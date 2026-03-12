Lenyomta a piacot a Gránit Bank, pluszrekordprofittal zárta az évet

„A 2025-ös évet is a piaci átlagot meghaladó, dinamikus növekedéssel, kiváló költséghatékonysággal és portfólióminőséggel, valamint számos élenjáró – köztük generative és agentic AI alapú – innovációval zártuk, és a bank fundamentumai tovább erősödtek” – kommentálta Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója a bank csütörtök délelőtt megjelent gyorsjelentését.

Lenyomta a piacot a Gránit Bank / Fotó: Below the Sky / Shutterstock

A Gránit Bank a piaci átlag felett növekedett

A teljes hitelállomány egy év alatt 37,4 százalékkal bővült, miközben a bankszektor átlaga 6,2 százalék volt.

A betétállomány 23,1 százalékkal emelkedett, szemben a piac 5,8 százalékos növekedésével.

A bank mérlegfőösszege 2025 végére 1785 milliárd forintra nőtt, ami 11,7 százalékos bővülés az előző évhez képest.

A digitális üzleti modell továbbra is jelentős hatékonysági előnyt biztosít: a működési költség-bevétel arány 38,2 százalék volt, ami számottevően kedvezőbb a bankszektor 45,3 százalékos átlagánál.

A bank portfólióminősége változatlanul kiváló, a nem teljesítő hitelek aránya mindössze 0,2 százalék, jóval a 2,1 százalékos piaci átlag alatt.

Innovatív fejlesztések

A Gránit Bank 2025-ben több innovatív digitális fejlesztést is bevezetett, köztük generative és agentic AI alapú megoldásokat, valamint új digitális fizetési és megtakarítási szolgáltatásokat.

A mobilbanki alkalmazásban az elmúlt évben gyakorlatilag kétheti rendszerességgel jelentek meg újabb verziók és funkciók.

A nemzetközi terjeszkedés is folytatódott: a bank a román piacon 2024 végén indított cross-border szolgáltatás keretében 2025 végéig 11 ezer számlát nyitott, és megkezdte a spanyol piacra történő belépés előkészítését.

A Gránit Bankcsoport főbb pénzügyi mutatói

A Gránit Bankcsoport konszolidált adózott eredménye 2025-ben, az egy összegben elszámolt rendszeradók nélkül, 22,4 milliárd forint volt. A csoport mérlegfőösszege 1865 milliárd forintra emelkedett, míg a kezelt vagyon 16,3 százalékos növekedéssel az év végén 3877 milliárd forintot tett ki.

A csoport leányvállalatai szintén erős eredményeket értek el: