Tüzetesen átnézi legnagyobb kereskedelmi partnereit Trump, aztán új adókat vet ki rájuk – az EU is célkeresztben, de Kínának fáj majd a legjobban
Az Egyesült Államok vizsgálatot indít az ország legnagyobb kereskedelmi partnerei ellen, hogy legalább részben pótolja a Legfelsőbb Bíróság által illegálisnak minősített vámokat. Donald Trump elnök megígérte, hogy az amerikai vámok továbbra is kereskedelmi politikája alapvető részei maradnak, és újabbaknak ágyaz meg a vizsgálat.
Jamieson Greer kereskedelmi képviselő jelentette be, hogy az 1974-ben elfogadott Kereskedelmi Törvény 301-es szekciója alapján indítják a vizsgálatot. Ez a washingtoni kormány elsődleges eszköze arra, hogy fellépjen a más országok által alkalmazott, tisztességtelennek vagy diszkriminatívnak tartott külföldi kereskedelmi gyakorlatokkal szemben.
A Reuters tudósítása szerint most egyszerre kettőt is indítanak: túlzott ipari kapacitás miatt 16 főbb kereskedelmi partnerük, valamint a kényszermunka ügyében több mint hatvan ország ellen. Az eredmény függvényében a nyáron vámokat vethetnek ki azok helyett, amelyeket a Legfelsőbb Bíróság megsemmisített.
Az Európai Unió is a vizsgálat célkeresztjében
A túlkapacitás miatt vizsgáltak között szerepel
- Kína,
- az Európai Unió,
- India,
- Japán,
- Dél-Korea,
- Mexikó,
- Tajvan
- és Vietnám.
Kanada, az Egyesült Államok második legnagyobb kereskedelmi partnere nem szerepel a listán.
Peking a bejelentés után azonnal tiltakozott,
„hamisnak” minősítve a túlkapacitásra vonatkozó amerikai állítást. Kína ellenzi „az ilyen ürüggyel történő politikai manipulációt”, az egyoldalú vámintézkedések minden formáját – közölte a külügyminisztériumi szóvivő a szokásos sajtótájékoztatóján.
Greer viszont azt erősítette meg, hogy „az elnök kereskedelempolitikája változatlan: megvédeni az amerikai munkahelyeket, és gondoskodni arról, hogy a partnereink tisztességes kereskedelmet folytatnak velünk”.
Trump a bírósági döntés után azonnal új, 10 százalékos globális vámot vetett ki, amelyet aztán 15 százalékra emelt. Válaszképpen az Európai Unió befagyasztotta a kétoldalú kereskedelmi megállapodás ratifikációs folyamatát.
A vizsgálat után jöhetnek az új amerikai vámok
A nagyok mellett a vizsgálat kiterjed Szingapúrra, Svájcra, Norvégiára, Indonéziára, Malajziára, Kambodzsára, Bangladesre és Thaiföldre is.
A kereskedelmi képviseleti hivatal meghallgatásokat is tart a vizsgálat során, amelyek várhatóan május elején kezdődnek. Emellett egyeztet az érintett országokkal, majd elkészíti a jelentését és szükség esetén válaszintézkedéseket javasol. Ezek többfélék lehetnek: vámok, szolgáltatásokra kivetett díjak, más intézkedések is.
Scott Bessent pénzügyminiszter már a CNBC-nek adott múlt heti interjúban azt ígérte, hogy
az amerikai vámok augusztusra visszatérnek a bírósági döntés előtti szintre.
„Túléltek több mint 4000 pert. Lassabban mozognak, de robusztusabbak” – fogalmazott.
Kínát duplán kipécézték
Greer szerint a vizsgálatok „azokra a gazdaságokra fognak összpontosítani, amelyeket a bizonyítékaink szerint strukturális túlkapacitás és túltermelés jellemez különböző gyártási ágazatokban, például tartósan magas kereskedelmi többlet, vagy kihasználatlan, vagy nem használt kapacitás formájában”.
A vizsgálat vonatkozik többek között a kínai és a japán autóiparra.
Tokió egyelőre csak annyit reagált, hogy tanulmányozza a kereskedelmi törvény 301-es szekcióját, de végrehajtja a Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodást, amelynek értelmében az országból származó importra 15 százalékos vám vonatkozik.
Kína mindkét vizsgálatban szerepel, mert Washington azzal vádolja, hogy kényszermunkatáborokat működtet, ahol ujgurokat és más muszlim kisebbséghez tartozókat foglalkoztat. Kína tagadja a vádakat.