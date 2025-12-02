Több tízmillió forintot osztott szét a One: taroltak a magyar innovációk – látássérülteknek és ADHD-soknak is segítenek a nyertes platformok

Nyolc hazai digitális fejlesztés összesen 20 millió forint támogatást kapott a One Digitális Díj idei pályázatán. A mezőny főként olyan alkalmazásokból és technológiai megoldásokból állt, amelyek társadalmi, oktatási vagy fenntarthatósági problémákra kínálnak digitális válaszokat – ezek egy része már működő szolgáltatás, mások fejlesztési szakaszban vannak.

Sokaknak segítenek a One Digitális Díj idei pályázatán díjazott magyar innovációk / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Széles mezőnyből választotta ki a One Alapítvány a díjazott megoldásokat

A közel száz beérkezett pályázat közül a zsűri három kategóriában – közösségfejlesztés, MI-alapú oktatási innovációk és fenntarthatósági digitális megoldások – választotta ki az idei győzteseket. A nyertes projektek a digitális eszközökkel nehezen elérhető vagy alulreprezentált csoportok problémáira reagálnak: látássérültek hétköznapi kihívásaira, pedagógushiányra, oktatási esélyegyenlőtlenségekre vagy éppen az online szolgáltatások rejtett karbonlábnyomára.

Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója szerint a díj olyan kezdeményezéseket emel fókuszba, amelyek valós élethelyzetekre adnak digitális választ:

„Fontosnak tartjuk, hogy olyan fejlesztéseket támogassunk, amelyek a technológiát nem önmagában kezelik, hanem a mindennapi élet problémáinak megoldására használják. A One Digitális Díjjal immár hatodik alkalommal ismerhettük el azokat a magyar innovátorokat, akik fejlesztéseikkel kézzelfogható társadalmi értéket teremtenek.”

Gyerekfelügyelet, látássérültek támogatása, digitális pályaorientáció

A közösségfejlesztési kategória első díját a Mamasitter platform kapta, amely a kisgyermekes szülők egymás közti segítségnyújtását digitalizálja. A szolgáltatás a szülők időhiányára reagál, és a gyerekfelügyelet közösségi alapon történő megszervezésével csökkentheti a munkavállalási hátrányokat is.

A második díjat egy offline működő színfelismerő alkalmazás kapta, amely hétköznapi környezetben segíti a látássérültek önállóságát. A harmadik helyezett a xyMetri pályaorientációs modulja lett, amely digitális eszközökkel támogatja a tanulók pályaválasztását és az iskolák statisztikai visszajelzését.