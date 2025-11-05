Újabb siker az ingatlanpiacon: óriási lendülettel haladnak az építkezések – hamarosan átvehetők a Lakhatási Tőkeprogram első otthonai

Megjelentek az első, már értékesítés alatt álló ingatlanok a Lakhatási Tőkeprogramból, amely a hazai lakáspiac egyik legnagyobb állami-piaci együttműködésében akár 30 ezer új otthon felépítését teheti lehetővé. A programban eddig tíz alapkezelő indított beruházásokat, összesen 160 milliárd forintnyi állami kötelezettségvállalással.

A Lakhatási Tőkeprogram első lakásai már megjelentek a kínálatban, a következő hat évben akár 30 ezer új ingatlan épülhet / Fotó: Németh András Péter

Elindultak az első fejlesztések a Lakhatási Tőkeprogramban, amely a következő hat évben a magyar lakáspiac kínálatát érezhetően bővítheti. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Tőkeholding közös kezdeményezése a 300 milliárd forintos állami forrás mellé magántőkét és banki hitelt is bevon, így összesen akár ezermilliárd forint értékű ingatlanfejlesztés valósulhat meg.

Ez éves szinten mintegy ötezer új lakás, bérlakás és kollégiumi férőhely megépítését jelenti.

Az eddig megszokott évi 15 ezer új lakás mellé így a program akár harmadával is növelheti az éves építési volument. A hatás nemcsak a kínálat bővülésében, hanem a lakásmobilitás erősödésében is megmutatkozhat, hiszen az új építésű otthonokhoz költözők a régi ingatlanjaikat is piacra viszik.

„Október végével tíz alapkezelő indíthatta el beruházásait, 160 milliárd forintos állami kötelezettségvállalás mellett. A tőkeprogram teljes, 300 milliárd forintos keretösszegének kihelyezése várhatóan 2026 első negyedévéig valósulhat meg” – közölte Buda Sándor, a Nemzeti Tőkeholding elnök-vezérigazgatója.

A Lakhatási Tőkeprogram első ingatlanjai már a piacon vannak

Az első projektek Budapesten és Debrecenben már megjelentek a piacon, közel 700 új lakással. Egyes fejlesztéseknél funkcióváltás révén irodákból, intézményekből alakítanak ki lakóingatlanokat. A kivitelezések előrehaladtával az első átadások 2026 második felében várhatók, a tömeges kulcsátadások pedig 2027-re.

A tőkeprogramba csak olyan alapkezelők kerülhettek be, amelyek legalább 25 milliárd forintnyi vagyont kezelnek, és piaci alapon működnek. A befektetésekhez minimum 30 százaléknyi magánforrás is szükséges, a hozamelvárás pedig 10 százalék körül alakul.