A multik nyernek, a magyarok fizetnek – Gulyás Gergely szerint óriási pofon lesz a Tisza-adó: „nemet kell mondani a népnyúzó megszorításokra"

Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt eltörölné a multinacionális cégekre és bankokra kivetett adókat, a keletkező hiányt pedig a magyar polgárokkal fizettetnék meg. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a baloldal „népnyúzó, megszorító” terveire figyelmeztetett az Alapjogokért Központ évzáró rendezvényén.

Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt tervei súlyos terheket rónának a magyarokra: a multik adóinak eltörlésével a hiányt a polgárok zsebéből pótolnák / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A Miniszterelnökséget vezető miniszter az Alapjogokért Központ Magyarország 2025–2026 című rendezvényén beszélt arról, hogy a Tisza Párt tervei súlyos terheket rónának a magyar emberekre. Szerinte ugyanis a párt megszüntetné a multik és a bankok adóit, így a költségvetésben keletkező hiányt a magyar polgárokkal fizettetnék meg. Gulyás rámutatott:

Eddig, ha Magyarországon a baloldal hatalomra került, annak mindig megszorítócsomag lett a vége.

Hozzátette, a Tisza Párt nemcsak az ukrajnai háború finanszírozása és az ukrán EU-csatlakozás 2029-ig történő előkészítése miatt követne népnyúzó politikát, hanem azért is, mert nem támogatják a multinacionális cégekre és bankokra kivetett adókat, amelyek „nem tetszenek Brüsszelnek”.

Gulyás Gergely: ismerjük a baloldali trükköket, és azok hatásait is

A rendezvényen a #Szabad magyarok podcast keretében a miniszter beszélt Magyar Péter politikájának a várható hatásairól is, hozzátéve, hogy a Tisza Párt „nem is próbál eltérni a baloldali elit működésétől”.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint a Tisza Párt szakértői a korábbi baloldali politikák anyagait veszik elő, köztük Kéri László, Petschnig Mária Zita és Felcsuti Péter munkáit.

A miniszter kitért a közvélemény-kutatásokra is, és hangsúlyozta, hogy ha a polgári oldal „ugyanúgy elvégzi a feladatát, mint 2022-ben”, akkor továbbra is reális a magabiztos győzelem. „Az emberek felismerik, mivel járna, ha a Tisza–DK-koalíció vezetné az országot” – fogalmazott Gulyás Gergely.