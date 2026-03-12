Lenyomta a piacot a Gránit Bank, pluszrekordprofittal zárta az évet
„A 2025-ös évet is a piaci átlagot meghaladó, dinamikus növekedéssel, kiváló költséghatékonysággal és portfólióminőséggel, valamint számos élenjáró – köztük generative és agentic AI alapú – innovációval zártuk, és a bank fundamentumai tovább erősödtek” – kommentálta Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója a bank csütörtök délelőtt megjelent gyorsjelentését.
A Gránit Bank a piaci átlag felett növekedett
- A teljes hitelállomány egy év alatt 37,4 százalékkal bővült, miközben a bankszektor átlaga 6,2 százalék volt.
- A betétállomány 23,1 százalékkal emelkedett, szemben a piac 5,8 százalékos növekedésével.
- A bank mérlegfőösszege 2025 végére 1785 milliárd forintra nőtt, ami 11,7 százalékos bővülés az előző évhez képest.
- A digitális üzleti modell továbbra is jelentős hatékonysági előnyt biztosít: a működési költség-bevétel arány 38,2 százalék volt, ami számottevően kedvezőbb a bankszektor 45,3 százalékos átlagánál.
- A bank portfólióminősége változatlanul kiváló, a nem teljesítő hitelek aránya mindössze 0,2 százalék, jóval a 2,1 százalékos piaci átlag alatt.
Innovatív fejlesztések
A Gránit Bank 2025-ben több innovatív digitális fejlesztést is bevezetett, köztük generative és agentic AI alapú megoldásokat, valamint új digitális fizetési és megtakarítási szolgáltatásokat.
A mobilbanki alkalmazásban az elmúlt évben gyakorlatilag kétheti rendszerességgel jelentek meg újabb verziók és funkciók.
A nemzetközi terjeszkedés is folytatódott: a bank a román piacon 2024 végén indított cross-border szolgáltatás keretében 2025 végéig 11 ezer számlát nyitott, és megkezdte a spanyol piacra történő belépés előkészítését.
A Gránit Bankcsoport főbb pénzügyi mutatói
A Gránit Bankcsoport konszolidált adózott eredménye 2025-ben, az egy összegben elszámolt rendszeradók nélkül, 22,4 milliárd forint volt. A csoport mérlegfőösszege 1865 milliárd forintra emelkedett, míg a kezelt vagyon 16,3 százalékos növekedéssel az év végén 3877 milliárd forintot tett ki.
A csoport leányvállalatai szintén erős eredményeket értek el:
• Az Equilor Befektetési Zrt. adózott eredménye 3,6 milliárd forint volt, kezelt vagyona 816,7 milliárd forintra nőtt.
• A Gránit Alapkezelő szintén 3,6 milliárd forint nyereséget ért el, miközben a kezelt vagyon 1416,7 milliárd forintra emelkedett.
• A Gránit Lízing portfóliója 82,1 milliárd forintra bővült, ami 46,1 százalékos növekedés, jelentősen meghaladva a piac 7 százalékos bővülését.
A Gránit Bank részvényárfolyama csütörtök délelőtt 4,7 százalékkal, 10 300 forintra emelkedett. Az elmúlt egy évben viszont 26 százalékkal morzsolódott le a kurzus.