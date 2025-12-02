Deviza
Több tízmillió forintot osztott szét a One: taroltak a magyar innovációk – látássérülteknek és ADHD-soknak is segítenek a nyertes platformok

Az ország egyik legnagyobb telekommunikációs vállalat alapítványa idén is átadta a digitális díjat, amelynek célja olyan digitális innovációk támogatása, amelyek kézzelfogható társadalmi hatást gyakorolnak a közösségek fejlődésére, az oktatás minőségének javítására és a környezeti fenntarthatóság előmozdítására. A One Alapítvány által felkért zsűri által elismert pályázatok között megtalálható mesterséges intelligenciával támogatott gyerekfelügyeleti applikáció, offline működő színfelismerő alkalmazás látássérülteknek, valamint sajátos nevelési igényű gyermekeket segítő oktatási platform is.
Zováthi Domokos
2025.12.02, 16:04
Frissítve: 2025.12.02, 16:05

Nyolc hazai digitális fejlesztés összesen 20 millió forint támogatást kapott a One Digitális Díj idei pályázatán. A mezőny főként olyan alkalmazásokból és technológiai megoldásokból állt, amelyek társadalmi, oktatási vagy fenntarthatósági problémákra kínálnak digitális válaszokat – ezek egy része már működő szolgáltatás, mások fejlesztési szakaszban vannak.

OneBányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatójaMajka
Sokaknak segítenek a One Digitális Díj idei pályázatán díjazott magyar innovációk / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Széles mezőnyből választotta ki a One Alapítvány a díjazott megoldásokat

A közel száz beérkezett pályázat közül a zsűri három kategóriában – közösségfejlesztés, MI-alapú oktatási innovációk és fenntarthatósági digitális megoldások – választotta ki az idei győzteseket. A nyertes projektek a digitális eszközökkel nehezen elérhető vagy alulreprezentált csoportok problémáira reagálnak: látássérültek hétköznapi kihívásaira, pedagógushiányra, oktatási esélyegyenlőtlenségekre vagy éppen az online szolgáltatások rejtett karbonlábnyomára.

Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója szerint a díj olyan kezdeményezéseket emel fókuszba, amelyek valós élethelyzetekre adnak digitális választ:
„Fontosnak tartjuk, hogy olyan fejlesztéseket támogassunk, amelyek a technológiát nem önmagában kezelik, hanem a mindennapi élet problémáinak megoldására használják. A One Digitális Díjjal immár hatodik alkalommal ismerhettük el azokat a magyar innovátorokat, akik fejlesztéseikkel kézzelfogható társadalmi értéket teremtenek.”

Gyerekfelügyelet, látássérültek támogatása, digitális pályaorientáció

A közösségfejlesztési kategória első díját a Mamasitter platform kapta, amely a kisgyermekes szülők egymás közti segítségnyújtását digitalizálja. A szolgáltatás a szülők időhiányára reagál, és a gyerekfelügyelet közösségi alapon történő megszervezésével csökkentheti a munkavállalási hátrányokat is.

A második díjat egy offline működő színfelismerő alkalmazás kapta, amely hétköznapi környezetben segíti a látássérültek önállóságát. A harmadik helyezett a xyMetri pályaorientációs modulja lett, amely digitális eszközökkel támogatja a tanulók pályaválasztását és az iskolák statisztikai visszajelzését.

Oktatás és MI: 0–24-ben működő szakmai támogatástól az automatizált hatásmérésig

Az oktatási kategória győztese az SNI Suli lett, amely egy neurodiverzitásra épülő digitális oktatási platformot fejleszt. A now-fejlesztett MI-asszisztens 24 órás szakmai támogatást nyújt pedagógusoknak és szülőknek, például autizmus, diszlexia vagy ADHD témáiban.

A második helyezett, a SpaceBuzz Hungary MI-alapú rendszere a diákok tudásszintjének és attitűdjének mérését automatizálná, amely az oktatási intézmények közötti összehasonlíthatóságot is megkönnyíti.

Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára a pályázatok kapcsán elmondta, hogy a beérkezett fejlesztések nemcsak technológiai újdonságot jelentenek, hanem valós társadalmi igényekre adnak választ, legyen szó

  • oktatásról,
  • közösségépítésről
  • vagy fenntarthatóságról.

Kiemelte:

ezek a kezdeményezések fontos építőkövei annak a digitálisan felkészült Magyarországnak, amelyet közösen szeretnénk megteremteni.

Fenntarthatóság: a rejtett digitális karbonlábnyom mérhetővé válik

A fenntarthatósági kategória győztese a Beeco lett, amely egy mobilalkalmazás keretében lábnyomkalkulátort, zöld eseménynaptárt és személyre szabott edukációs tartalmakat a felhasználóknak.

A megosztott második helyezettek – a Carbon.Crane és a Hello Green Web – a digitális karbonkibocsátás mérésére és csökkentésére fejlesztenek megoldásokat. Ezek a technológiák egyre fontosabbá válnak, mivel a weboldalak és szerverek energiafogyasztása a vállalati működés jelentős, de gyakran láthatatlan része.

Különdíj: digitális eszközkölcsönző hátrányos helyzetűeknek

A Máltai Digitális Eszközkölcsönző projekt különdíjat kapott. A program különlegessége, hogy hajléktalan emberek segítik társaikat a digitális ügyintézésben és az online álláskeresésben. A támogatás a működő rendszert fejleszti tovább képzési modullal és videós tananyagokkal.

A díjazott fejlesztések a társadalmi innováció és a digitális gazdaság határterületein mozognak. A támogatások olyan területeket érintenek, amelyek hosszabb távon munkaerőpiaci integrációt, oktatási esélyegyenlőséget, valamint energia- és költséghatékonyságot javíthatnak – ezáltal közvetve a gazdasági növekedéshez is hozzájárulnak.

A One Magyarország veszi át a Direct One teljes hazai műholdas ügyfélkörének kiszolgálását , miután a 4iG csoporthoz tartozó DIGI tranzakcióját a GVH jóváhagyta, majd a DIGI beolvadt a One-ba. A Direct One műholdas előfizetői automatikusan átkerülnek a One Magyarországhoz, a szolgáltatás nagy része változatlanul megmarad, ugyanakkor az e-Pack kedvezmény a jelenlegi formájában megszűnik.

