Deviza
EUR/HUF389,86 +0,62% USD/HUF337,95 +0,71% GBP/HUF452,28 +0,72% CHF/HUF432,15 +0,65% PLN/HUF91,39 +0,18% RON/HUF76,53 +0,55% CZK/HUF15,96 +0,48% EUR/HUF389,86 +0,62% USD/HUF337,95 +0,71% GBP/HUF452,28 +0,72% CHF/HUF432,15 +0,65% PLN/HUF91,39 +0,18% RON/HUF76,53 +0,55% CZK/HUF15,96 +0,48%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 900,59 +0,26% MTELEKOM2 065 0% MOL3 892 +3,49% OTP35 960 -1,75% RICHTER11 880 +1,52% OPUS515 +0,78% ANY7 260 -2,75% AUTOWALLIS154,5 -2,27% WABERERS4 810 -3,95% BUMIX9 511,14 +0,05% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 566,71 -1,16% BUX122 900,59 +0,26% MTELEKOM2 065 0% MOL3 892 +3,49% OTP35 960 -1,75% RICHTER11 880 +1,52% OPUS515 +0,78% ANY7 260 -2,75% AUTOWALLIS154,5 -2,27% WABERERS4 810 -3,95% BUMIX9 511,14 +0,05% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 566,71 -1,16%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
pénzvilág
bank
Gránit Bank

Lenyomta a piacot a Gránit Bank, pluszrekordprofittal zárta az évet

A bank történetének legeredményesebb évét zárta 2025-ben: az adózott eredmény 13,6 százalékkal haladja meg az előző év eredményét. A Gránit Bank adózás előtti eredménye pedig éves bázison 18,8 százalékkal bővült.
VG
2026.03.12, 11:28
Frissítve: 2026.03.12, 11:53

„A 2025-ös évet is a piaci átlagot meghaladó, dinamikus növekedéssel, kiváló költséghatékonysággal és portfólióminőséggel, valamint számos élenjáró – köztük generative és agentic AI alapú – innovációval zártuk, és a bank fundamentumai tovább erősödtek” – kommentálta Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója a bank csütörtök délelőtt megjelent gyorsjelentését.

Budapest,,Hungary,-,July,31,,2025:, Gránit Bank ,Logo,Or
Lenyomta a piacot a Gránit Bank / Fotó: Below the Sky / Shutterstock

A Gránit Bank a piaci átlag felett növekedett

  • A teljes hitelállomány egy év alatt 37,4 százalékkal bővült, miközben a bankszektor átlaga 6,2 százalék volt. 
  • A betétállomány 23,1 százalékkal emelkedett, szemben a piac 5,8 százalékos növekedésével. 
  • A bank mérlegfőösszege 2025 végére 1785 milliárd forintra nőtt, ami 11,7 százalékos bővülés az előző évhez képest.
  • A digitális üzleti modell továbbra is jelentős hatékonysági előnyt biztosít: a működési költség-bevétel arány 38,2 százalék volt, ami számottevően kedvezőbb a bankszektor 45,3 százalékos átlagánál. 
  • A bank portfólióminősége változatlanul kiváló, a nem teljesítő hitelek aránya mindössze 0,2 százalék, jóval a 2,1 százalékos piaci átlag alatt.

Innovatív fejlesztések

A Gránit Bank 2025-ben több innovatív digitális fejlesztést is bevezetett, köztük generative és agentic AI alapú megoldásokat, valamint új digitális fizetési és megtakarítási szolgáltatásokat. 

A mobilbanki alkalmazásban az elmúlt évben gyakorlatilag kétheti rendszerességgel jelentek meg újabb verziók és funkciók.
A nemzetközi terjeszkedés is folytatódott: a bank a román piacon 2024 végén indított cross-border szolgáltatás keretében 2025 végéig 11 ezer számlát nyitott, és megkezdte a spanyol piacra történő belépés előkészítését.

A Gránit Bankcsoport főbb pénzügyi mutatói

A Gránit Bankcsoport konszolidált adózott eredménye 2025-ben, az egy összegben elszámolt rendszeradók nélkül, 22,4 milliárd forint volt. A csoport mérlegfőösszege 1865 milliárd forintra emelkedett, míg a kezelt vagyon 16,3 százalékos növekedéssel az év végén 3877 milliárd forintot tett ki.
A csoport leányvállalatai szintén erős eredményeket értek el:

• Az Equilor Befektetési Zrt. adózott eredménye 3,6 milliárd forint volt, kezelt vagyona 816,7 milliárd forintra nőtt. 
• A Gránit Alapkezelő szintén 3,6 milliárd forint nyereséget ért el, miközben a kezelt vagyon 1416,7 milliárd forintra emelkedett. 
• A Gránit Lízing portfóliója 82,1 milliárd forintra bővült, ami 46,1 százalékos növekedés, jelentősen meghaladva a piac 7 százalékos bővülését.

A Gránit Bank részvényárfolyama csütörtök délelőtt 4,7 százalékkal, 10 300 forintra emelkedett. Az elmúlt egy évben viszont 26 százalékkal morzsolódott le a kurzus.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu