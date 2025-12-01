Deviza
EUR/HUF380.81 -0.23% USD/HUF327.23 -0.52% GBP/HUF433.84 -0.39% CHF/HUF408.16 -0.33% PLN/HUF89.99 -0.13% RON/HUF74.83 -0.08% CZK/HUF15.74 -0.31% EUR/HUF380.81 -0.23% USD/HUF327.23 -0.52% GBP/HUF433.84 -0.39% CHF/HUF408.16 -0.33% PLN/HUF89.99 -0.13% RON/HUF74.83 -0.08% CZK/HUF15.74 -0.31%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,474.99 +0.93% MTELEKOM1,764 +0.34% MOL2,982 +2.41% OTP34,570 +1.04% RICHTER9,780 +0.46% OPUS524 -2.86% ANY7,060 -0.85% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,400 0% BUMIX10,314.99 -0.85% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,356.23 +0.46% BUX110,474.99 +0.93% MTELEKOM1,764 +0.34% MOL2,982 +2.41% OTP34,570 +1.04% RICHTER9,780 +0.46% OPUS524 -2.86% ANY7,060 -0.85% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,400 0% BUMIX10,314.99 -0.85% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,356.23 +0.46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kifizetés
Duna House Group
ingatlan

Még ma hívja a brókert, ha karácsonyra osztalékelőleget szeretne az ex-Duna House-tól

Decemberi kifizetés a terjeszkedő csoporttól. Még ma meg kell venni a DH Group (azelőtt Duna House Group) részvényeit, ha valaki karácsonyra osztalékelőleget szeretne.
VG
2025.12.01, 14:07
Frissítve: 2025.12.01, 14:18

Mindösszesen 750 000 000 forint összegű osztalékelőleg kifizetéséről döntött pénteken a DH GROUP (azelőtt Duna House Group) rendkívüli közgyűlése a csoport 2025-ös adózott eredménye terhére, amelyet teljes egészében az A sorozatú törzsrészvényekre költenek, míg a B sorozatú dolgozói részvények nem részesülnek a kifizetésből – közölte a társaság igazgatósága.

210403_dunahouse_20 duna house
Ex-Duna House: karácsonyi osztalékelőleg / Fotó: Vémi Zoltán

Az 5 forint névértékű törzsrészvényekre bruttó 21,81 forintot osztanak vissza a részvényeseknek ez év december 12-én.

Még fontosabb határidő, hogy amennyiben valaki osztalékelőleget szeretne, legkésőbb még ma, azaz hétfőn meg kell vásárolnia a DH Group részvényeit.

Osztalékelőlegre ugyanis az a részvényes jogosult, akinek a részvények az osztalékelőleg-fizetés fordulónapján, azaz december 3-án a tulajdonában vannak. Ez pedig a T+2 napos elszámolás miatt csak akkor valósul meg, ha legkésőbb 1-jén kötik az ügyletet.

A társaságot a kamatfizetési kötelezettség nem terheli a december 12. napját követő osztalékelőleg-felvétel esetén.

DUNAHOUSE részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
DUNAHOUSE részvény15:18:29
Árfolyam: 1,390 HUF -10 / -0.72 %
Forgalom: 33,674,825 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

A rendkívüli közgyűlés szeptember 30-i fordulónappal az osztalékelőleg kifizetését megalapozó évközi beszámolót és közbenső mérleget fogadott el, mely szerint a harmadik negyedév végéig a teljes átfogó jövedelem 3,58 milliárd forint volt, a mérlegfőösszeg pedig meghaladta a 20 milliárd forintot.

Szintén ez a közgyűlés döntött arról is, hogy a csoport elnevezése DH Groupra módosul, amit vélhetőleg a nemzetközi terjeszkedés – legutóbb spanyol akvizíciókról döntöttek – tett szükségessé.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu