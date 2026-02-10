Kiderült mi áll a stabil mobilhálózat mögött – bejártuk a Magyar Telekom különleges központját

A Telekom csaknem 6 millió mobileszközt szolgál ki Magyarországon. Csúcsidőszakokban, azaz délelőtt 10 és 11 óra, valamint délután 16 és 17 óra között, percenként ez akár 130 ezer hívást is jelenthet. Ez napi összesítésben 16,5 millió hívást jelent, a napi 2800 terabyte mobiladatforgalom pedig olyan, mintha 466 000 ember megnézne online egy 2 órás, HD-minőségű filmet. Az adatforgalom az esti órákban tetőzik, vagyis 18.30 és 21 óra között a legintenzívebb.

Csutorka Gábor, a Magyar Telekom hálózati szolgáltatásokért felelős vezetője (b) és Kovács Ádám, a mobilhálózat fejlesztési csoportvezetője (j) / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

„A megbízható mobilhálózat ma már ugyanolyan alapkövetelménynek számít, mint a mindig elérhető vezetékes víz vagy az áram. A Magyar Telekom modern és kiterjedt infrastruktúrája közel 6 millió mobileszközt szolgál ki. Folyamatos hálózatfejlesztéssel és -felügyelettel biztosítjuk, hogy ügyfeleink – legyenek magánszemélyek vagy vállalkozások – számíthassanak a stabil hálózatra és így digitálisan is előreléphessenek” – fejtette ki egy keddi sajtóeseményen Kovács Ádám, a mobilhálózat fejlesztési csoportvezetője.

Kifejtették, hogy a rádiós hálózat fejlesztéséhez rengeteg adatra van szükség. Az ügyfelek fogyasztói szokásait folyamatosan nyomon követik, és ennek alakulása határozza meg azt is, hogy hol végzi el a cég a bázisállomások elhelyezkedését és kapacitásának kiépítését. A forgalmasabb területeken az ügyfelek készülékei akár több bázisállomáshoz is tudnak csatlakozni, ezzel is biztosítva számukra a folyamatos rendelkezésre állást. Az adatforgalom növekedése szükségessé teszi a bázisállomások nagysebességű hálózatba kapcsolását, amelyhez a Telekom az évek óta bővülő optikai hálózatát veszi igénybe.

Ugyanakkor a hálózat stabil és megbízható működéséhez nélkülözhetetlen a folyamatos áramellátás biztosítása is. Magyarország áramhálózata erős, és nemzetközi összevetésben is stabil, azonban átmeneti áramszünetek napi szinten előfordulhatnak. Emiatt a Telekom több ezer telephelyén a tervezett vagy váratlan áramszünetek során modern lítiumionos akkumulátorok, megújuló energiaforrások és -tárolók, kritikus helyzetben pedig telepített és mozgatható dízel aggregátorok biztosítják a szünetmentes áramellátást.