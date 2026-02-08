Betemette a hó a választást, hamarosan kiderül, Trumpnak Japánban is igaza lesz-e

Erős havazás teszi még izgalmasabbá a vasárnapi előrehozott választást Japánban, amelynek keretében 103 millió választópolgár nyilváníthat véleményt az ázsiai szigetország első női miniszterelnökéről, Takaicsi Szanaéról, valamint a Liberális Demokrata Párt és a Japán Innovációs Párt újonnan létrehozott koalíciójáról.

Havazás színesíti az előrehozott választást Japánban / Fotó: AFP

A meteorológiai ügynökség előrejelzése szerint a választás napján a tél eddigi legerősebb havazása várható, és hóviharokra figyelmeztetett Japán északi részén, valamint nagy havazásra az általában száraz csendes-óceáni partvidéken – számol be a rendkívüli időjárási körülményekről a Nikkei Asia.

A főváros, Tokió és a nyugati partvidék városainak nagy részét hó borította, amikor helyi idő szerint reggel 7 órakor megnyitották az ország több mint 44 ezer szavazóhelyiségét. Délelőtt 11 óráig a regisztrált választók 7,17 százaléka adta le szavazatát, ami időarányosan 3,26 százalékponttal marad el az előző alsóházi választások részvételéhez képest.

A hóviharriadó miatt ugyanakkor sok választó már a választás napja előtt leadta szavazatát. Péntekre 20,79 millió ember – a választásra jogosultak körülbelül 20 százaléka – már szavazott, ami 26,6 százalékos növekedés az előző általános választások hasonló időpontjához képest.

Trump kiállt japán szövetségese, Takaicsi mellett

A képviselőházi választások eredménye megatározza majd, hogy az új kormány hogyan fogja kezelni az emelkedő árakat és a romló japán–kínai kapcsolatokat. A közvélemény-kutatások mellett egy befolyásos szövetséges is Takaicsi hatalmának megerősítését valószínűsíte. A Nikkei csütörtökön közzétett felmérése szerint a kormánykoalíció több mint 300 mandátumot szerezhet, és kényelmes többséget érhet el. Donald Trump amerikai elnök peig a Truth Social közösségi oldalon támogatta Takaicsit.

A választás eredményei nagyon fontosak Japán jövője szempontjából. Takaicsi Szanae miniszterelnök már bizonyította, hogy erős, hatékony és bölcs vezető, aki igazán szereti hazáját

– írta.

A tavaly októberben kormányfőnek választott Takaicsi a múlt hónapban döntött a törvényhozás alsóházának feloszlatásról, mindössze 15 hónappal a legutóbbi általános választás után. A regnáló kormány kihasználná az ország első női miniszterelnökének rendkívül magas, 67 százalékos népszerűségi indexét, hogy visszaszerezze a többséget az alsóházban, és hogy megkönnyítse konzervatív politikai programjának végrehajtását. A közvélemény-kutatások szerint a miniszterelnök különösen a fiatal szavazók támogatását élvezi.