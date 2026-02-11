Hivatalos bejelentés: átköltöztetik Romániába a magyarországi gyárat, ez az első döntése az új amerikai tulajdonosnak – „Már nem életképes”

Az ACS Industries felvásárolja a tapolcai székhelyű JRG Hungary Kft.-t – jelentette be az amerikai vállalat. Mint írták, a tapolcai üzem eredetileg a Rhodius GmbH tulajdonában volt, majd egy felszámolási eljárással az indiai J.R.G. Holdings Private Ltd. vásárolta meg. 2025-ben azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a működés önálló vállalkozásként már nem életképes.

Az ACS Industries a tapolcai gyár gyártóberendezéseinek egy részét mexikói, kínai, romániai és indiai üzemeibe helyezi át / Fotó: Rhodius Magyarország Kft. / Facebook

Az ACS Industries a közeljövőben a vevői igények kielégítése mellett

megkezdi a tapolcai telephely működésének rendezett leépítését. A folyamat részeként bizonyos berendezéseket az ACS meglévő mexikói, kínai, romániai és indiai gyártóüzemeibe helyeznek át.

A vállalat érvelése szerint az összevonás lehetővé teszi a kapacitáskihasználtság optimalizálását, a működési ellenálló képesség erősítését, valamint a termelés jobb összehangolását a regionális vevői kereslettel.

A leépítést a közleményben azzal indokolták, hogy hosszabb távon az átállás várhatóan javítja a szolgáltatási színvonalat, növeli a működési rugalmasságot, és fenntarthatóbb költség- és ellátási struktúrát teremt, ami lehetővé teszi az ACS Industries számára.

A Rhodius valamikor szebb napokat megélt helyi autóalkatrész-gyár két évtizeden keresztül kiválóan prosperáló ipari üzeme volt a városnak.

A korábban 200 fős dolgozói állomány az elmúlt hónapokban elvesztette az állását. A dolgozók egy része késéssel ugyan, de megkapta a törvényesen járó végkielégítést, mások ugyanakkor hosszú ideig sem végkielégítést, sem az elvégzett munkáért járó fizetést sem kaptak

a Hirbalaton.hu értesülése szerint.

Az ACS Industries vásárolta fel a tapolcai JRG Hungaryt

Az ACS Industries a világ egyik vezető huzalhálógyártója, mérnöki tervezésű fémmegoldásokra specializálódott multinacionális gyártóvállalat a saját közlése szerint. Az amerikai székhelyű vállalat integrált globális gyártóhálózatot működtet, gyártóüzemei Indiában, Kínában, Mexikóban és Romániában találhatók.

Az ACS komplex rendszereket és szerelvényeket támogat huzalhúzással, ipari sajtolással, a perforált lemezgyártással, expandált lemez előállításával, szőtt és kötött huzalhálók gyártásával, hőkezeléssel, továbbá fejlett automatizálási technológiákkal.