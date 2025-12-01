Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
kriptopiac
MicroStrategy
bitcoin
tether

Decemberben is folytatódik a bitcoin zuhanása, és a kilátások sem biztatók

A legnagyobb kriptovaluta hétfőn ismét nagyot esett. A bitcoin zuhanását több dolog is erősíti, miközben nem érkeztek meg az esésben nagy lehetőséget látó vásárlók.
K. B. G.
2025.12.01, 13:55

A borzasztóan sikerült november végére kicsit magára talált a bitcoin, és az árfolyam ismét a 90 ezer dolláros szint fölé került, ám a decembert ismét zuhanással indította a legnagyobb kriptovaluta.

bitcoin, bitcoin esés
Nincs, ami megállítaná a bitcoint a lejtőn / Fotó: Quality Stock Arts / Shutterstock

A bitcoin esése szokás szerint szinte a teljes kriptopiacot magával rántotta, a legnagyobb kriptodeviza árfolyama hétfő hajnalban 6 százalékos mínuszban is volt, és 86 ezer dollár alá is esett, de gyengült az ether és a solana árfolyama is. A kriptopiac október közepe óta gyengélkedik, amikor alig pár nappal a bitcoin 126 ezer dollár fölötti csúcsa után egyetlen nap 19 milliárd dollárnyi tőkeáttétes pozíció égett el.

Sean McNulty, a FalconX ázsiai–csendes-óceáni származtatott piacokért felelős vezetője a Bloombergnek elmondta, hogy a december kockázatkerüléssel indult, és a fő aggodalmat az ETF-ekbe áramló pénzek lassulása, valamint az esés megvásárlásának elmaradása okozza, így a strukturális szempontok további esés mellett szólnak. A kereskedő szerint a következő fontos támasz a 80 ezer dolláros szint lehet.

Még a Strategy is eladóvá válhat, miközben a kriptopiac kedvenc dollárpótlékával szemben is merültek fel kérdések

A befektetők aggodalmát az is fokozza, hogy pénteken a Strategy vezérigazgatója, Phong Le egy podcastben arról beszélt, hogy a cég akár el is adhat bitcointartalékából, ha az mNAV (market-cap-to-net-asset-value, a piaci kapitalizáció és a cég által felhalmozott bitcoin hányadosa) 1 alá csökken.  

A cégvezető szerint az osztalékok fizetését segíthetik a bitcoineladásokkal, de az értékesítés mellett csak a végső esetben döntenek. 

A Strategy mintegy 56 milliárd dollárnyi bitcoint halmozott fel az évek során.

Ezeket az osztalékokat olyan, inkább hitelre emlékeztető részvények után kell a cégnek fizetnie, melyek kibocsátásából bitcoinokat vett a cég. Azonban míg a bitcoin emelkedése esetén jó döntésnek tűnt 8-10 százalékos kamat mellett vásárolni a legnagyobb kriptóból, addig az eszköz esésekor már nem jön ki a matek. A cég honlapja szerint az mNAV 1,19-ra esett a korábbi 2 fölötti értékről.

Mindeközben az S&P Global leminősítette a múlt héten a legfontosabb stabilcoint, az USDT-t kiadó Tether fedezetét, jelezve, hogy a bitcoin további esése mellett a dollárhoz kötött eszköz mögött elégtelen maradhat a fedezet. Szombaton pedig a kínai jegybank adott ki figyelmeztetést a virtuális pénzek okozta kockázatokkal kapcsolatban, és sürgette, hogy a hatóságok lépjenek fel az illegális tevékenységekkel szemben.

