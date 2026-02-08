Deviza
Robin Hoodtól Rokuig: ahol a pénz már nem alszik, csak streamel – két részvény, amelyből a következő évtized nagy sztorija lehet

A következő tíz év nyertesei nem feltétlenül ott lesznek, ahol a legtöbben keresik őket. A részvények piacán egyre inkább azok a cégek kerülnek előnybe, amelyek a hétköznapi kattintásokból csinálnak üzletet – akár befektetésről, akár tévénézésről van szó. A fintech és a streaming mögött nem divathullám, hanem tartós szokásváltás áll, amely már most átrajzolja a globális profittérképet. Két amerikai vállalat különösen jó példája annak, hogyan lesz a digitális kényelemből hosszú távú növekedési történet.
Ballagó Dániel
2026.02.08, 08:00
Frissítve: 2026.02.08, 10:11

A globális tőkepiacokon a hosszú távú befektetők számára az egyik legfontosabb kérdés, hogy mely iparágak képesek tartós növekedési pályán maradni a következő évtizedben. Az elemzői várakozások szerint két terület különösen ígéretes: a pénzügyi technológiai szolgáltatások és a streamingalapú médiapiac. Mindkét szektor mögött olyan szerkezeti változások húzódnak meg, amelyek nem rövid távú ciklusokhoz, hanem a fogyasztói szokások mélyreható átalakulásához kötődnek.

Businessman,Drawing,Upward,Arrow,On,Digital,Stock,Market,Graph,With, részvény
Két részvény, amely a következő tíz évben is meglepheti a piacot / Fotó: Shutterstock

Digitális szokásokból tőzsdei trendek

A digitális fizetések és az online befektetési platformok térnyerése, valamint a hagyományos kábeltévés modell fokozatos visszaszorulása a streaming javára olyan folyamatok, amelyek várhatóan a következő tíz évben is meghatározzák a piacot.

A pénzmozgás és a tartalomfogyasztás egyre inkább platformokra költözik, ahol az adat, a felhasználói élmény és a skálázhatóság válik a legfontosabb értékké. Ebben a környezetben két amerikai vállalat különösen gyakran kerül a hosszú távon gondolkodó befektetők figyelmének középpontjába: a Robinhood Markets és a Roku.

A jutalékmentes forradalom második felvonása

A Robinhood neve elsősorban a jutalékmentes részvénykereskedelem elterjedésével forrt össze. A vállalat gyakorlatilag újradefiniálta a lakossági befektetésekhez való hozzáférést, különösen a fiatalabb korosztály számára.

Az elmúlt évben a részvény árfolyama több mint a duplájára emelkedett, amit látványos pénzügyi eredmények támasztanak alá.

A legutóbbi negyedéves beszámoló szerint a vállalat bevétele éves alapon megduplázódott, és elérte az 1,27 milliárd dollárt, miközben a nettó nyereség 271 százalékkal, 556 millió dollárra nőtt. A növekedés nemcsak a pénzügyi mutatókban, hanem a felhasználói bázisban is megmutatkozik: a befektetési számlák száma folyamatosan emelkedik.

Drága részvény, nagy ígéret

A gyors növekedés magas értékeltséggel párosul. A Robinhood közel 39-szeres előretekintő P/E mutatón forog, ami azt jelzi, hogy a piac már most tetemes jövőbeni növekedést áraz.

Ez a következő években fokozott árfolyam-ingadozást is jelenthet, hiszen a befektetők kevésbé tolerálják az esetleges csalódásokat.

A vállalat hosszú távú esélyeit ugyanakkor erősíti, hogy nem csupán egyetlen termékre épít. A részvénykereskedelem mellett

  • hitelkártyát,
  • magas kamatozású megtakarítási számlát,
  • kriptovaluta-befektetési lehetőségeket kínál,
  • és újabban a fogadási piacok irányába is nyit.

Generációs belépőpont és a nappali mint adatbánya

A Robinhood egyik legnagyobb versenyelőnye az a felhasználói kör, amelyet elér: fiatalok, pályakezdők és első befektetők, akik számára a jutalékmentes, teljesen digitális befektetési élmény gyakran az első lépést jelenti a tőkepiacok felé. Az alacsony költségű online működés lehetővé teszi, hogy a vállalat versenyképes szolgáltatásokat kínáljon, miközben hosszabb távon az első befektetési tapasztalatokból tartós ügyfélkapcsolatok és stabil bevételi bázis épülhet. Eközben a másik növekedési történet a nappalikban bontakozik ki:

a Roku a csatlakoztatott televíziók piacának egyik vezető szereplője, platformját világszerte több mint 90 millió háztartás használja, és évente több tízmilliárd órányi tartalomfogyasztást közvetít, miközben üzleti modelljének középpontjában a reklámértékesítés áll – vagyis az a felismerés, hogy a tévé ma már nem pusztán műsort sugároz, hanem adatot és figyelmet termel.

A két vállalat növekedési logikája különböző, de ugyanarra a platformgazdasági alapelvre épül:

  • fiatal befektetők megszerzése mint hosszú távú stratégiai előny (Robinhood),
  • alacsony költségű digitális működés, amely árban és szolgáltatásban is versenyképessé tesz,
  • az első befektetési élményből épülő lojalitás, amely évekig tartó ügyfélkapcsolatot hozhat,
  • több mint 90 millió háztartás elérése a connected TV piacon (Roku),
  • több tízmilliárd órányi éves nézési idő, amely monetizálható figyelmet jelent,
  • reklámközpontú üzleti modell, amely a streaming térnyerésével egyre értékesebb.

Reklám ott, ahol a néző van

Egyes becslések szerint 2025 végére az Egyesült Államokban a teljes tévénézési idő 47,5 százaléka már streamingplatformokon zajlott. Ez az arány várhatóan tovább növekszik, és a hirdetési költések is követik a nézői figyelmet. A Roku számára ez egyszerre jelent növekvő háztartásszámot és magasabb reklámbevételt.

Roku: platformháború, hálózati hatás és MI-vezérelt reklámgépezet

Bár a streamingpiacon komoly a verseny – a technológiai óriások és a médiacégek egyaránt erős jelenléttel bírnak –, a Roku pozícióját több tényező is stabilizálja, miközben a vállalat a hirdetési üzletágát mesterséges intelligenciával (MI) próbálja még hatékonyabbá tenni. A cég jelentős piaci részesedéssel és erős hálózati hatással rendelkezik:

minél több felhasználó és hirdető van jelen, annál értékesebbé válik a platform, ami önmagát erősítő növekedési pályát hozhat létre.

A Roku közben célzottan fejleszti reklámtechnológiáit is, amelyek a következő években javíthatják a monetizációt, többek között az alábbi lépésekkel:

  • erős piaci jelenlét a connected TV szegmensben, ami védelmet ad a versenyben,
  • hálózati előny, amely a felhasználók és hirdetők számának növekedésével fokozódik,
  • önkiszolgáló hirdetési platform, amelyet a vállalat 2024-ben indított el,
  • mesterséges intelligencián alapuló megoldások, amelyek megkönnyítik a reklámok létrehozását, célzását és indítását.

Fontos hangsúlyozni, hogy a gyors növekedés magasabb kockázatokkal jár. A The Motley Fool elemzőcsapatának legutóbbi „Top 10” ajánlásába például nem került be a Robinhood, ami jól mutatja, hogy még az ígéretes növekedési történetek sem számítanak automatikus befektetésnek.

Egy évtized tétje

A történelem ugyanakkor azt is megmutatta, hogy az ilyen listákon korábban szereplő vállalatok – mint a Netflix vagy az Nvidia – rendkívüli hosszú távú hozamot tudtak elérni. A következő évtized befektetési sikere azon múlhat, hogy a fintech és a streaming vezető szereplői mennyire tudják megőrizni innovációs előnyüket, és alkalmazkodni a gyorsan változó piaci környezethez. A Robinhood és a Roku ebben a versenyben mindenképpen a figyelemre méltó nevek közé tartozik.

