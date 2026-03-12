Deviza
EUR/HUF389,86 +0,62% USD/HUF337,95 +0,71% GBP/HUF452,28 +0,72% CHF/HUF432,15 +0,65% PLN/HUF91,39 +0,18% RON/HUF76,53 +0,55% CZK/HUF15,96 +0,48% EUR/HUF389,86 +0,62% USD/HUF337,95 +0,71% GBP/HUF452,28 +0,72% CHF/HUF432,15 +0,65% PLN/HUF91,39 +0,18% RON/HUF76,53 +0,55% CZK/HUF15,96 +0,48%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 042,66 +0,37% MTELEKOM2 065 0% MOL3 894 +3,54% OTP36 050 -1,5% RICHTER11 880 +1,52% OPUS515 +0,78% ANY7 260 -2,75% AUTOWALLIS154,5 -2,27% WABERERS4 810 -3,95% BUMIX9 513,58 +0,08% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 566,47 -1,17% BUX123 042,66 +0,37% MTELEKOM2 065 0% MOL3 894 +3,54% OTP36 050 -1,5% RICHTER11 880 +1,52% OPUS515 +0,78% ANY7 260 -2,75% AUTOWALLIS154,5 -2,27% WABERERS4 810 -3,95% BUMIX9 513,58 +0,08% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 566,47 -1,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
célkereszt
Donald Trump Putyin
vámháború

Tüzetesen átnézi legnagyobb kereskedelmi partnereit Trump, aztán új adókat vet ki rájuk – az EU is célkeresztben, de Kínának fáj majd a legjobban

A legnagyobb kereskedelmi partnerek a célkeresztben. Hiába a Legfelsőbb Bíróság döntése, az amerikai vámok nyárra ismét magasak lehetnek.
M. Cs.
2026.03.12., 10:41
Fotó: Shutterstock

Az Egyesült Államok vizsgálatot indít az ország legnagyobb kereskedelmi partnerei ellen, hogy legalább részben pótolja a Legfelsőbb Bíróság által illegálisnak minősített vámokat. Donald Trump elnök megígérte, hogy az amerikai vámok továbbra is kereskedelmi politikája alapvető részei maradnak, és újabbaknak ágyaz meg a vizsgálat.

amerikai vámok
Jamieson Greer jelentette be a vizsgálatot, amellyel megágyaznak új amerikai vámok kivetésének / Fotó: AFP

Jamieson Greer kereskedelmi képviselő jelentette be, hogy az 1974-ben elfogadott Kereskedelmi Törvény 301-es szekciója alapján indítják a vizsgálatot. Ez a washingtoni kormány elsődleges eszköze arra, hogy fellépjen a más országok által alkalmazott, tisztességtelennek vagy diszkriminatívnak tartott külföldi kereskedelmi gyakorlatokkal szemben.

A Reuters tudósítása szerint most egyszerre kettőt is indítanak: túlzott ipari kapacitás miatt 16 főbb kereskedelmi partnerük, valamint a kényszermunka ügyében több mint hatvan ország ellen. Az eredmény függvényében a nyáron vámokat vethetnek ki azok helyett, amelyeket a Legfelsőbb Bíróság megsemmisített.

Az Európai Unió is a vizsgálat célkeresztjében

A túlkapacitás miatt vizsgáltak között szerepel 

  • Kína, 
  • az Európai Unió, 
  • India, 
  • Japán, 
  • Dél-Korea, 
  • Mexikó, 
  • Tajvan 
  • és Vietnám. 

Kanada, az Egyesült Államok második legnagyobb kereskedelmi partnere nem szerepel a listán.

Peking a bejelentés után azonnal tiltakozott,

„hamisnak” minősítve a túlkapacitásra vonatkozó amerikai állítást. Kína ellenzi „az ilyen ürüggyel történő politikai manipulációt”, az egyoldalú vámintézkedések minden formáját – közölte a külügyminisztériumi szóvivő a szokásos sajtótájékoztatóján.

Greer viszont azt erősítette meg, hogy „az elnök kereskedelempolitikája változatlan: megvédeni az amerikai munkahelyeket, és gondoskodni arról, hogy a partnereink tisztességes kereskedelmet folytatnak velünk”.

Indonesia's Economy
Célkeresztben a legnagyobb kereskedelmi partnerek / Fotó: NurPhoto via AFP

Trump a bírósági döntés után azonnal új, 10 százalékos globális vámot vetett ki, amelyet aztán 15 százalékra emelt. Válaszképpen az Európai Unió befagyasztotta a kétoldalú kereskedelmi megállapodás ratifikációs folyamatát.

A vizsgálat után jöhetnek az új amerikai vámok

A nagyok mellett a vizsgálat kiterjed Szingapúrra, Svájcra, Norvégiára, Indonéziára, Malajziára, Kambodzsára, Bangladesre és Thaiföldre is.

A kereskedelmi képviseleti hivatal meghallgatásokat is tart a vizsgálat során, amelyek várhatóan május elején kezdődnek. Emellett egyeztet az érintett országokkal, majd elkészíti a jelentését és szükség esetén válaszintézkedéseket javasol. Ezek többfélék lehetnek: vámok, szolgáltatásokra kivetett díjak, más intézkedések is.

Scott Bessent pénzügyminiszter már a CNBC-nek adott múlt heti interjúban azt ígérte, hogy 

az amerikai vámok augusztusra visszatérnek a bírósági döntés előtti szintre.

„Túléltek több mint 4000 pert. Lassabban mozognak, de robusztusabbak” – fogalmazott.

Kínát duplán kipécézték

Greer szerint a vizsgálatok „azokra a gazdaságokra fognak összpontosítani, amelyeket a bizonyítékaink szerint strukturális túlkapacitás és túltermelés jellemez különböző gyártási ágazatokban, például tartósan magas kereskedelmi többlet, vagy kihasználatlan, vagy nem használt kapacitás formájában”.

amerikai vámok
Nyárra a régi szintre térhetnek vissza az amerikai importvámok / Fotó: Giulio Benzin / Shutterstock

A vizsgálat vonatkozik többek között a kínai és a japán autóiparra.

Tokió egyelőre csak annyit reagált, hogy tanulmányozza a kereskedelmi törvény 301-es szekcióját, de végrehajtja a Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodást, amelynek értelmében az országból származó importra 15 százalékos vám vonatkozik.

Kína mindkét vizsgálatban szerepel, mert Washington azzal vádolja, hogy kényszermunkatáborokat működtet, ahol ujgurokat és más muszlim kisebbséghez tartozókat foglalkoztat. Kína tagadja a vádakat.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
Otthon Start Program

Akár milliókat is le lehet alkudni egy lakás árából: mutatjuk, mennyit – a fegyverpénz és a többi állami támogatás megmozgathatja idén a lakáspiacot

Minden ilyen plusz pénz mozgatja az emberek fantáziáját, különösen úgy, hogy a 3 százalékos hitel lehetősége nagyon erősen benne van már a köztudatban.
11 perc
orosz olajexport

Putyin mélyen hallgat, de gond van: már saját emberei is kételkednek, hogy sikerül – egy új olajfajta lehet az oroszok új fegyvere, csak így élhetik túl

Vészesen lelassult az orosz gazdaság növekedése.
8 perc
iráni konfliktus

Rheinmetall-vezér: Az Egyesült Államok 2-3 három héten belül kifogyhat a rakétákból, Európa napokon belül elvérezne egy háborúban

Európa háború esetén napokon belül maradna lőszerek nélkül.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu