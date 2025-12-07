Deviza
Folytatódik az átlagosnál enyhébb időjárás a jövő héten is – az első napokban brutális meleg lesz

Folytatódik az átlagosnál enyhébb időjárás a jövő héten is, de marad a borult, párás, gyakran ködös idő, néhol szitálás is várható. A hőmérséklet csúcsértéke a hét első felében 10 Celsius-fok körül alakul, majd csökken a nappali felmelegedés mértéke és vasárnap már csak 1-5 fok valószínű a legmelegebb órákban. A hét második felében ködös lesz az időjárás.
VG
2025.12.07, 16:15
Frissítve: 2025.12.07, 16:32

Hétfőn többnyire erősen felhős vagy borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható – derül ki a HungaroMet Zrt. időjárás-előrejelzéséből. A szitálás mellett főként az ország északnyugati felében gyenge intenzitású eső is valószínű. A déli, délnyugati szelet csak néhol kísérhetik élénk lökések.

időjárás Budapest
Folytatódik az átlagosnál enyhébb időjárás a jövő héten is / Fotó: Mudra László / Budapesti Corvinus Egyetem

A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 6 és 9 fok között változik. Kedden reggel még többfelé borult, helyenként ködös idő valószínű. Napközben némileg csökken a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, de főleg keleten borult marad az idő. Északkeleten, a határ mentén lehet gyenge eső. A szél mérsékelt marad. A minimum 0 és plusz 6, a maximum többnyire 8 és 13 fok között valószínű, de északkeleten kissé hűvösebb lehet.

Szerdára virradóra megnövekszik a felhőzet, helyenként köd képződik, utóbbi napközben nem mindenütt oszlik fel, viszont a felhőzet nagyobb területen csökken. Csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 4, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 8 és 13 fok között alakul, de a tartósan ködös részeken hidegebb lesz.

Ködös időjárás lesz a hét második felében

Csütörtökre virradóra nagy területen köd, rétegfelhőzet képződik, amelyek nagy része napközben is tartósan megmarad. Csapadék nem valószínű. Az északiasra forduló szél helyenként megélénkül. Hajnalban a hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között, kora délután általában 4 és 9 fok között várható. Péntekre virradóra romlanak, napközben javulnak a látási viszonyok, de nagyrészt borult, párás marad az idő és néhol előfordulhat szitálás. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul.

Szombaton nagyrészt tartósan borult, párás idő várható, néhol előfordulhat szitálás. A légmozgás gyenge marad. A hőmérséklet hajnalban mínusz 2 és plusz 3, délután 1 és 5 fok között valószínű. Vasárnap nagyrészt tartósan borult, párás idő valószínű és néhol előfordulhat szitálás. A légmozgás gyenge marad. Hajnalban a hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3, délután 1 és 5 fok között valószínű.

