkumulátorok, megújuló energiaforrások és -tárolók, kritikus helyzetben pedig telepített és mozgatható dízel aggregátorok biztosítják a szünetmentes áramellátást.
A hálózgat stabilitása ma már elengedhetetlen
Csutorka Gábor, a Telekom hálózati szolgáltatásokért felelős vezetője kifejtette, annak érdekében, hogy a hálózat stabilan működjön, a Telekom az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett az adatvezérelt automatizált szolgáltatások fejlesztésére és alkalmazására, amelyek képesek folyamatosan felügyelni az ügyfeleiknek nyújtott szolgáltatások elérhetőségét. A hálózat digitális ikertestvére lehetővé teszi a hálózat működésének szimulálását a virtuális térben, az AI asszisztensek pedig ismerik a rendszer felépítését, valós hálózati adatokkal dolgoznak és pontosan felmérik az egyes hálózati elemek ügyfelekre gyakorolt hatását. A mesterséges intelligencia képességeinek kihasználásával az adatok gyorsabban feldolgozásra kerülnek és a Telekom szakemberei meg tudják tenni a szükséges lépéseket még az előtt, hogy az ügyfelek elakadást érzékelnének a szolgáltatásban.
A fejlesztéseknek és az automatizációnak köszönhetően a hibakezelés gördülékenyebbé és gyorsabbá vált. Miközben régebben az ügyfélnek kellett jeleznie a hibát, ma már egyből érzékeli azt a rendszer, legtöbbször bejelentés nélkül is. Sőt, a hálózat működésének apró jeleiből, változásaiból is ki lehet szűrni, hogy kimaradás lehet, és ilyenkor gyakran fel is lehet készülni rá, esetleg meg is előzni. A Telekom becslései szerint ezzel a felére rövidült a szolgáltatások helyreállításához szükséges idő.
A hálózattal kapcsolatban az is alapvető igény, hogy a különböző extra szolgáltatásokat is folyamatosan, a hálózaton elérhető legnagyobb sebességgel tudják igénybe venni az ügyfelek. A Telekom stabil mobilhálózata lassítás nélküli 5G-s mobilnetet biztosít, amely révén akár a Balaton közepén is lehet sportközvetítést nézni a Telekom TV GO-n. Az okosórák nyújtotta lehetőségek pedig eSIM segítségével telefon nélkül is használhatók.
A telekommunikációs cég azzal is tisztában van, hogy a hálózaton lenni a visszaélések korában komoly kockázattal járhat. Emiatt a biztonságot is folyamatosan fejlesztik, és a hálózati képességekhez igazítják:
- a Netvédelem Plusz egy jelképes havidíjért segít megvédeni a felhasználót az adathalász támadásoktól és káros tartalmaktól,
- a csomaghoz tartozó Kiberbiztosítás pedig akkor is segítséget nyújthat a keletkezett kár megtérítésében, ha a Telekom-ügyfél esetleg internetes csalás áldozatává válna.
Számos érdekességet rejt a Magyar Telekom művelti központja
A sajtótájékoztató keretében lehetőség nyílt körülnéznünk a Telekom TSOC-ban (Telecommunication and Service Network Operation Center), vagyis a hálózat “digitális agyközpontjában”. A futurisztikus terem egy nagy szoba, tele sok munkaállomással, és a falakon rengeteg képernyővel. Ezeken egyrészt az összes tévécsatorna nyomon követhető, hogy egyből kiszűrhessék, ha valamelyiken rossz a képminőség vagy elmegy az adás.
Interaktív térképeken látszik egész Magyarország, illetve Budapest hálózata, és piros pontok jelzik, ha valahol valamilyen gubanc van. A kollégák nyomon követhetik többek között az időjárás, a hívásforgalmat, a mobilforgalmat, és az adatforgalmat is. Jól látható, hogy mikor okozzák a hívások, mikor a TV, és mikor a streaming az ingadozásokat. A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzéseikor mindig jelentősen megugrik a forgalom, de a Forma-1-es futamok idején is láthatók kiugró értékek.
A TSOC munkatársairól Csutorka Gábor elmondta, hogy nagyjából a dolgozók fele mérnök, a másik fele más területekről érkezett, és akad középfokú végzettségű is. A távközlési terül iránti érdeklődés elvárás, és egyre inkább az informatika iránti érdeklődés is az lesz. Az angol nyelvtudás is egyre inkább elvárás. Nem könnyű munka, mivel folyamatos tanulást igényel, ugyanis 2-3 évente megújul a technológia, így a szakembereknek is új rendszereket kell megismerniük.