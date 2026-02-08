A magyarok a legeurópaiabbak: szinte senki nem vágyik jobban saját otthonra – aki ránk verne, az bajban van

Aki azt hitte volna, a magyarok sajátotthon-szeretete nem tipikus Európára, az vegyen egy nagy lélegzetet, és görgessen a cikkünkben szereplő Eurostat-táblára. Ha sokkal több kék színt lát rajta, mint sárgát, akkor ideje megszabadulnia egy tévképzettől: az európaiak igenis szeretnek saját otthonban élni. Ha a magyarok valamiképp kilógnak, csak abban, hogy ők: nagyon-nagyon. Számok és összefüggések Európa lelke mélyéről: lássuk.

Otthonteremtés: van mit védeni, a saját otthon a magyarok egyik legféltettebb kincse – mélyen európai érték / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Eurostat a következőt találta:

Az Európai Unió lakosainak 68 százaléka saját lakásban él, vagyis az európai szemlélet uralkodó mértékben az, hogy nem bérlők, hanem tulajdonosok akarunk lenni az otthonunkban. Néplélek- és történelemelemzést ezúttal nem végzünk, lássuk a tényeket.

Ami zavart okozhat a fejekben, hogy az egész unióban csak két olyan országban fordított, vagy közel kiegyenlített a helyzet, amelyekkel szorosak kapcsolataink, sőt sok magyar tudatában ők jelentik „a Nyugatot”: Ausztriában és Németországban.

Hosszadalmas elemzést igényelne, miért alakult ez így, de az a helyzet, hogy az EU-tagállamokban egészen a 26. helyig a bérlők kisebbségben vannak.

Itt fordul át: az arányuk

Ausztriában 45,5 százalék, tehát ez is még kisebbség,

a kakukktojás Németországban azonban már 52,8 százalék.

Elözönli a képernyőt a kék: ez Európa

Otthonteremtés: a saját otthon mint érték tudata Magyarországon és környékén a legerősebb

Három fontos dolog juthat erről eszünkbe közgazdasági értelemben:

1. A liberális közgazdaságtanban a munkaerő mobilitása, azaz mozgékonysága az érték, menjenek az emberek a vállalathoz: a német, osztrák, svájci ingatlanpiac logikáját ehhez is szabták hozzá. Nézzük csak meg, épp mire mennek vele a németek.

2. Nem véletlen, hogy a Magyarországra költöző nagy külföldi gyártók nem Budapestre költöznek, hanem a már kiváló infrastruktúrájú vidékre: az adottságokhoz ők igazodnak. Ez az előzőhez képest fordított logika, amit megalapozott az ország.

3. Ez a fordított logika különösen megalapozott Magyarországon és a környékén. És nem „fejletlenségük” bizonyítéka, hanem egy eltérő társadalmi valóságé. Ami a nagy gyártóknak be is jön, ha azt nézzük, hol nyitnak gyárakat, és hol csuknak be. Az olcsó munkaerő miatt teszik? Az kiváló dolog, akkor lehet emelni a munkabért, vidéken is.