turizmus
Dubaj
légközlekedés

Brutális forgalomra készül a dubaji reptér – mutatjuk a trükköket, hogyan ússza meg a káoszt

A dubaji repülőtér az idei téli szezonban minden eddiginél erősebb érdeklődéssel számol, de kérdés, hogy bírnak-e a napi forgalommal. A több mint tízmillió utast érintő időszak különleges működési megoldásokat és fejlesztéseket igényel – ezekből azonban csak keveset érzékel az átutazó. Aki ismer néhány fontos trükköt, megúszhatja az órákig tartó sorban állást, és nem kési le a gépét.
VG
2025.12.06, 13:31
Frissítve: 2025.12.06, 15:27

A Dubai International Airport az idei téli szezonban minden eddiginél nagyobb utasmennyiséget fogad. A közelgő téli szezonban a DXB olyan volumenű forgalomra számít, ami eddig példa nélküli: 2025. november 27. és december 31. között több mint 10 millió utas halad majd át a reptéren – írja az Origo. 

dubaj
Ha az ünnepek idején Dubajba repül, hatalmas tömeggel számoljon / Fotó: Shutterstock

A növekvő forgalom azonban nemcsak a reptér működését alakítja át, hanem az utazók mindennapjait is, különösen most, az ünnepi csúcsidőszakban. A Közel-Kelet meghatározó légi központjai – köztük a dubaji és az egyre ambiciózusabban fejlesztett abu-dzabi repülőtér – régóta intenzív versenyben állnak egymással a nemzetközi forgalomért. Bár a két repülőtér ugyanabban az országban található, külön üzemeltetés alatt működnek, és eltérő stratégiai fókuszok mentén fejlődnek. Míg Dubaj továbbra is a globális átszállóforgalom egyik vezető szereplője, Abu-Dzabi új terminálja és az Etihad Airways hálózatbővítése szintén egyre nagyobb gazdasági súlyt képvisel.

Dubaj sorra dönti a rekordokat

A mostani utasrekord nem csupán logisztikai kihívást jelent, hanem új üzleti lehetőségeket is teremt a térségben, különösen

  • a kiskereskedelem, 
  • a vendéglátás,
  • a légi áruszállítás területén. 

A szolgáltatókapacitások fejlesztése és az automatizált rendszerek bevezetése jól mutatja, hogy a reptérfejlesztések a térség gazdaságpolitikai céljainak szerves részévé váltak. A kérdés már nemcsak az, hogyan kezeli a reptér a rá nehezedő terhelést, hanem az is, milyen irányba tolja ez a versengést.

Aki utazást tervez, illetve jobban érteni szeretné, hogyan készül a dubaji reptér a példátlan utasáradatra, milyen konkrét intézkedések segítik a gördülékeny áthaladást, és mire kell különösen figyelniük a magyar utasoknak, az itt olvashat róla. 

