Brutális forgalomra készül a dubaji reptér – mutatjuk a trükköket, hogyan ússza meg a káoszt

A Dubai International Airport az idei téli szezonban minden eddiginél nagyobb utasmennyiséget fogad. A közelgő téli szezonban a DXB olyan volumenű forgalomra számít, ami eddig példa nélküli: 2025. november 27. és december 31. között több mint 10 millió utas halad majd át a reptéren – írja az Origo.

A növekvő forgalom azonban nemcsak a reptér működését alakítja át, hanem az utazók mindennapjait is, különösen most, az ünnepi csúcsidőszakban. A Közel-Kelet meghatározó légi központjai – köztük a dubaji és az egyre ambiciózusabban fejlesztett abu-dzabi repülőtér – régóta intenzív versenyben állnak egymással a nemzetközi forgalomért. Bár a két repülőtér ugyanabban az országban található, külön üzemeltetés alatt működnek, és eltérő stratégiai fókuszok mentén fejlődnek. Míg Dubaj továbbra is a globális átszállóforgalom egyik vezető szereplője, Abu-Dzabi új terminálja és az Etihad Airways hálózatbővítése szintén egyre nagyobb gazdasági súlyt képvisel.

Dubaj sorra dönti a rekordokat

A mostani utasrekord nem csupán logisztikai kihívást jelent, hanem új üzleti lehetőségeket is teremt a térségben, különösen

a kiskereskedelem,

a vendéglátás,

a légi áruszállítás területén.

A szolgáltatókapacitások fejlesztése és az automatizált rendszerek bevezetése jól mutatja, hogy a reptérfejlesztések a térség gazdaságpolitikai céljainak szerves részévé váltak. A kérdés már nemcsak az, hogyan kezeli a reptér a rá nehezedő terhelést, hanem az is, milyen irányba tolja ez a versengést.

