Csak a paranoiások élnek túl, de ami a Wall Streeten történik, már nekik is sok – vad menekülés kezdődött

Mostanáig a piac az MI-buborék kipukkanásától tartott. Mostantól attól is retteghetnek a befektetők, ha bejönnek a mesterséges intelligencia gyors terjedéséhez fűzött várakozások. A héten leckét kaptunk abból, hogy amit az algoritmus az egyik kezével adott, azt a másikkal simán elveszi.
Faragó József
2026.02.08, 10:45
Frissítve: 2026.02.08, 11:45

Tőzsdeomlás keltett meglepetést a héten a Wall Streeten. Paradox módon, eladták a szoftvercégek részvényeit, mert a piac attól tart, hogy a mesterséges intelligencia (MI) megzavarhatja az üzleti modelleket. Bár a szoftvercégek számára profitforrás az MI, de egyúttal veszteségforrás is. Amit az algoritmus az egyik kezével adott, azt a másikkal elveszi.

Computer hardware mesterséges intelligencia
Áldás és átok a mesterséges intelligencia / Fotó: Science Photo Library via AFP

Nyugdíjazza a régi szoftvercégeket a mesterséges intelligencia

A hét eleji szektorális tőzsdeomlást az indította el, hogy az Anthropic bevezetett egy új MI-eszközt, amely automatizálja a jogi feladatokat:

  • a szerződések felülvizsgálatát, 
  • a szabályozási megfelelést, 
  • a tájékoztatókat
  • és a titoktartási megállapodásokat. 

Az amerikai vállalkozások jogi szoftverekre és adatszolgáltató cégekre támaszkodnak, s a befektetők attól tartanak, hogy az Anthropic eszköze kiszoríthatja a piacról a hagyományos szoftvereket. 

Ha az MI képes kódolni és áttekinteni a jogi dokumentumokat, mi akadályozza meg abban, hogy egy cég könyvelését is auditálja vagy teljesítse az adókötelezettségét?

Ez a fenyegetés tömeges eladást váltott ki olyan szoftvercégeknél, mint a Salesforce vagy az Intuit (a TurboTax forgalmazója), továbbá az adatszolgáltató ügynökségeknél. 

Bár a legtöbb szoftvercég mesterséges intelligenciát épít be termékeibe, ám az Anthropic eszköze ugyanezt a szolgáltatást alacsonyabb költséggel nyújthatja a vállalkozásoknak.

Emlékezhetünk,

  • hogyan döntötte romba az Amazon a hagyományos könyvesboltokat,
  • hogyan tette tönkre a Netflix a filmkölcsönző üzleteket, 
  • s miként alkonyult be a kábeltelevíziózásnak a streaming elterjedésével. 

Ahogy Andy Grove, az Intel legendás vezérigazgatója szokta volt mondogatni: 

Csak a paranoiások élnek túl. 

Márpedig a  vállalatoknak és a befektetőknek most jó okuk van paranoiára. 

Ha eddig csak a tőzsdei buborék kipukkanásától féltek, 

most attól is retteghetnek, ha bejön a számítás.  

Mesterséges intelligencia cégek kötvénykibocsátásai
Még soha nem költöttek ennyit mesterséges intelligenciára

MI-forradalom: könnyen hiba csúszhat a számításba 

A Big Tech még soha nem költött ennyit erre a technológiára, mint mostanában. De az olyan korai befektetők, mint a japán SoftBank 140 milliárd dolláros kudarca is mutatja, a pénz mennyisége és a technológia töretlen fejődése önmagában nem elegendő a sikerhez. Jókor és jó helyen kell befektetni. És az sem mindegy, mikor száll ki valaki a tőzsdei páternoszterből.

Érdekes paradoxon az is, hogy az Nvidia, az Alphabet, az Amazon és a Microsoft bőséges profitforrásként tekint a mesterséges intelligenciára. A pénz azonban jórészt abból származik, különösen az Alphabet és a Microsoft esetében, hogy MI-szolgáltatásokat adnak el a vállalkozásoknak. 

A csetbotok építői folyamatosan pénzt veszítenek,

s a következő évekre nézve is csak veszteségek szerepelnek a terveikben. 

  • Itt van mindjárt az OpenAI. Bár a részvényeseknek publikált adatok szerint a tavalyi 13 milliárd dolláros bevétel idén bőven megduplázódhat, elérve a 30 milliárd dollárt, majd jövőre ismét duplázást terveznek. Ám ennek ellenére is csak 2029 végére várnak nullszaldót, és 2030-ra remélnek nyereséget. Ha alábbhagyna a mesterségesintelligencia-őrület, vagy az OpenAI értékesítése nem a tervek szerint alakulna, esetleg a tőkebevonást recesszió nehezítené, akkor a befektetők elpártolhatnak, mielőtt nyereségessé válna a startup.
  • De nemcsak a stratupok, hanem a felhőszolgáltatók oldaláról is megfogalmazódnak aggasztó kérdések. Mark Zuckerbergnek sincs jó válasza arra kérdésre, hogy mi lesz, ha tévednek, s megtorpan a mesterséges intelligencia technológiai rohama. 

Nos, erre Zuckerberg azt mondja: 

Majd belenövünk az infrastruktúrába. 

Vagyis jelenleg nincs alternatívája az agresszív építkezésnek, ahogy a Meta, úgy a többi nagy tech cég is a lehető legoptimistább szcenárióra készül. Úgy gondolják, nagyobb kockázat a FOMO, mint a tőzsdei buborék. 

