Kibékült az amerikaiakkal a másfél milliárdos ország, Putyinnak most nagyon össze kell szednie magát

Az Egyesült Államok szombattól megszüntette az Indiára az orosz kőolaj importja miatt korábban kivetett büntetővámot. Az intézkedést Donald Trump amerikai elnök pénteken aláírt rendelete részletezte.

Narendra Modi indiai kormnyfő és Donald Trump amerikai elnök / Fotó: AFP

A döntés értelmében

szombattól nem kell megfizetni a tavaly augusztusban kirótt 25 százalékos vámot, mert annak kiváltó okaira India választ adott.

Trump szerint India meghallgatta a kéréseiket

Az indoklás szerint India elkötelezte magát az orosz forrásból származó kőolaj közvetlen és közvetett importjának megszüntetése mellett, és vállalta, hogy a jövőben az Egyesült Államokból szerez be energiahordozókat, valamint további tíz évvel meghosszabbította védelmi együttműködését az Egyesült Államokkal.

A Fehér Ház szintén pénteken jelentette be, hogy az Egyesült Államok és India véglegesítette a két ország átmeneti kereskedelmi megállapodását. A közleményből kiderül, hogy az egyezség értelmében az Egyesült Államok 25-ről 18 százalékra mérsékli az Indiából származó termékek után fizetendő vámot, és külön kedvezményes vámot alkalmaz majd bizonyos járműalkatrészek importjára.

India a megállapodás részeként azt vállalta, hogy fokozatosan eltörli vagy csökkenti minden amerikai iparcikk vámját, valamint az Egyesült Államokból származó élelmiszerek és mezőgazdasági áruk széles körére is vámmentességet vagy alacsonyabb vámot vállalt.

India nem tudja azonnal elengedni az orosz olajat

Hiába egyezett meg Donald Trump amerikai elnök és Narendra Modi indiai kormányfő a kétoldalú kereskedelmi megállapodásról, amelynek része, hogy Delhi leállítja az orosz olaj vásárlását, ez nem megy majd egyik pillanatról a másikra. Az indiai finomítóknak átmeneti időre van szükségük a diverzifikálásra, az orosz olaj azonnal leállása még a Moody’s Ratings szerint is megakasztaná az ország gazdasági növekedését, és felpörgetné az inflációt.

India volt az orosz olaj egyik legfőbb piaca Kína mellett az ukrajnai háború kezdete óta, ami miatt Trump pótlólagos 25 százalékos, összesen 50 százalékos vámot vetett ki tavaly az országra. Ez csökkent le 18 százalékra a kereskedelmi megállapodás értelmében.