Az Ukrajnában rettegett kamikaze drónt külföldre is eladják – így lőtt vissza Vlagyimir Putyin Ursula von der Leyennek
Emlékezhetünk az ukrajnai háború négy évvel ezelőtti kirobbanása utáni nyugati sajtójelentések tömegére, amelyek arról szóltak, hogy az orosz gazdaság kimerül, a szankciók pedig úgy kivéreztetik, hogy a fegyverekhez már a mosógépekből kell kiszedni a csipeket. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken az EU 20. szankciós csomagját mutatta be, amivel most már tényleg elpusztítanák Oroszországot. Vlagyimir Putyin elképesztő módon adott választ.
Oroszország több külföldi megrendelővel tárgyal szerződésekről a Lancet-E típusú cirkálólőszer szállítására – jelenti a TASZSZ orosz hírügynökség.
A gyártási volumen elegendő az orosz és a külföldi fegyveres erők igényeinek kielégítésére
– teszik hozzá az orosz Szövetségi Katonai-technikai Együttműködési Szolgálat sajtómunkatársaira hivatkozva. A nyilatkozat a rijádi World Defense Show 2026 védelmi kiállítás megnyitóján született.
A Lancet-E keringő lőszer bizonyította hatékonyságát a légvédelmi hadviselés során, és a partnerek részéről valóban nagy iránta a kereslet. Jelenleg több külföldi megrendelővel folynak szerződéses tárgyalások. „A termék gyártási volumene lehetővé teszi, hogy mind az orosz, mind a külföldi fegyveres erők igényeit kielégítsük, mehet az export” – közölte a szolgálat.
A vevőket nem nevezi meg a jelentés.
A nyugati Himars és M-270 rakétavetők is megismerkedtek már a kamikaze drónnal, és nem tetszett nekik
A Zala Lancet cirkálólőszert, amelyet kamikaze drónként is emlegetnek, az orosz Kalasnyikov konszernhez tartozó Zala Aero csoport fejlesztette ki.
Képes önálló cirkálásra, a célpontok azonosítására, amelyekre ráveti magát, és felrobbanva megsemmisíti őket – egyesítve a felderítési és csapásmérő képességeket. Felvételek és beszámolók szerint
tüzérségi eszközök, páncélozott járművek, légvédelmi rendszerek, radarok, rakétarendszerek, tarackok, teherautók, sőt még haditengerészeti célpontok ellen is bevetették.
A Defensemirror.com szerint, ami ugyan nem tartozik a legnagyobb szakportálok közé, novemberig legalább négyezer esetről lehetett tudni, amikor Ukrajnában a Lancet kamikazékat használták az oroszok.
De az Armyrecognition.com tavaly januári jelentése is már több mint 2800 esetről tud,
és elképesztő, 78 százalékos találati arányról számol be.
A találatok több mint egyharmada a célpont teljes elpusztítását eredményezi.
A portálok szerint egyébként ezt a fajta drónt az oroszok előszeretettel vetik be a Nyugatról Ukrajnának szállított modern és drága fegyverzet ellen. A Defensmirror szerint több mint 80, több rakéta kilövésére szolgáló rendszert semmisítettek meg vele, köztük Himars és M-270 egységeket.