Igazi büntetés: nagyon sokat vesztenének a családok a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomaggal

Igencsak megemlegetnék a családok, ha valósággá válna az a baloldali megszorítócsomag, amely a Tisza Pártnak készült. A tervezet ugyanis több olyan változtatást irányoz elő, amivel a családok rosszul, vagy még rosszabbul járnának. Cikkünkben ezeket mutatjuk be és összehasonlítjuk a jelenlegi szabályokkal.

Kezdjük azzal, hogy a tiszás szakértők csomagja úgynevezett adóalap-kedvezményt adna a szülőknek.

Egy gyermek után havi 100 ezer forintot,

kettőnél 200 ezret,

a nagycsaládosoknál 330 ezret gyermekenként.

Igen ám, csakhogy a kedvezmény nem járna mindenkinek ugyanúgy.

Teljes egészében csak az kapná meg, aki 5 millió forint, vagyis havi bruttó 417 ezer forint alatt keres. Akinek ennél több a fizetése, csupán a kedvezmény 70 százalékával számolhatna, 15 milliónál nagyobb éves bruttó esetén pedig csak a felével.

Ez lényegesen kevesebb, mint amennyit a mostani adórendszer kínál.

A családi kedvezmény megduplázása ugyanis éppen most zajlik: júliusban már emelkedtek az összegek, és januárban újra ugranak. Jelenleg is adóalap-kedvezmény van érvényben, amely az év elejétől

egy gyermeknél 133 ezer,

kettőnél fejenként 266 ezer, vagyis 532 ezer,

többnél gyermekenként 440 ezer forint.

Mivel a mai rendszer átlátható, így könnyen kiszámolható, hogy ez mennyit jelent.

Egy gyermeknél januártól havi 20 ezer, kettőnél összesen 80 ezer, háromnál 198 ezer forint a tényleges adócsökkentés. A ma élő számok ugyanígy 15 ezer, 60 ezer és 148 500 forint.

Ez zsebben marad, amit a járulékkedvezmény is garantál. Térjünk is rá erre!

Ugrik a járulékkedvezmény is

A családokat támogató szja-rendszer 2011-es bevezetése után a levonás lehetőségét viszonylag hamar, 2014-ben kiterjesztették a járulékokra is. Az történt ugyanis, hogy az alacsonyabb keresetűek közül sokan azért nem tudták igénybe venni a kedvezményt teljes egészében, mert egyszerűen nem volt annyi személyi jövedelemadójuk. Azóta a munkavállalói járulékot, mai nevén társadalombiztosítási járulékot is lehet csökkenteni azzal az összeggel, amely az szja lenullázása után még a kedvezményből megmarad.

Ezt az alacsonyabb fizetéssel rendelkezőket segítő lehetőséget a baloldali megszorítócsomag ugyanakkor kivezetné, mégpedig azért, mert átalakítanák a társadalombiztosítást.

Privatizálnák a nyugdíjrendszer mellett az egészségbiztosítást is, így a munkavállalók a jövőben nem fizetnének társadalombiztosítási járulékot az államnak. A magánbiztosítónak persze fizetnének, többet is, mint most, az ellátás azonban nem lenne olyan – ezt részleteiben ebben és ebben a cikkben fejtettük ki.