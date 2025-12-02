Deviza
Bővülő lakóingatlan-kínálat, piacmozgató Otthon Start program – ezt mondják most a finanszírozói oldalon

Szakmai kerekasztalt rendezett a Magyar Fejlesztési Bank (MFB Zrt.), a lakóingatlan-piac helyzetével foglalkozó rendezvényén a résztvevők átfogó igényű kitekintéssel készültek a hazai lakóingatlan-piaci helyzetről. A finanszírozási oldalt képviselő szakemberek és döntéshozók szerint új lakásokra változatlanul nagy számban van szükség, az Otthon Start program lendülete pedig megmarad.
VG
2025.12.02, 17:24
Frissítve: 2025.12.02, 18:22

A rendezvényen Zsámboki Zoltán, az MFB vezérigazgató-helyettese, Dénes Gábor, az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója, Ezer Rezső, a Futureal Development Holding Ingatlanforgalmazó igazgatója (a vállalatcsoporton belül a Cordia foglalkozik lakóingatlanok fejlesztésével), valamint Balogh Péter, az MBH Bank  Nagyvállalati és Speciális Hitelezés területének ügyvezetője folytatott szakmai beszélgetést Csiki Gergely, a Portfolio lapigazgatójának moderálása mellett – számol be róla az Origo. A lap szerint a résztvevők által érintett számos téma mellett abban egyetértés mutatkozott, hogy az ingatlanpiacon az egyensúlyi helyzet elérése, de legalábbis abba az irányba haladás a kívánatos. Ennek elérése pedig már a finanszírozói oldalon kezdődik.

BA20160805_5699, lakóingatlan
A lakóingatlan-piac oldalának támogatása segíti a piaci egyensúly elérését derült ki az MFB Zrt. által szervezett szakmai beszélgetésen / Fotó: Béres Attila (illusztráció)

A lakóingatlan-piac kínálati oldalának támogatása segíti a piaci egyensúlyt

A lakhatási nehézségek nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában akut, egyszerre gazdasági és társadalmi problémát jelentenek. A magyarországi összetevők között ott vannak a jövedelmekhez képest magas lakásárak (ami ugyanakkor egyáltalán nem magyar sajátosság!), a kereslethez képest elégtelen mennyiségű új lakás, s az, hogy a társadalom erős szociokulturális berögződései miatt a lakhatás saját tulajdonú lakással való megoldása sokak fundamentális célja (eltérően például a német lakáspiactól, mely mind kínálati, mind keresleti oldalon elsősorban bérlakáspiacként működik). Ezért az állam a piaci egyensúlytalanság mérséklése érdekében belenyúl a piaci folyamatokba, 

  • akár keresleti (Otthon Start program támogatott hitel), 
  • akár kínálati oldalon. 

Például az említett lakásszámhiány esetén az államnak szerepvállalása van a kérdésben, ennek markáns eleme a 300 milliárd forint keretösszegű Lakhatási Tőkeprogram. Ott vannak az állami intézmények szerepvállalásai, például a piaci igényekre reagáló, imént említett MFB Társasház Plusz Hitelprogram is – idézi fel a szakmai beszélgetés kapcsán az Origo.

A lap beszámolója szerint a résztvevők egyetértettek abban, hogy a lakóingatlan-piac kínálati oldalának támogatása az egyik eszköz a piaci egyensúlytalanság csökkentésében. „Ha elegendő lakás épül, az embereknek nem lesznek lakásproblémáik, az elégtelen számú lakás ugyanakkor megborítja a piaci egyensúlyt” – idézi a rendezvényről az Origo Zsámboki Zoltánt annak kapcsán, hogy az MFB fejlesztési bankként jelenik meg a lakóingatlan-piac finanszírozói oldalán. A vezérigazgató-helyettes hozzátette: ötlet, kezdeményezés szerencsére van elég, de szakosított pénzintézetként ezekből a legjobbakat kívánják megvalósuláshoz segíteni.

Kérdés ugyanakkor, hogy finanszírozói, fejlesztői oldalon működő partnerek hogyan fogadják például a legfeljebb 50 lakásos társasházak finanszírozására ajánlott MFB-hitelprogramot, hiszen a nagybankok hatékonyságot és méretgazdaságosságot egyaránt vizsgálnak minden ingatlanprojektnél, mostani finanszírozási modelljük pedig elsősorban ennél nagyobb lakásszámú társasházakra koncentrál. Erről a kérdésről egymáshoz képest eltért a résztvevők értékelése.

További részletek az Origo beszámolójában olvashatók.

