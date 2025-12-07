A Bokros-csomaghoz fogható demográfiai rombolást végezne a Tisza baloldali megszorítócsomagja

Számottevően apasztaná a magyar családok bevételét, ha a Tisza Pártnak készített baloldali megszorítócsomag vonatkozó tételei megvalósulnának. A tervezet, amely Brüsszel legszebb álmait váltaná valóra, megszüntetné a családi adókedvezményt. Korábban megírtuk , hogy a kedvezmények megnyirbálása révén egy átlagos családnak harmadával csökkenne minden gyermek után a leírható adókedvezménye, ami éves szinten több százezer forint mínuszt jelentene a gyermekeket nevelő szülőknek. Most Herbert Gábor, a Nagycsaládosok Országos Szövetségének (NOE) elnöke világította meg, hogy nem pusztán anyagiakban szenvednének hátrányt a családok, ha kivezetnék a gyerekneveléshez kapcsolódó kedvezményeket adórendszerünkből.

A családi adókedvezmény csökkentése olyan problémákat is okozna, melyek csak évtizedek múlva válnak nyilvánvalóvá / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Drasztikusan csökkenne a családok bevétele, ha hozzányúlna a Tisza Párt a családi adókedvezményhez

A családi adókedvezmények kivezetésének hatását vizsgálni rendkívül összetett feladat, hiszen egy család számos módon részesülhet támogatásban. Vannak könnyebben és nehezebben számszerűsíthető elemei ‒ reagált lapunk megkeresésére Herbert Gábor.

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke kifejtette: az édesanyák jelenlegi adómentessége önmagában 15 százalékot jelent a családi költségvetésben az anya jövedelme után. Nem beszélve

a családi adó- és járulékkedvezményről, amit az apa is igénybe vehet, továbbá

a képzéssel és otthonteremtéssel kapcsolatos támogatásokról,

valamint a gyermekek után elengedett kölcsönökről

és sorolhatnánk még tovább. Összességében a családoknak lehetnek olyan életszakaszai, amikor akár 30–40 százalékkal is csökkenne a jövedelmük, ha ezeket a támogatásokat megszüntetnék ‒ közölte a lesújtó arányt Herbert Gábor.

Szignifikánsan kevesebb időt tölthetnének a szülők egymással és gyermekneveléssel

A NOE elnöke kitért arra is, hogy amikor egy család anyagilag nehéz helyzetbe kerül, a hagyományos családmodell szerint általában a férfiak azok, akik igyekeznek pótolni a hiányzó bevételt különböző kiegészítő jövedelemszerzési módokkal, például mellékállás vállalásával. Ez azonban éppen az apák gyermekeikkel tölthető idejét csökkenti, holott a szakemberek régóta felhívják a figyelmet az apák pótolhatatlan szerepére a nevelésben, különösen a fiúgyermekek esetében ‒ emelte ki, hozzátéve: arról nem is beszélve, hogy a szülőknek így kevesebb idejük marad kapcsolatuk ápolására.