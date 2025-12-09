Pattant a Richter és a 4iG, inflációs adat támasztja a forintot
A BUX 108 570 ponton zárt, ami közel kétharmad százalékos plusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel nagyjából együtt mozgott a német DAX indexszel, s kissé alulmúlta a régiós versenytárs lengyel WIG indexet. A forintot ma a kedvező inflációs adat segítette.
Amerika kamatvágásra vár
Az aktuális árazások alapján a piaci szereplők szinte biztosra veszik az irányadó célsáv újabb 25 bázispontos csökkentését. A kamatpályára vonatkozó jelenlegi árazások alapján a következő kamatcsökkentésre jövő júniusban kerülhet sor, továbbá egy harmadik kamatcsökkentésre is számítanak a jövő év végéig, így jövő decemberre 3,00-3,25 százalékra mérséklődhet az irányadó célsáv.
Ma a széles piacot leképező S&P 500 minimális pluszba kapaszkodott. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite irányt keresett. A klasszikus Dow Jones ipari átlag csekély emelkedést mutatott.
Pesti parkett: pattant a Richter
Az OTP 33 830 forinton zárt, közel félszázalékos pluszban.
A Mol 2930 forintnál zárta a napot, bő fél százalékot emelkedve.
A Richter 9680 forinton zárt, ami közel 2 százalékos pattanás.
A Magyar Telekom 1 730 forintig csúszott, s ez majd másfél százalékos esés.
A 4iG 4480 forintig jutott, közel 4 százalékot menetelve.
De a Rába is közel 3 százalékot emelkedett.
Inflációs adatok segítették a forintot
Tegnap erőteljes felpattanást láthattunk az euró-forint árfolyamában, a 384-es ellenállás felett zárt a jegyzés. Ma azonban
a vártnál alacsonyabb infláció forinterősödést indított.
Az MNB kommunikációjában a jövő héten még nem várható érdemi változás. Ugyanakkor érdemes figyelni az új inflációs jelentés keretszámaira, a legutóbbi jegyzőkönyvben jelezték, hogy ez befolyásolja majd a jövő évi monetáris politikát.
A 30 napos mozgóátlag 383,83-nál jelent ellenállást, illetve a 384-es szintre kell külön figyelni a következő napokban. Áttörése esetén 386,23-nál és 387 közelében adódnának újabb technikai akadályok.
Ma 383,7 közelében zárt az euró-forint.