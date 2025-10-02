Deviza
Hivatalos: kiderült, kiknek jár pontosan a novemberi nyugdíj-kiegészítés – megjelent a kormányrendelet, ezek a részletek

A kormány kiegészítő nyugdíjemelést rendel el, hogy megőrizze a nyugdíjak vásárlóértékét, és garantálja a 13. havi juttatás kifizetését. Az évközi nyugdíj-kiegészítést a jogosultak már novemberben megkapják a korábbi hónapok különbözeteivel együtt.
Németh Anita
2025.10.02, 06:27
Frissítve: 2025.10.02, 08:29

A nyugdíjasok és a nyugdíjak védelme a kormány számára kiemelt cél, és vállalta, hogy idén is megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét, és garantálja a visszaépített 13. havi nyugdíj februári kifizetését – így kezdődik a szerda este a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet, amellyel a kabinet idén is ad nyugdíj-kiegészítést.

nyugdíjkiegészítés
A kormány idén is ad nyugdíj-kiegészítést / Fotó: Vémi Zoltán

A kormányrendelet a nyugdíjak kiegészítését arra hivatkozva nyújtja, hogy ha a fogyasztói árak növekedésének az adott évben várható mértéke legalább 1 százalékponttal meghaladja a január havi nyugdíjemelés mértékét, akkor november hónapban – január 1-jére visszamenőleges hatállyal – kiegészítő nyugdíjemelést kell végrehajtani.

Az emelés során a nyugdíjasok esetében mért fogyasztóiár-növekedés várható mértékét kell figyelembe venni, ha az meghaladja az általános fogyasztóiár-növekedés várható mértékét. 

Ennek nyomán a kormány 1,6 százalékos emelést ad.

A nyugdíjasok és az emelésben érintett más ellátásokban részesülők novemberben az emelt összegű ellátáson kívül januárig visszamenőleg megkapják az első tíz hónapra és a tizenharmadik havi nyugdíjra, ellátásra járó különbözetet is.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) alapján a következő ellátásokat emeli hivatalból a kormány:

  1. az öregségi nyugdíjat, 
  2. az özvegyi nyugdíjat, 
  3. a szülői nyugdíjat,
  4. az árvaellátást,
  5. a baleseti hozzátartozói nyugellátást, 
  6. a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot, 
  7. a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát, 
  8. a korhatár előtti ellátást,
  9. a szolgálati járandóságot,
  10. az átmeneti bányászjáradékot, 
  11. a táncművészeti életjáradékot, 
  12. a rokkantsági ellátást,
  13. a rehabilitációs ellátást,
  14. a baleseti járadékot, 
  15. a bányászok egészségkárosodási járadékát, 
  16. a fogyatékossági támogatást,
  17. a vakok személyi járadékát,
  18. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
  19. a polgármesterek közszolgálati járadékát,
  20. a kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás, az árvák kiegészítő támogatása és a  honvédek baleseti járadékra való jogosultsága megállapításának és folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
  21. a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
  22. a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
  23. a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátást,
  24. a házastársi pótlékot,
  25. a házastárs után járó jövedelempótlékot,
  26. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot, 
  27. a nemzeti gondozási díjat és
  28. az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelést, illetve juttatást, amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2025. január havi emeléséről szóló 452/2024. (XII. 30.) kormányrendelet 1. §-a alapján emelés járt.

Az emelt összegű fenti ellátásokat a jogosultak már novemberben megkapják a korábbi hónapok különbözeteivel együtt.

Orbán Viktor a nyugdíjemelést már szerdán beharangozta a közösségi oldalán. A kormányfő közölte, hogy átlagosan több mint 51 ezer forintot kapnak a nyugdíjasok. Mint ahogy a facebookos oldalára feltöltött videóban kifejtette, „az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szoktuk emelni”.

Összesen 122 milliárd forintot fordítanak a nyugdíjak kiegészítésére, de ezt a kiadást a költségvetésben már korábban betervezték, rendelkezésre áll hozzá a forrás.

Az 2025-ös év eleji nyugdíjemelés 3,2 százalék volt, ezt korrigálják most tehát 1,6 százalékkal. Ennek oka, hogy az év elején még a kormány 3,2 százalékos inflációval számolt az idei év egészére, mostanra azonban úgy látszik, magasabb lesz az éves infláció. A Központi Statisztikai Hivatal által szeptember elején közzétett utolsó adatok alapján a január–augusztus időszakban 4,7 százalék volt az általános infláció, viszont a nyugdíjas infláció magasabb, 4,8 százalék lett. 

