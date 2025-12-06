Deviza
Titkos magyar-amerikai-orosz tárgyalások indulnak el, óriási delegáció megy Moszkvába: most kötik meg a háború utáni első üzleteket

A miniszterelnök a diplomáciai előrelátás és a gazdasági együttműködés fontosságát emelte ki. Orbán Viktor a DPK kecskeméti nagygyűlésén hangsúlyozta, hogy a 2026-os választás lesz az utolsó lehetőség Magyarország számára a béke és a nemzeti érdekek megőrzésére.
VG
2025.12.06, 13:50
Frissítve: 2025.12.06, 13:53

Orbán Viktor ma Kecskeméten, Csiszár Jenővel folytatott beszélgetésében hangsúlyozta, hogy a 2026-os választás kiemelkedő jelentőségű, és Magyarország sorsa múlik azon, ki kerül a kormány élére. A miniszterelnök a béke melletti kiállás fontosságát, valamint a diplomáciai és gazdasági előrelátás szükségességét emelte ki.

ORBÁN Viktor; PUTYIN, Vlagyimir
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Miniszterelnöki Kommunikáció

Orbán Viktor a Digitális Polgári Kör kecskeméti rendezvényén arról beszélt, hogy a „háború ördögei” gyakran azt sugallják, hogy a konfliktus előnyökkel járhat, de ezt szerinte el kell hessegetni.

A béke mellett kell kiállni, ugyanis csak ez garantálja Magyarország biztonságát

– tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a 2026-os választás lesz a háború előtti utolsó lehetőség Magyarország számára. A miniszterelnök szerint ugyanis ha Brüsszel-párti kormány kerül hatalomra, az ország könnyen belekerülhet a háborús folyamatokba.

„Ha nemzeti kormányunk lesz, akkor van esélyünk, hogy kimaradjunk belőle” – rögzítette. Orbán Viktor ezzel a választás tétjét nemzetbiztonsági szintre emelte.

 

Orbán Viktor: tárgyalóasztalhoz kell ültetni a nagyhatalmakat

Csiszár Jenő felidézte Jeffrey Sachs amerikai közgazdász véleményét, miszerint Magyarország diplomáciai helyzete Európában ritkaságnak számít. 

Orbán Viktor szerint az országnak agyasan, előrelátóan kell cselekednie, és „sosem szabad buta embereket a hazánk élére választani, mert az árát többszörösen fizetjük meg”.

A kormányfő kiemelte, hogy szakmai munkacsoportok már dolgoznak a választás utáni időszak tervein, és azt is megvizsgálják, hogy mi mehetett félre az elmúlt 15 évben a nagyhatalmak között.

Egyezkedünk az amerikaiakkal és az oroszokkal is arról, milyen gazdasági együttműködés lehet 2026 után

– mondta. Jelezte, hogy a kormány a jelenlegi szankciós térben mozog, de a megállapodások révén a világ lehetőségei kitágulhatnak Magyarország számára. Decemberben egy hatalmas magyar üzleti delegáció megy majd Moszkvába, kifejezetten üzleti kérdésekről tárgyalni.

A Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott novemberi moszkvai tárgyaláson már sikerült biztosítani, hogy Magyarország az elkövetkező időszakban is megkapja a leszerződött gáz- és olajmennyiséget, fenntartva a hazai energiabiztonságot. Olyan magyar vállalatok pedig, mint a Mol, új üzleti lehetőségeket kaptak az orosz piacon, miközben a kormány a nemzeti érdekeket képviseli, és nem avatkozik bele az üzleti tárgyalásokba.

A korábbi, Donald Trumppal folytatott tárgyalása során pedig Orbán Viktor a stratégiai együttműködés erősítésére törekedett, különösen a gazdasági és energetikai területeken, a washingtoni látogatás legnagyobb eredménye pedig a teljes szankciómentesség lett, amely garantálja a rezsicsökkentés fenntartását. 

Ezek a tárgyalások lehetővé tették, hogy Magyarország 2026 után is rugalmasan mozogjon a nemzetközi szankciós térben, és biztosították az ország gazdasági érdekeit. 

Az amerikai és orosz egyeztetések egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy a következő kormányzati ciklusban Magyarország a béke és a stabilitás mellett tudjon kiállni. A 2026-os választásokon azonban ezeket az eredményeket könnyen felrúghatja egy olyan kormány, amely nem hazánk érdekeit tartja a legfontosabbnak.

Itt a nagy visszatérés, majdnem harminc évet kellett rá várni: Orbán Viktor kecskeméti beszédére figyel az ország – élő tudósítás

Győr és Nyíregyháza után Kecskeméten gyűlt össze a háborúellenes közösség. Az esemény csúcspontja Orbán Viktor felszólalása, amely ezúttal különleges keretek között zajlik: Csiszár Jenő kérdezi, aki 27 év után tért vissza. A miniszterelnök bejelentéseit élőben közvetítjük.

 

  •  

