Robin Hoodtól Rokuig: ahol a pénz már nem alszik, csak streamel – két részvény, amelyből a következő évtized nagy sztorija lehet

A globális tőkepiacokon a hosszú távú befektetők számára az egyik legfontosabb kérdés, hogy mely iparágak képesek tartós növekedési pályán maradni a következő évtizedben. Az elemzői várakozások szerint két terület különösen ígéretes: a pénzügyi technológiai szolgáltatások és a streamingalapú médiapiac. Mindkét szektor mögött olyan szerkezeti változások húzódnak meg, amelyek nem rövid távú ciklusokhoz, hanem a fogyasztói szokások mélyreható átalakulásához kötődnek.

Két részvény, amely a következő tíz évben is meglepheti a piacot / Fotó: Shutterstock

Digitális szokásokból tőzsdei trendek

A digitális fizetések és az online befektetési platformok térnyerése, valamint a hagyományos kábeltévés modell fokozatos visszaszorulása a streaming javára olyan folyamatok, amelyek várhatóan a következő tíz évben is meghatározzák a piacot.

A pénzmozgás és a tartalomfogyasztás egyre inkább platformokra költözik, ahol az adat, a felhasználói élmény és a skálázhatóság válik a legfontosabb értékké. Ebben a környezetben két amerikai vállalat különösen gyakran kerül a hosszú távon gondolkodó befektetők figyelmének középpontjába: a Robinhood Markets és a Roku.

A jutalékmentes forradalom második felvonása

A Robinhood neve elsősorban a jutalékmentes részvénykereskedelem elterjedésével forrt össze. A vállalat gyakorlatilag újradefiniálta a lakossági befektetésekhez való hozzáférést, különösen a fiatalabb korosztály számára.

Az elmúlt évben a részvény árfolyama több mint a duplájára emelkedett, amit látványos pénzügyi eredmények támasztanak alá.

A legutóbbi negyedéves beszámoló szerint a vállalat bevétele éves alapon megduplázódott, és elérte az 1,27 milliárd dollárt, miközben a nettó nyereség 271 százalékkal, 556 millió dollárra nőtt. A növekedés nemcsak a pénzügyi mutatókban, hanem a felhasználói bázisban is megmutatkozik: a befektetési számlák száma folyamatosan emelkedik.

Drága részvény, nagy ígéret

A gyors növekedés magas értékeltséggel párosul. A Robinhood közel 39-szeres előretekintő P/E mutatón forog, ami azt jelzi, hogy a piac már most tetemes jövőbeni növekedést áraz.

Ez a következő években fokozott árfolyam-ingadozást is jelenthet, hiszen a befektetők kevésbé tolerálják az esetleges csalódásokat.

A vállalat hosszú távú esélyeit ugyanakkor erősíti, hogy nem csupán egyetlen termékre épít. A részvénykereskedelem mellett

hitelkártyát,

magas kamatozású megtakarítási számlát,

kriptovaluta-befektetési lehetőségeket kínál,

és újabban a fogadási piacok irányába is nyit.

Generációs belépőpont és a nappali mint adatbánya

A Robinhood egyik legnagyobb versenyelőnye az a felhasználói kör, amelyet elér: fiatalok, pályakezdők és első befektetők, akik számára a jutalékmentes, teljesen digitális befektetési élmény gyakran az első lépést jelenti a tőkepiacok felé. Az alacsony költségű online működés lehetővé teszi, hogy a vállalat versenyképes szolgáltatásokat kínáljon, miközben hosszabb távon az első befektetési tapasztalatokból tartós ügyfélkapcsolatok és stabil bevételi bázis épülhet. Eközben a másik növekedési történet a nappalikban bontakozik ki:

a Roku a csatlakoztatott televíziók piacának egyik vezető szereplője, platformját világszerte több mint 90 millió háztartás használja, és évente több tízmilliárd órányi tartalomfogyasztást közvetít, miközben üzleti modelljének középpontjában a reklámértékesítés áll – vagyis az a felismerés, hogy a tévé ma már nem pusztán műsort sugároz, hanem adatot és figyelmet termel.

A két vállalat növekedési logikája különböző, de ugyanarra a platformgazdasági alapelvre épül:

fiatal befektetők megszerzése mint hosszú távú stratégiai előny (Robinhood),

alacsony költségű digitális működés, amely árban és szolgáltatásban is versenyképessé tesz,

az első befektetési élményből épülő lojalitás, amely évekig tartó ügyfélkapcsolatot hozhat,

több mint 90 millió háztartás elérése a connected TV piacon (Roku),

több tízmilliárd órányi éves nézési idő, amely monetizálható figyelmet jelent,

reklámközpontú üzleti modell, amely a streaming térnyerésével egyre értékesebb.

Reklám ott, ahol a néző van

Egyes becslések szerint 2025 végére az Egyesült Államokban a teljes tévénézési idő 47,5 százaléka már streamingplatformokon zajlott. Ez az arány várhatóan tovább növekszik, és a hirdetési költések is követik a nézői figyelmet. A Roku számára ez egyszerre jelent növekvő háztartásszámot és magasabb reklámbevételt.