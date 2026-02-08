Atomkáosz a Közel-Keleten: ha megbukik az iráni rezsim, kezdetét veszi a nukleáris rémálom – elkerülhetetlen a katonai beavatkozás?

Egy esetleges iráni rendszerváltás nemcsak politikai, hanem súlyos nukleáris biztonsági válságot is hozhat. Az amerikai katonai beavatkozás szinte elkerülhetetlennek tűnik addig, amíg nincsen biztosítva, hogy ki és hogyan biztosítaná az ország dúsított uránkészleteit és működő atomreaktorait. Enélkül ugyanis a Nyugat akár egy még ellenségesebb atomhatalommal is szembetalálhatja magát az iráni forradalom végén.

Egy lehetséges iráni rendszerváltásnál az igazi fenyegetés a nukleáris örökség ellenőrizetlenné válása lenne, ezt pedig Washington mindenképpen meg akarja akadályozni / Fotó: Anadolu via AFP

Iránban hetek óta tartanak az országos tüntetéssorozatok a rezsim politikai elnyomása, a gazdasági válság, valamint a lakosságot sújtó szabadságkorlátozások miatt.

A megmozdulásokat a hatóságok erőszakosan verték le, a biztonsági erők éles lőszert is bevetettek, a fellépésnek pedig állítólag több ezer halálos áldozata volt, bár pontos számokat a teheráni vezetés nem hozta nyilvánosságra.

A civilek elleni erőszakra reagálva Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy katonai lépéseket fontolgat Irán ellen, ezt megerősítve pedig egy amerikai hadiflotta is a térségbe utazott. Az iráni és az amerikai erők között azóta két súlyos incidens is történt, azonban egyelőre még nem robbant ki egy újabb háború a Közel-Keleten.

Az amerikai armada megjelenése már elég volt ahhoz, hogy az iráni kormányt nyitottá tegye a tárgyalásra – ameddig azonban az ország egy forradalom szélén táncol, bármikor elindulhat a katonai beavatkozás. Washington számára ugyanis még a civilek védelménél is fontosabb, hogy egy lehetséges rendszerváltás esetén a rettegett iráni nukleáris infrastruktúra nehogy véletlenül olyan kezekbe kerüljön, amely abból a Nyugat ellen fordítható atomfegyvereket gyárthatna.

Globális biztonsági kockázattá válhat az iráni atomprogram

Teherán az elmúlt évtizedekben jelentős mennyiségű, nagy tisztaságú nukleáris fűtőanyagot halmozott fel: közel 450 kilogramm, 60 százalékra dúsított urán lehet az ország birtokában, amely további feldolgozás nélkül is alkalmas lehet egy primitív atomfegyver előállítására. Ezek a készletek feltehetően

az Izrael által tavaly sikertelenül bombázott iszfaháni alagútrendszerekben;

illetve a Natanz és Fordow környékén megrongálódott létesítményekben találhatóak meg.

Egy hatalmi vákuumban milíciák, terrorcsoportok vagy fekete piaci hálózatok is megpróbálhatnák megszerezni őket.

A Wall Street Journal szerint külön kockázatot jelent a jelenleg is működő bushehri atomerőmű és annak kiégett fűtőelem-tárolói, ezek ugyanis hatalmas mennyiségű radioaktív anyagot, köztük cézium-137-et tartalmaznak. Egy baleset vagy szabotázs esetén a szennyezés nemcsak Iránt, hanem a Perzsa-öböl térségét is elérheti, akár százezreket kitéve súlyos sugárzásnak.