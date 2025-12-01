Még ma hívja a brókert, ha karácsonyra osztalékelőleget szeretne az ex-Duna House-tól
Mindösszesen 750 000 000 forint összegű osztalékelőleg kifizetéséről döntött pénteken a DH GROUP (azelőtt Duna House Group) rendkívüli közgyűlése a csoport 2025-ös adózott eredménye terhére, amelyet teljes egészében az A sorozatú törzsrészvényekre költenek, míg a B sorozatú dolgozói részvények nem részesülnek a kifizetésből – közölte a társaság igazgatósága.
Az 5 forint névértékű törzsrészvényekre bruttó 21,81 forintot osztanak vissza a részvényeseknek ez év december 12-én.
Még fontosabb határidő, hogy amennyiben valaki osztalékelőleget szeretne, legkésőbb még ma, azaz hétfőn meg kell vásárolnia a DH Group részvényeit.
Osztalékelőlegre ugyanis az a részvényes jogosult, akinek a részvények az osztalékelőleg-fizetés fordulónapján, azaz december 3-án a tulajdonában vannak. Ez pedig a T+2 napos elszámolás miatt csak akkor valósul meg, ha legkésőbb 1-jén kötik az ügyletet.
A társaságot a kamatfizetési kötelezettség nem terheli a december 12. napját követő osztalékelőleg-felvétel esetén.
A rendkívüli közgyűlés szeptember 30-i fordulónappal az osztalékelőleg kifizetését megalapozó évközi beszámolót és közbenső mérleget fogadott el, mely szerint a harmadik negyedév végéig a teljes átfogó jövedelem 3,58 milliárd forint volt, a mérlegfőösszeg pedig meghaladta a 20 milliárd forintot.
Szintén ez a közgyűlés döntött arról is, hogy a csoport elnevezése DH Groupra módosul, amit vélhetőleg a nemzetközi terjeszkedés – legutóbb spanyol akvizíciókról döntöttek – tett szükségessé.