A Bokros-csomaghoz fogható demográfiai rombolást végezne a Tisza baloldali megszorítócsomagja
Számottevően apasztaná a magyar családok bevételét, ha a Tisza Pártnak készített baloldali megszorítócsomag vonatkozó tételei megvalósulnának. A tervezet, amely Brüsszel legszebb álmait váltaná valóra, megszüntetné a családi adókedvezményt. Korábban megírtuk , hogy a kedvezmények megnyirbálása révén egy átlagos családnak harmadával csökkenne minden gyermek után a leírható adókedvezménye, ami éves szinten több százezer forint mínuszt jelentene a gyermekeket nevelő szülőknek. Most Herbert Gábor, a Nagycsaládosok Országos Szövetségének (NOE) elnöke világította meg, hogy nem pusztán anyagiakban szenvednének hátrányt a családok, ha kivezetnék a gyerekneveléshez kapcsolódó kedvezményeket adórendszerünkből.
Drasztikusan csökkenne a családok bevétele, ha hozzányúlna a Tisza Párt a családi adókedvezményhez
A családi adókedvezmények kivezetésének hatását vizsgálni rendkívül összetett feladat, hiszen egy család számos módon részesülhet támogatásban. Vannak könnyebben és nehezebben számszerűsíthető elemei ‒ reagált lapunk megkeresésére Herbert Gábor.
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke kifejtette: az édesanyák jelenlegi adómentessége önmagában 15 százalékot jelent a családi költségvetésben az anya jövedelme után. Nem beszélve
- a családi adó- és járulékkedvezményről, amit az apa is igénybe vehet, továbbá
- a képzéssel és otthonteremtéssel kapcsolatos támogatásokról,
- valamint a gyermekek után elengedett kölcsönökről
és sorolhatnánk még tovább. Összességében a családoknak lehetnek olyan életszakaszai, amikor akár 30–40 százalékkal is csökkenne a jövedelmük, ha ezeket a támogatásokat megszüntetnék ‒ közölte a lesújtó arányt Herbert Gábor.
Szignifikánsan kevesebb időt tölthetnének a szülők egymással és gyermekneveléssel
A NOE elnöke kitért arra is, hogy amikor egy család anyagilag nehéz helyzetbe kerül, a hagyományos családmodell szerint általában a férfiak azok, akik igyekeznek pótolni a hiányzó bevételt különböző kiegészítő jövedelemszerzési módokkal, például mellékállás vállalásával. Ez azonban éppen az apák gyermekeikkel tölthető idejét csökkenti, holott a szakemberek régóta felhívják a figyelmet az apák pótolhatatlan szerepére a nevelésben, különösen a fiúgyermekek esetében ‒ emelte ki, hozzátéve: arról nem is beszélve, hogy a szülőknek így kevesebb idejük marad kapcsolatuk ápolására.
Természetesen ha egy család nagyobb anyagi mozgástérrel rendelkezik, akkor jut közös nyaralásokra, lehetőség nyílik például magyar történelmi emlékhelyek megismerésére is. Ezáltal a történelmi események valós helyszíneinek megismerése hozzájárul a nemzettudat formálásához ‒ közölte Herbert Gábor, megjegyezve: lehetőség nyílik közös múzeum- és kiállításlátogatásra, sőt, akár különórák finanszírozására is.
Historia est magistra vitae – Mintha láttunk volna már ilyet közelről
Ezek együtt mind hozzájárulnak egy felelős és tudatos személyiség fejlődéséhez, aki majd később a jövő Magyarországának alakítója lehet ‒ összegzett a NOE elnöke. A jelenlegi családtámogatási rendszer mindezt lehetővé teszi ‒ húzta alá. Hogy a családtámogatási rendszer leépítése demográfiai szempontból milyen következményekkel járhatna, azt már korábban is megválaszolták ‒ közölte. Egyúttal felidézte középiskolai történelemtanára egyik figyelmeztetését: Historia est magistra vitae – a történelem az élet tanítómestere.
„Úgy vélem, ezt az örök igazságot most is érdemes szem előtt tartani, és áttekinteni, milyen következményekkel járt az 1995-ben bevezetett, úgynevezett Bokros-csomag”
‒ fogalmazott Herbert Gábor, leszögezve: csak ennek ismeretében lehet felelős döntést hozni a családtámogatásokról, és ezen keresztül Magyarország jövőjéről.