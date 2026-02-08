Az Ukrajnában rettegett kamikaze drónt külföldre is eladják – így lőtt vissza Vlagyimir Putyin Ursula von der Leyennek

Emlékezhetünk az ukrajnai háború négy évvel ezelőtti kirobbanása utáni nyugati sajtójelentések tömegére, amelyek arról szóltak, hogy az orosz gazdaság kimerül, a szankciók pedig úgy kivéreztetik, hogy a fegyverekhez már a mosógépekből kell kiszedni a csipeket. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken az EU 20. szankciós csomagját mutatta be, amivel most már tényleg elpusztítanák Oroszországot. Vlagyimir Putyin elképesztő módon adott választ.

Kamikaze drón: ennyit hagy egy tankból egy Lancet-E, ráadásul szinte lelőhetetetlen / Fotó: NurPhoto via AFP

Oroszország több külföldi megrendelővel tárgyal szerződésekről a Lancet-E típusú cirkálólőszer szállítására – jelenti a TASZSZ orosz hírügynökség.

A gyártási volumen elegendő az orosz és a külföldi fegyveres erők igényeinek kielégítésére

– teszik hozzá az orosz Szövetségi Katonai-technikai Együttműködési Szolgálat sajtómunkatársaira hivatkozva. A nyilatkozat a rijádi World Defense Show 2026 védelmi kiállítás megnyitóján született.

A Lancet-E keringő lőszer bizonyította hatékonyságát a légvédelmi hadviselés során, és a partnerek részéről valóban nagy iránta a kereslet. Jelenleg több külföldi megrendelővel folynak szerződéses tárgyalások. „A termék gyártási volumene lehetővé teszi, hogy mind az orosz, mind a külföldi fegyveres erők igényeit kielégítsük, mehet az export” – közölte a szolgálat.

A vevőket nem nevezi meg a jelentés.

A nyugati Himars és M-270 rakétavetők is megismerkedtek már a kamikaze drónnal, és nem tetszett nekik

A Zala Lancet cirkálólőszert, amelyet kamikaze drónként is emlegetnek, az orosz Kalasnyikov konszernhez tartozó Zala Aero csoport fejlesztette ki.

Képes önálló cirkálásra, a célpontok azonosítására, amelyekre ráveti magát, és felrobbanva megsemmisíti őket – egyesítve a felderítési és csapásmérő képességeket. Felvételek és beszámolók szerint

tüzérségi eszközök, páncélozott járművek, légvédelmi rendszerek, radarok, rakétarendszerek, tarackok, teherautók, sőt még haditengerészeti célpontok ellen is bevetették.

A Defensemirror.com szerint, ami ugyan nem tartozik a legnagyobb szakportálok közé, novemberig legalább négyezer esetről lehetett tudni, amikor Ukrajnában a Lancet kamikazékat használták az oroszok.