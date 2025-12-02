Bővülő lakóingatlan-kínálat, piacmozgató Otthon Start program – ezt mondják most a finanszírozói oldalon

A rendezvényen Zsámboki Zoltán, az MFB vezérigazgató-helyettese, Dénes Gábor, az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója, Ezer Rezső, a Futureal Development Holding Ingatlanforgalmazó igazgatója (a vállalatcsoporton belül a Cordia foglalkozik lakóingatlanok fejlesztésével), valamint Balogh Péter, az MBH Bank Nagyvállalati és Speciális Hitelezés területének ügyvezetője folytatott szakmai beszélgetést Csiki Gergely, a Portfolio lapigazgatójának moderálása mellett – számol be róla az Origo. A lap szerint a résztvevők által érintett számos téma mellett abban egyetértés mutatkozott, hogy az ingatlanpiacon az egyensúlyi helyzet elérése, de legalábbis abba az irányba haladás a kívánatos. Ennek elérése pedig már a finanszírozói oldalon kezdődik.

A lakóingatlan-piac oldalának támogatása segíti a piaci egyensúly elérését – derült ki az MFB Zrt. által szervezett szakmai beszélgetésen / Fotó: Béres Attila (illusztráció)

A lakóingatlan-piac kínálati oldalának támogatása segíti a piaci egyensúlyt

A lakhatási nehézségek nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában akut, egyszerre gazdasági és társadalmi problémát jelentenek. A magyarországi összetevők között ott vannak a jövedelmekhez képest magas lakásárak (ami ugyanakkor egyáltalán nem magyar sajátosság!), a kereslethez képest elégtelen mennyiségű új lakás, s az, hogy a társadalom erős szociokulturális berögződései miatt a lakhatás saját tulajdonú lakással való megoldása sokak fundamentális célja (eltérően például a német lakáspiactól, mely mind kínálati, mind keresleti oldalon elsősorban bérlakáspiacként működik). Ezért az állam a piaci egyensúlytalanság mérséklése érdekében belenyúl a piaci folyamatokba,

akár keresleti (Otthon Start program támogatott hitel),

akár kínálati oldalon.

Például az említett lakásszámhiány esetén az államnak szerepvállalása van a kérdésben, ennek markáns eleme a 300 milliárd forint keretösszegű Lakhatási Tőkeprogram. Ott vannak az állami intézmények szerepvállalásai, például a piaci igényekre reagáló, imént említett MFB Társasház Plusz Hitelprogram is – idézi fel a szakmai beszélgetés kapcsán az Origo.

A lap beszámolója szerint a résztvevők egyetértettek abban, hogy a lakóingatlan-piac kínálati oldalának támogatása az egyik eszköz a piaci egyensúlytalanság csökkentésében. „Ha elegendő lakás épül, az embereknek nem lesznek lakásproblémáik, az elégtelen számú lakás ugyanakkor megborítja a piaci egyensúlyt” – idézi a rendezvényről az Origo Zsámboki Zoltánt annak kapcsán, hogy az MFB fejlesztési bankként jelenik meg a lakóingatlan-piac finanszírozói oldalán. A vezérigazgató-helyettes hozzátette: ötlet, kezdeményezés szerencsére van elég, de szakosított pénzintézetként ezekből a legjobbakat kívánják megvalósuláshoz segíteni.