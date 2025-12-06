Titkos magyar-amerikai-orosz tárgyalások indulnak el, óriási delegáció megy Moszkvába: most kötik meg a háború utáni első üzleteket
Orbán Viktor ma Kecskeméten, Csiszár Jenővel folytatott beszélgetésében hangsúlyozta, hogy a 2026-os választás kiemelkedő jelentőségű, és Magyarország sorsa múlik azon, ki kerül a kormány élére. A miniszterelnök a béke melletti kiállás fontosságát, valamint a diplomáciai és gazdasági előrelátás szükségességét emelte ki.
Orbán Viktor a Digitális Polgári Kör kecskeméti rendezvényén arról beszélt, hogy a „háború ördögei” gyakran azt sugallják, hogy a konfliktus előnyökkel járhat, de ezt szerinte el kell hessegetni.
A béke mellett kell kiállni, ugyanis csak ez garantálja Magyarország biztonságát
– tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a 2026-os választás lesz a háború előtti utolsó lehetőség Magyarország számára. A miniszterelnök szerint ugyanis ha Brüsszel-párti kormány kerül hatalomra, az ország könnyen belekerülhet a háborús folyamatokba.
„Ha nemzeti kormányunk lesz, akkor van esélyünk, hogy kimaradjunk belőle” – rögzítette. Orbán Viktor ezzel a választás tétjét nemzetbiztonsági szintre emelte.
Orbán Viktor: tárgyalóasztalhoz kell ültetni a nagyhatalmakat
Csiszár Jenő felidézte Jeffrey Sachs amerikai közgazdász véleményét, miszerint Magyarország diplomáciai helyzete Európában ritkaságnak számít.
Orbán Viktor szerint az országnak agyasan, előrelátóan kell cselekednie, és „sosem szabad buta embereket a hazánk élére választani, mert az árát többszörösen fizetjük meg”.
A kormányfő kiemelte, hogy szakmai munkacsoportok már dolgoznak a választás utáni időszak tervein, és azt is megvizsgálják, hogy mi mehetett félre az elmúlt 15 évben a nagyhatalmak között.
Egyezkedünk az amerikaiakkal és az oroszokkal is arról, milyen gazdasági együttműködés lehet 2026 után
– mondta. Jelezte, hogy a kormány a jelenlegi szankciós térben mozog, de a megállapodások révén a világ lehetőségei kitágulhatnak Magyarország számára. Decemberben egy hatalmas magyar üzleti delegáció megy majd Moszkvába, kifejezetten üzleti kérdésekről tárgyalni.
A Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott novemberi moszkvai tárgyaláson már sikerült biztosítani, hogy Magyarország az elkövetkező időszakban is megkapja a leszerződött gáz- és olajmennyiséget, fenntartva a hazai energiabiztonságot. Olyan magyar vállalatok pedig, mint a Mol, új üzleti lehetőségeket kaptak az orosz piacon, miközben a kormány a nemzeti érdekeket képviseli, és nem avatkozik bele az üzleti tárgyalásokba.
A korábbi, Donald Trumppal folytatott tárgyalása során pedig Orbán Viktor a stratégiai együttműködés erősítésére törekedett, különösen a gazdasági és energetikai területeken, a washingtoni látogatás legnagyobb eredménye pedig a teljes szankciómentesség lett, amely garantálja a rezsicsökkentés fenntartását.
Ezek a tárgyalások lehetővé tették, hogy Magyarország 2026 után is rugalmasan mozogjon a nemzetközi szankciós térben, és biztosították az ország gazdasági érdekeit.
Az amerikai és orosz egyeztetések egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy a következő kormányzati ciklusban Magyarország a béke és a stabilitás mellett tudjon kiállni. A 2026-os választásokon azonban ezeket az eredményeket könnyen felrúghatja egy olyan kormány, amely nem hazánk érdekeit tartja a legfontosabbnak.
