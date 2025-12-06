Titkos magyar-amerikai-orosz tárgyalások indulnak el, óriási delegáció megy Moszkvába: most kötik meg a háború utáni első üzleteket

Orbán Viktor ma Kecskeméten, Csiszár Jenővel folytatott beszélgetésében hangsúlyozta, hogy a 2026-os választás kiemelkedő jelentőségű, és Magyarország sorsa múlik azon, ki kerül a kormány élére. A miniszterelnök a béke melletti kiállás fontosságát, valamint a diplomáciai és gazdasági előrelátás szükségességét emelte ki.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Miniszterelnöki Kommunikáció

Orbán Viktor a Digitális Polgári Kör kecskeméti rendezvényén arról beszélt, hogy a „háború ördögei” gyakran azt sugallják, hogy a konfliktus előnyökkel járhat, de ezt szerinte el kell hessegetni.

A béke mellett kell kiállni, ugyanis csak ez garantálja Magyarország biztonságát

– tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a 2026-os választás lesz a háború előtti utolsó lehetőség Magyarország számára. A miniszterelnök szerint ugyanis ha Brüsszel-párti kormány kerül hatalomra, az ország könnyen belekerülhet a háborús folyamatokba.

„Ha nemzeti kormányunk lesz, akkor van esélyünk, hogy kimaradjunk belőle” – rögzítette. Orbán Viktor ezzel a választás tétjét nemzetbiztonsági szintre emelte.

Orbán Viktor: tárgyalóasztalhoz kell ültetni a nagyhatalmakat

Csiszár Jenő felidézte Jeffrey Sachs amerikai közgazdász véleményét, miszerint Magyarország diplomáciai helyzete Európában ritkaságnak számít.

Orbán Viktor szerint az országnak agyasan, előrelátóan kell cselekednie, és „sosem szabad buta embereket a hazánk élére választani, mert az árát többszörösen fizetjük meg”.

A kormányfő kiemelte, hogy szakmai munkacsoportok már dolgoznak a választás utáni időszak tervein, és azt is megvizsgálják, hogy mi mehetett félre az elmúlt 15 évben a nagyhatalmak között.

Egyezkedünk az amerikaiakkal és az oroszokkal is arról, milyen gazdasági együttműködés lehet 2026 után

– mondta. Jelezte, hogy a kormány a jelenlegi szankciós térben mozog, de a megállapodások révén a világ lehetőségei kitágulhatnak Magyarország számára. Decemberben egy hatalmas magyar üzleti delegáció megy majd Moszkvába, kifejezetten üzleti kérdésekről tárgyalni.

A Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott novemberi moszkvai tárgyaláson már sikerült biztosítani, hogy Magyarország az elkövetkező időszakban is megkapja a leszerződött gáz- és olajmennyiséget, fenntartva a hazai energiabiztonságot. Olyan magyar vállalatok pedig, mint a Mol, új üzleti lehetőségeket kaptak az orosz piacon, miközben a kormány a nemzeti érdekeket képviseli, és nem avatkozik bele az üzleti tárgyalásokba.