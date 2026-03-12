Újabb olajárrobbanás: az éjszakai pánik megmutatta, mekkora segítség a magyar családoknak és vállalkozásoknak a védett ár

Az éjszakai események, az olajár bőven 100 dollár fölé emelkedése ismét megmutatta, hogy miért volt szükség arra, hogy a magyar családok és vállalkozások védelmében a kormány beavatkozzon a hatósági árakkal, és megakadályozza azt, hogy a benzin és a gázolaj teljesen elszálljon.

A Mol hiába emelte a nagykereskedelmi üzemanyagárakat, a magyar fogyasztók ezt nem érzik meg a benzinkutakon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Igen, elszálljon, hiszen a régióban és Nyugat-Európa számos országában már brutális összegeket kérnek az üzemanyagok literéért. Egyelőre nem mutatkozik óriási különbség a nagykereskedelmi árak és a védett ár között, előbbi 630-nál jár a benzin és 655-nél a gázolaj esetén, de még néhány közel-keleti fejlemény, és az olaj újra 100 dollár fölé mehet, Irán szerint egészen 200 dollárig hosszú távon.

A kormányzati intézkedés ezeket a kilengéseket alapul véve, hosszabb távra kalibrálta be a hatósági árakat, és bár most nem a 2022-es szinten maximált, de összességében így is jól jártak az autósok (lásd cikkünkben lejjebb – a szerk.)

Miről szól a védett ár?

A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására a kormány 2026. március 10-i hatállyal bevezette az úgynevezett védett árat a benzin és a gázolaj esetében Magyarországon.

Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a

95-ös benzint maximum 595 Ft/liter,

a gázolajat pedig maximum 615 Ft/liter áron tankolhatják.

Ennél a kutak nem értékesíthetik drágábban a terméket a magyar tankolók részére. Ugyanakkor vannak kivételek a részletszabályozásban.

Eddig a védett árakról szóló rendeletcsomag nem tartalmazta, de a benzinkutasokat tömörítő szervezetek kérésére

akár az automata kutakra is kiterjesztheti a kormány a kedvezményes árakat, úgy is, hogy ott nincsen, aki ellenőrzi az okmányainkat.

A kútoszlopok kijelzőin a piaci árak, a töltőállomások totemoszlopain pedig a védett árak jelennek meg. A kedvezményt a fizetésnél, a jogosultság igazolása után érvényesítik.

Az üzemanyagár-figyelő portál ugyanakkor továbbra is közli az egyes kutak aktuális piaci árait. A Holtankoljak így azt is közölte, hogy a Mol nagykereskedelmi árai szerdán változtak, mégpedig jelentős mértékben:

a 95-ös benzin bruttó 6,

a gázolaj pedig bruttó 45 forinttal került többe.

Ez a változás nem érinti a védett árakat, viszont a nagykereskedőket és a kiskereskedelmi árrést igen. Így ismét nyílhat az olló a nagyobb, tőkeerős láncokhoz tartozó – ezért egy válságos időszakot könnyebben átvészelő –, illetve a kisebb pénzű, magánvállalkozásként, családi cégként működő töltőállomások között.