Hivatalos bejelentés: átköltöztetik Romániába a magyarországi gyárat, ez az első döntése az új amerikai tulajdonosnak – „Már nem életképes”

Az amerikai ACS Industries felvásárolta a tapolcai JRG Hungaryt, és azonnal bejelentette, hogy leépíti az új telephelyét. A vállalat a tapolcai gyár gyártóberendezéseinek egy részét mexikói, kínai, romániai és indiai üzemeibe helyezi át.
Németh Anita
2026.02.11, 06:39
Frissítve: 2026.02.11, 08:55

Az ACS Industries felvásárolja a tapolcai székhelyű JRG Hungary Kft.-t – jelentette be az amerikai vállalat. Mint írták, a tapolcai üzem eredetileg a Rhodius GmbH tulajdonában volt, majd egy felszámolási eljárással  az indiai J.R.G. Holdings Private Ltd. vásárolta meg. 2025-ben azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a működés önálló vállalkozásként már nem életképes.

tapolca
Az ACS Industries a tapolcai gyár gyártóberendezéseinek egy részét mexikói, kínai, romániai és indiai üzemeibe helyezi át / Fotó: Rhodius Magyarország Kft. / Facebook

Az ACS Industries a közeljövőben a vevői igények kielégítése mellett 

megkezdi a tapolcai telephely működésének rendezett leépítését. A folyamat részeként bizonyos berendezéseket az ACS meglévő mexikói, kínai, romániai és indiai gyártóüzemeibe helyeznek át. 

A vállalat érvelése szerint az összevonás lehetővé teszi a kapacitáskihasználtság optimalizálását, a működési ellenálló képesség erősítését, valamint a termelés jobb összehangolását a regionális vevői kereslettel.

A leépítést a közleményben azzal indokolták, hogy hosszabb távon az átállás várhatóan javítja a szolgáltatási színvonalat, növeli a működési rugalmasságot, és fenntarthatóbb költség- és ellátási struktúrát teremt, ami lehetővé teszi az ACS Industries számára.

A Rhodius valamikor szebb napokat megélt helyi autóalkatrész-gyár két évtizeden keresztül kiválóan prosperáló ipari üzeme volt a városnak. 

A korábban 200 fős dolgozói állomány az elmúlt hónapokban elvesztette az állását. A dolgozók egy része késéssel ugyan, de megkapta a törvényesen járó végkielégítést, mások ugyanakkor hosszú ideig sem végkielégítést, sem az elvégzett munkáért járó fizetést sem kaptak

a Hirbalaton.hu értesülése szerint.

Az ACS Industries vásárolta fel a tapolcai JRG Hungaryt

Az ACS Industries a világ egyik vezető huzalhálógyártója, mérnöki tervezésű fémmegoldásokra specializálódott multinacionális gyártóvállalat a saját közlése szerint. Az amerikai székhelyű vállalat integrált globális gyártóhálózatot működtet, gyártóüzemei Indiában, Kínában, Mexikóban és Romániában találhatók.

Az ACS komplex rendszereket és szerelvényeket támogat huzalhúzással, ipari sajtolással, a perforált lemezgyártással, expandált lemez előállításával, szőtt és kötött huzalhálók gyártásával, hőkezeléssel, továbbá fejlett automatizálási technológiákkal.

A vállalat összetett és globálisan szervezett ellátási láncokat szolgál ki, különösen az olyan fémalkatrészek esetében, amelyek nagyfokú pontosságot, ismételhetőséget és skálázhatóságot igényelnek.

Más amerikai felvásárlás is történt a napokban

Nemrég érkezett a bejelentés, hogy egy másik amerikai vállalat is bevásárolta magát hazánkba, pontosabban, hogy felvásárolt két nagy német gyárat Magyarországon. Mint lapunk is megírta, a makói Continental gumigyár új tulajdonoshoz került, az amerikai Regent L.P. holding vásárolta meg az úgynevezett Original Equipment Solutions (OESL) részleget, amelyhez a városban található üzem is tartozik.

A felvásárlást jóváhagyta az összes illetékes hatóság, ezzel véget ért a hónapok óta tartó bizonytalanság. Az OESL – amely globálisan mintegy 14 ezer embert foglalkoztat, és 2025-ben körülbelül 1,7 milliárd eurós árbevételt ért el – a jövőben önálló szervezetként működik tovább a Regent hosszú távú tulajdonlása alatt.

Magyarországon a változás a makói gyár mellett a váci telephelyet is érinti. A makói üzemben jelenleg 1100, főként helyi és környékbeli munkavállaló dolgozik. Már tájékoztatták őket a változásról: eszerint a szervezeti felépítés és a feladatkörök egyelőre nem változnak, a munkaszerződések változatlanul érvényesek maradnak, a megszerzett szolgálati idő nem vész el.

