családi adókedvezmény
tisza párti
baloldali megszorítócsomag

A Bokros-csomaghoz fogható demográfiai rombolást végezne a Tisza baloldali megszorítócsomagja

Jó eséllyel kevesebb időt tölthetnének a szülők gyermekeikkel és egymással is, ha megvalósulnának a Tisza Párt családokra vonatkozó elvonási tervei. A Magyar Péter pártja számára készült baloldali megszorítócsomag brutálisan szűkítené a jelenlegi családtámogatási rendszert, így a családi adókedvezményt is, ami valószínűsíti, hogy a szülőknek kiegészítő jövedelmek után kellene nézniük.
Világgazdaság
2025.12.07, 16:00
Frissítve: 2025.12.07, 16:29

Számottevően apasztaná a magyar családok bevételét, ha a Tisza Pártnak készített baloldali megszorítócsomag vonatkozó tételei megvalósulnának. A tervezet, amely Brüsszel legszebb álmait váltaná valóra, megszüntetné a családi adókedvezményt. Korábban megírtuk , hogy a kedvezmények megnyirbálása révén egy átlagos családnak harmadával csökkenne minden gyermek után a leírható adókedvezménye, ami éves szinten több százezer forint mínuszt jelentene a gyermekeket nevelő szülőknek. Most Herbert Gábor, a Nagycsaládosok Országos Szövetségének (NOE) elnöke világította meg, hogy nem pusztán anyagiakban szenvednének hátrányt a családok, ha kivezetnék a gyerekneveléshez kapcsolódó kedvezményeket adórendszerünkből.

Mother with baby anya családi adókedvezmény adó
A családi adókedvezmény csökkentése olyan problémákat is okozna, melyek csak évtizedek múlva válnak nyilvánvalóvá / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Drasztikusan csökkenne a családok bevétele, ha hozzányúlna a Tisza Párt a családi adókedvezményhez

A családi adókedvezmények kivezetésének hatását vizsgálni rendkívül összetett feladat, hiszen egy család számos módon részesülhet támogatásban. Vannak könnyebben és nehezebben számszerűsíthető elemei ‒ reagált lapunk megkeresésére Herbert Gábor.

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke kifejtette: az édesanyák jelenlegi adómentessége önmagában 15 százalékot jelent a családi költségvetésben az anya jövedelme után. Nem beszélve 

  • a családi adó- és járulékkedvezményről, amit az apa is igénybe vehet, továbbá 
  • a képzéssel és otthonteremtéssel kapcsolatos támogatásokról, 
  • valamint a gyermekek után elengedett kölcsönökről 

és sorolhatnánk még tovább. Összességében a családoknak lehetnek olyan életszakaszai, amikor akár 30–40 százalékkal is csökkenne a jövedelmük, ha ezeket a támogatásokat megszüntetnék ‒ közölte a lesújtó arányt Herbert Gábor.

Szignifikánsan kevesebb időt tölthetnének a szülők egymással és gyermekneveléssel

A NOE elnöke kitért arra is, hogy amikor egy család anyagilag nehéz helyzetbe kerül, a hagyományos családmodell szerint általában a férfiak azok, akik igyekeznek pótolni a hiányzó bevételt különböző kiegészítő jövedelemszerzési módokkal, például mellékállás vállalásával. Ez azonban éppen az apák gyermekeikkel tölthető idejét csökkenti, holott a szakemberek régóta felhívják a figyelmet az apák pótolhatatlan szerepére a nevelésben, különösen a fiúgyermekek esetében ‒ emelte ki, hozzátéve: arról nem is beszélve, hogy a szülőknek így kevesebb idejük marad kapcsolatuk ápolására.

Természetesen ha egy család nagyobb anyagi mozgástérrel rendelkezik, akkor jut közös nyaralásokra, lehetőség nyílik például magyar történelmi emlékhelyek megismerésére is. Ezáltal a történelmi események valós helyszíneinek megismerése hozzájárul a nemzettudat formálásához ‒ közölte Herbert Gábor, megjegyezve: lehetőség nyílik közös múzeum- és kiállításlátogatásra, sőt, akár különórák finanszírozására is.

Historia est magistra vitae – Mintha láttunk volna már ilyet közelről

Ezek együtt mind hozzájárulnak egy felelős és tudatos személyiség fejlődéséhez, aki majd később a jövő Magyarországának alakítója lehet ‒ összegzett a NOE elnöke. A jelenlegi családtámogatási rendszer mindezt lehetővé teszi ‒ húzta alá. Hogy a családtámogatási rendszer leépítése demográfiai szempontból milyen következményekkel járhatna, azt már korábban is megválaszolták ‒ közölte. Egyúttal felidézte középiskolai történelemtanára egyik figyelmeztetését: Historia est magistra vitae – a történelem az élet tanítómestere. 

„Úgy vélem, ezt az örök igazságot most is érdemes szem előtt tartani, és áttekinteni, milyen következményekkel járt az 1995-ben bevezetett, úgynevezett Bokros-csomag”

 ‒ fogalmazott Herbert Gábor, leszögezve: csak ennek ismeretében lehet felelős döntést hozni a családtámogatásokról, és ezen keresztül Magyarország jövőjéről.

