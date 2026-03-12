Tüzetesen átnézi legnagyobb kereskedelmi partnereit Trump, aztán új adókat vet ki rájuk – az EU is célkeresztben, de Kínának fáj majd a legjobban

Az Egyesült Államok vizsgálatot indít az ország legnagyobb kereskedelmi partnerei ellen, hogy legalább részben pótolja a Legfelsőbb Bíróság által illegálisnak minősített vámokat. Donald Trump elnök megígérte, hogy az amerikai vámok továbbra is kereskedelmi politikája alapvető részei maradnak, és újabbaknak ágyaz meg a vizsgálat.

Jamieson Greer jelentette be a vizsgálatot, amellyel megágyaznak új amerikai vámok kivetésének / Fotó: AFP

Jamieson Greer kereskedelmi képviselő jelentette be, hogy az 1974-ben elfogadott Kereskedelmi Törvény 301-es szekciója alapján indítják a vizsgálatot. Ez a washingtoni kormány elsődleges eszköze arra, hogy fellépjen a más országok által alkalmazott, tisztességtelennek vagy diszkriminatívnak tartott külföldi kereskedelmi gyakorlatokkal szemben.

A Reuters tudósítása szerint most egyszerre kettőt is indítanak: túlzott ipari kapacitás miatt 16 főbb kereskedelmi partnerük, valamint a kényszermunka ügyében több mint hatvan ország ellen. Az eredmény függvényében a nyáron vámokat vethetnek ki azok helyett, amelyeket a Legfelsőbb Bíróság megsemmisített.

Az Európai Unió is a vizsgálat célkeresztjében

A túlkapacitás miatt vizsgáltak között szerepel

Kína,

az Európai Unió,

India,

Japán,

Dél-Korea,

Mexikó,

Tajvan

és Vietnám.

Kanada, az Egyesült Államok második legnagyobb kereskedelmi partnere nem szerepel a listán.

Peking a bejelentés után azonnal tiltakozott,

„hamisnak” minősítve a túlkapacitásra vonatkozó amerikai állítást. Kína ellenzi „az ilyen ürüggyel történő politikai manipulációt”, az egyoldalú vámintézkedések minden formáját – közölte a külügyminisztériumi szóvivő a szokásos sajtótájékoztatóján.

Greer viszont azt erősítette meg, hogy „az elnök kereskedelempolitikája változatlan: megvédeni az amerikai munkahelyeket, és gondoskodni arról, hogy a partnereink tisztességes kereskedelmet folytatnak velünk”.

Célkeresztben a legnagyobb kereskedelmi partnerek / Fotó: NurPhoto via AFP

Trump a bírósági döntés után azonnal új, 10 százalékos globális vámot vetett ki, amelyet aztán 15 százalékra emelt. Válaszképpen az Európai Unió befagyasztotta a kétoldalú kereskedelmi megállapodás ratifikációs folyamatát.

A vizsgálat után jöhetnek az új amerikai vámok

A nagyok mellett a vizsgálat kiterjed Szingapúrra, Svájcra, Norvégiára, Indonéziára, Malajziára, Kambodzsára, Bangladesre és Thaiföldre is.