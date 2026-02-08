Szijjártó Péter keményen beszólt a NATO-főtitkárnak: nem erre szövetkeztünk, fogja vissza magát!

„Felszólítjuk a NATO főtitkárát arra, hogy ne tegyen háborúpárti nyilatkozatokat” – üzente Mark Ruttének Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter kemény üzenetet küldött Mark Rutte NATO-főtitkárnak / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A magyar tárcavezető Facebook-videóban reagált a NATO-főtitkár Kijevben elhangzott kijelentésére, aki úgy fogalmazott, „a NATO továbbra is Ukrajna mellett áll, és a következő években is így fog tenni”.

Szijjártó: a NATO-főtitkár tatsa be a NATO döntéseit

Szijjártó Péter szerint amikor az orosz–ukrán háború elkezdődött, a NATO-ban hoztak két fontos döntést. Az egyik az volt, hogy a védelmi szövetség nem részese ennek a konfiktusnak. A másik pedig, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a jövőben se legyen az.

Szerintem az lenne a helyes, hogyha a NATO főtitkára tartaná magát a NATO döntéseihez. A NATO-főtitkár kijevi felszólalása ellentétes a NATO érvényben lévő döntéseivel. Ez felháborító és botrányos

– hangsúlyozta a magyar külügy vezetője.

Ezért felszólította a NATO főtitkárát arra, hogy ne tegyen háborúpárti nyilatkozatokat, és kösse magát azokhoz a döntésekhez, amelyeket a NATO legfőbb döntéshozatali szerve, az Észak-atlanti Tanács meghozott.

Szijjártó Péter arra kérte Mark Ruttét, hogy tartsa tiszteletben a NATO korábbi döntését, ne képviseljen háborúpárti álláspontot, ne mélyítse a feszültséget.

Orbán Viktor félreérthetetlen üzenetet küldött Zelenszkijnek

Ukrajnáról hosszan beszélt Orbán Viktor miniszterelnök is a szombati háborúellenes DPK-gyűlésen, Szombathelyen. A kormányfő szerint „fel kell adniuk az ukránoknak azt az állandó követelőzést Brüsszelben, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Amíg Ukrajna ezt teszi, az ellenségünk, sérti az érdekeinket” – hangsúlyozta.

A kormányfő megismételte azt az álláspontját is, hogy Ukrajnát nem szabad beengedni az Európai Unióba, mert érvelése szerint ha Ukrajna tagja lesz EU-nak, akkor semmi sem garantálja, hogy néhány éven belül nem újul ki konfliktusa Oroszországgal, ami egyet jelentene azzal, hogy az unió is belép a háborúba.