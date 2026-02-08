Csak a paranoiások élnek túl, de ami a Wall Streeten történik, már nekik is sok – vad menekülés kezdődött

Tőzsdeomlás keltett meglepetést a héten a Wall Streeten. Paradox módon, eladták a szoftvercégek részvényeit, mert a piac attól tart, hogy a mesterséges intelligencia (MI) megzavarhatja az üzleti modelleket. Bár a szoftvercégek számára profitforrás az MI, de egyúttal veszteségforrás is. Amit az algoritmus az egyik kezével adott, azt a másikkal elveszi.

Áldás és átok a mesterséges intelligencia / Fotó: Science Photo Library via AFP

Nyugdíjazza a régi szoftvercégeket a mesterséges intelligencia

A hét eleji szektorális tőzsdeomlást az indította el, hogy az Anthropic bevezetett egy új MI-eszközt, amely automatizálja a jogi feladatokat:

a szerződések felülvizsgálatát,

a szabályozási megfelelést,

a tájékoztatókat

és a titoktartási megállapodásokat.

Az amerikai vállalkozások jogi szoftverekre és adatszolgáltató cégekre támaszkodnak, s a befektetők attól tartanak, hogy az Anthropic eszköze kiszoríthatja a piacról a hagyományos szoftvereket.

Ha az MI képes kódolni és áttekinteni a jogi dokumentumokat, mi akadályozza meg abban, hogy egy cég könyvelését is auditálja vagy teljesítse az adókötelezettségét?

Ez a fenyegetés tömeges eladást váltott ki olyan szoftvercégeknél, mint a Salesforce vagy az Intuit (a TurboTax forgalmazója), továbbá az adatszolgáltató ügynökségeknél.

Bár a legtöbb szoftvercég mesterséges intelligenciát épít be termékeibe, ám az Anthropic eszköze ugyanezt a szolgáltatást alacsonyabb költséggel nyújthatja a vállalkozásoknak.

Emlékezhetünk,

hogyan döntötte romba az Amazon a hagyományos könyvesboltokat,

hogyan tette tönkre a Netflix a filmkölcsönző üzleteket,

s miként alkonyult be a kábeltelevíziózásnak a streaming elterjedésével.

Ahogy Andy Grove, az Intel legendás vezérigazgatója szokta volt mondogatni:

Csak a paranoiások élnek túl.

Márpedig a vállalatoknak és a befektetőknek most jó okuk van paranoiára.

Ha eddig csak a tőzsdei buborék kipukkanásától féltek,

most attól is retteghetnek, ha bejön a számítás.

Még soha nem költöttek ennyit mesterséges intelligenciára

MI-forradalom: könnyen hiba csúszhat a számításba

A Big Tech még soha nem költött ennyit erre a technológiára, mint mostanában. De az olyan korai befektetők, mint a japán SoftBank 140 milliárd dolláros kudarca is mutatja, a pénz mennyisége és a technológia töretlen fejődése önmagában nem elegendő a sikerhez. Jókor és jó helyen kell befektetni. És az sem mindegy, mikor száll ki valaki a tőzsdei páternoszterből.