Újabb olajárrobbanás: az éjszakai pánik megmutatta, mekkora segítség a magyar családoknak és vállalkozásoknak a védett ár

A világ eseményeit, az olajválság eszkalációját látva szinte óráról órára bebizonyosodik, hogy a magyar családok és vállalkozások érdekében mekkora szükség volt a védett árak bevezetésére a hazai kutakon. Az olaj hordónkénti ára bőven száz dollár fölé ment az éjjel, a háború sújtotta Irán ráadásul ennek a duplájával fenyeget, ha nem rendeződik a helyzet a Hormuzi-szoros térségében.
VG
2026.03.12, 10:25
Frissítve: 2026.03.12, 11:03

Az éjszakai események, az olajár bőven 100 dollár fölé emelkedése ismét megmutatta, hogy miért volt szükség arra, hogy a magyar családok és vállalkozások védelmében a kormány beavatkozzon a hatósági árakkal, és megakadályozza azt, hogy a benzin és a gázolaj teljesen elszálljon. 

üzemanyag, tankolás benzin, dízel, gázolaj ársapka, benzinárstop
A Mol hiába emelte a nagykereskedelmi üzemanyagárakat, a magyar fogyasztók ezt nem érzik meg a benzinkutakon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Igen, elszálljon, hiszen a régióban és Nyugat-Európa számos országában már brutális összegeket kérnek az üzemanyagok literéért. Egyelőre nem mutatkozik óriási különbség a nagykereskedelmi árak és a védett ár között, előbbi 630-nál jár a benzin és 655-nél a gázolaj esetén, de még néhány közel-keleti fejlemény, és az olaj újra 100 dollár fölé mehet, Irán szerint egészen 200 dollárig hosszú távon. 

A kormányzati intézkedés ezeket a kilengéseket alapul véve, hosszabb távra kalibrálta be a hatósági árakat, és bár most nem a 2022-es szinten maximált, de összességében így is jól jártak az autósok (lásd cikkünkben lejjebb – a szerk.)

Miről szól a védett ár?

A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására a kormány 2026. március 10-i hatállyal bevezette az úgynevezett védett árat a benzin és a gázolaj esetében Magyarországon.

Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a

  • 95-ös benzint maximum 595 Ft/liter,
  • a gázolajat pedig maximum 615 Ft/liter áron tankolhatják.

Ennél a kutak nem értékesíthetik drágábban a terméket a magyar tankolók részére. Ugyanakkor vannak kivételek a részletszabályozásban.

Eddig a védett árakról szóló rendeletcsomag nem tartalmazta, de a benzinkutasokat tömörítő szervezetek kérésére 

akár az automata kutakra is kiterjesztheti a kormány a kedvezményes árakat, úgy is, hogy ott nincsen, aki ellenőrzi az okmányainkat. 

A kútoszlopok kijelzőin a piaci árak, a töltőállomások totemoszlopain pedig a védett árak jelennek meg. A kedvezményt a fizetésnél, a jogosultság igazolása után érvényesítik.

Az üzemanyagár-figyelő portál ugyanakkor továbbra is közli az egyes kutak aktuális piaci árait. A Holtankoljak így azt is közölte, hogy a Mol nagykereskedelmi árai szerdán változtak, mégpedig jelentős mértékben:

  • a 95-ös benzin bruttó 6,
  • a gázolaj pedig bruttó 45 forinttal került többe.

Ez a változás nem érinti a védett árakat, viszont a nagykereskedőket és a kiskereskedelmi árrést igen. Így ismét nyílhat az olló a nagyobb, tőkeerős láncokhoz tartozó – ezért egy válságos időszakot könnyebben átvészelő –, illetve a kisebb pénzű, magánvállalkozásként, családi cégként működő töltőállomások között.

Az üzemanyagot felhasználó vállalkozások ugyanakkor élvezhetik a védett árat. Mint a Világgazdaság megtudta, a telephelyeikre rendelhetik az olcsóbb üzemanyagot. 

A lakossági védett ár tehát csütörtöki állapot szerint jóval kedvezőbb a piacinál.

A piaci üzemanyagár nagymértékben függ az olaj árától. Mint az elmúlt napokban is láthattuk, az olajpiac jelenleg turbulens időszakát éli: hétfőn és csütörtökön is hatalmas kiugrások voltak a Brent olaj árfolyamában.

Mint lapunk beszámolt róla, csütörtökön 100 dollár fölé emelkedett az olaj ára, miután Irán hajózást és infrastruktúrát érő támadásai megrázták a piacokat, és lefelé húzták a globális részvénypiacokat.

A Brent típusú nyersolaj ára 9,4 százalékkal, hordónként 100,58 dollárra emelkedett, ami nyomást gyakorolt a nemzetközi részvénypiacokra. Az S&P 500 határidős indexe 1 százalékkal csökkent, míg a Stoxx Europe 600 határidős jegyzése 0,7 százalékkal esett.

 

A Goldman Sachs elemzői 71 dollárra emelték a Brent olaj év végi árfolyamát, mivel most hosszabb ideig tartó alacsony aktivitást jósolnak a Hormuzi-szorosban.  

„Emeljük az árprognózisunkat, mert most 21 napra (a korábbi 10 nap helyett) számítunk a Hormuzi-szoros alacsony olajáramlásával (SoH), amely a normál szint 10 százalékát teszi ki, mielőtt 30 napos fokozatos helyreállás következik be” – írták a bank elemzői.

A Goldman korábban 66 dollárra becsülte a Brent-árfolyamot az idei negyedik negyedévre.

A magyarok most még jobban járnak, mint öt éve a 480 forintos üzemanyaggal

A 95-ös benzin március 9-én bejelentett, 595 forintos védett, literenkénti ára 115 forinttal magasabb a 2022 december 6-tól hatályos ársapkás egységárnál, a dízel 615 forintja esetében pedig már 135 forint a különbség. 

Mint a Világgazdaság elemzőcikke rámutatott, most mégis sokkal jobban jártak az autósok, mivel a 2021 novemberében bevezetett literenként 480 forintos hatósági ár a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) inflációs adatai alapján 2026 márciusára inflációval korrigálva közel 805 forintnak felelne meg.

Az érték kiszámításához a mesterséges intelligencia a 2021 novembere és 2026 márciusa közötti összevont inflációt vette alapul, amely ebben az időszakban 67-68 százalék volt. A 480 forintos ár a 2022. december 6-i kivezetésekor ma – a 2025. februári adatokkal számolt inflációval korrigálva – körülbelül 615 forintnak felelne meg. 

Az üzemanyagáron ugyanakkor továbbra is megmaradt a 27 százalékos, világrekord áfa.

